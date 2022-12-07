Билеты на концерт Валерия Меладзе продают в Новосибирске — по всей стране выступления отменили

На сайте ДКЖ выложена афиша только до 11 апреля. В Доме культуре заверили, что концерта Валерия Меладзе точно не будет.



— Сейчас оформляются документы на отмену концерта. Его не будет. Договор с билетным оператором заключает организатор, а не мы. Мы сдаем площадку в аренду и не являемся организатором концерта. У нас договор по аренде, и мы подали документы на его расторжение. Концерта точно не будет, — ответили корреспонденту НГС в ДКЖ. — Мы подскажем организатору, что продажи до сих пор идут, чтобы они их закрыли и вернули деньги всем покупателям.