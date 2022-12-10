Придется копить 20 лет: сколько стоит пригласить на корпоратив Лепса, Шамана, Киркорова и других звезд

Как рассказал продюсер и руководитель компании «Империя музыки» Табриз Шахиди, горизонт планирования стал коротким начиная еще с коронавирусной эпохи. Заказчики бронируют артиста за 2–3 недели до мероприятия, не раньше. Пафоса, как отмечает Табриз, в шоу-программах стало меньше.

— Из-за крайне короткого времени на подготовку, тематические, нагроможденные сложным сценарным наполнением и безумными декорациями события не в моде. Пьянка, еда, артисты, — объясняет продюсер.