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Новосибирский комик Сатир снялся в клипе Моргенштерна* — что происходит в видео, набравшем 12 млн просмотров

Сейчас видео занимает первое место в трендах YouTube

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В клипе Сатир изображает рэпера Kizaru

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Комик и блогер из Новосибирска Сатир снялся в клипе с рэпером Моргенштерном*. Видео заняло первое место в трендах YouTube и за сутки набрало 11,8 миллиона просмотров. Понять, что там происходит, не так просто.

Так как в клипе есть мат, опубликовать его мы не можем. Видео можно посмотреть на YouTube-канале исполнителя. Новая песня Моргенштерна* — дисс на другого рэпера Kizaru, именно его в клипе изображает Сатир.

Дисс-трек — это песня, основной целью которой является словесная атака на кого-то другого, обычно на другого исполнителя.

Как отмечает издание Афиша.Daily, отношения между Kizaru и Моргенштерном* знали периоды любви и ненависти — это и отражено в клипе.

Кроме диссов Моргенштерн* делает и добрые дела. Например, в апреле 2021 года он пожертвовал 666 666 рублей на проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город».

*Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) признан российским Минюстом иностранным агентом.

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