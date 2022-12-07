Билеты на концерт Валерия Меладзе продают в Новосибирске — по всей стране выступления отменили

В Новосибирске продают билеты на концерт Валерия Меладзе через сайт «Кассы.ру» — он должен пройти в ДКЖ 23 апреля 2023 г. В Доме культуры утверждают, что уже направили организатору уведомление о расторжении договора, но продажи билетов продолжаются.
На сайте «Кассы.ру» на момент публикации, 7 декабря, можно было выбрать и оплатить билеты. Мы проверили, работает ли сервис и дошли до того момента, когда понадобилось введение данных банковской карты. В описании мероприятия говорится, что концерт перенесен с 16 мая 2022 года. Цена билетов — от 2800 до 6500 рублей.
На сайте ДКЖ выложена афиша только до 11 апреля. В Доме культуре заверили, что концерта Валерия Меладзе точно не будет.
— Сейчас оформляются документы на отмену концерта. Его не будет. Договор с билетным оператором заключает организатор, а не мы. Мы сдаем площадку в аренду и не являемся организатором концерта. У нас договор по аренде, и мы подали документы на его расторжение. Концерта точно не будет, — ответили корреспонденту НГС в ДКЖ. — Мы подскажем организатору, что продажи до сих пор идут, чтобы они их закрыли и вернули деньги всем покупателям.
Организатором концерта указан ИП Луппов Сергей Александрович, зарегистрированный в Московской области. Это микропредприятие, зарегистрированное 6 ноября 2014 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», основными видами деятельности указаны: деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений. Контактных данных ИП в сервисе и открытых источниках нет.
В 2018 году ИП выиграл госконтракт на организацию концерта для государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «Тюменское Концертно-Театральное Объединение» на 2,6 миллиона рублей.
В марте в Сети появился список артистов, которые теперь якобы запрещены в России. В список из 22 пунктов попали те, кто публично высказался против спецоперации на Украине. Например, Валерий Меладзе, Светлана Лобода, Иван Дорн. Журналист НГС спросила у новосибирских организаторов концертов про новые правила, а исполнители рассказали, как уже столкнулись с цензурой.