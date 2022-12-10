Придется копить 20 лет: сколько стоит пригласить на корпоратив Лепса, Шамана, Киркорова и других звезд

В этом году власти призывают умерить аппетиты в проведении новогодних корпоративов. Значит ли это, что гонорары звезд упали? Нет, они даже возросли. Чтобы накопить на выступление одного из самых популярных артистов России, среднестатистическому жителю страны придется откладывать 20 лет. Наши коллеги из UFA1.RU рассказывают, сколько стоит заказать артиста на корпоратив в 2022 году.
Как дела у шоу-бизнеса?
Как рассказал продюсер и руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, горизонт планирования стал коротким начиная еще с коронавирусной эпохи. Заказчики бронируют артиста за
— Из-за крайне короткого времени на подготовку, тематические, нагроможденные сложным сценарным наполнением и безумными декорациями события не в моде. Пьянка, еда, артисты, — объясняет продюсер.
Гонорары большинства звезд в этом году не поменялись. Исключение — те, у кого растет популярность. Табриз Шахиди в этом плане выделяет певца SHAMAN'а. Мы рассказывали, откуда взялся этот патриотический исполнитель и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену. По оценке Шахиди, в декабре его выступление стоит от 3 до 6 миллионов рублей в зависимости от региона и даты.
От чего зависит цена?
Формат
В зависимости от формата мероприятия стоимость гонорара может меняться в десятки раз. Благотворительный вечер, корпоратив, рекламная акция — исходя из этого выбирается площадка и определяется стоимость. Играет роль и количество гостей: чем масштабнее аудитория, тем выше цена.
— Условия сотрудничества могут меняться в зависимости от возраста, социального статуса и уровня культуры публики, — говорится на сайте proconcert.ru
Город
Чем ближе к Москве, тем дешевле выступление. В стоимость закладываются перелет, проживание, визажист, охрана, технический персонал.
Дата
В будний день выступление селебрити обойдется дешевле, чем в выходной. А вот в праздники цена может значительно вырасти. Причем учитываются и такие, как, например, День ВДВ и День металлурга. Как рассказал Табриз Шахиди, самые дорогие даты в предновогодний период — с 15 по 17 декабря и с 22 по 24 декабря.
Популярность артиста
Чем артист популярнее, тем он востребованнее, а значит, растет спрос на его выступление. А спрос растет вместе с ценой. При этом в стоимость может входить оплата других участников шоу: танцоров и музыкантов.
Российские звезды
Как рассказал Табриз Шахиди, гонорары селебрити из топ-35 не снизились. По своим внутренним данным продюсер составил такой список.
В рейтинг вошел Григорий Лепс. Как UFA1.RU сообщил организатор мероприятий, после недавнего инцидента его гонорар и спрос не стали ниже.
Самые популярные звезды России за один корпоратив получают не меньше 10 миллионов рублей. По данным наших коллег из E1.RU, самые высокие гонорары у Филиппа Киркорова, Гарика Сукачева и группы «Ленинград». Группа «Руки Вверх!» — лидер по сборам на публичных концертах.
Если вы желаете видеть на корпоративе Полину Гагарину, МакSим или Леонида Агутина, то придется выложить четыре миллиона и больше. Частное выступление Zivert обойдется еще дешевле. При этом нужно помнить, что гонорар может быть выше, если корпоратив проводится не в Москве.
Табриз Шахиди также составил рейтинг популярных ведущих.
— В основу рейтинга легли личные наблюдения, опыт сотрудничества, частота запросов, а также информация от коллег и партнеров по