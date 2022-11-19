Новосибирский комик Сатир снялся в клипе Моргенштерна* — что происходит в видео, набравшем 12 млн просмотров

Комик и блогер из Новосибирска Сатир снялся в клипе с рэпером Моргенштерном*. Видео заняло первое место в трендах YouTube и за сутки набрало 11,8 миллиона просмотров. Понять, что там происходит, не так просто.

Так как в клипе есть мат, опубликовать его мы не можем. Видео можно посмотреть на YouTube-канале исполнителя. Новая песня Моргенштерна* — дисс на другого рэпера Kizaru, именно его в клипе изображает Сатир.