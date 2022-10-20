20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 7/10
usd 61.59
eur 60.11
Тема дняПешеходная улица Ленина
Все новости
Все новости

Слава Степанов провел неделю на борту трехмачтового парусного корабля — 11 фото морских приключений

Фотограф путешествовал в сентябре

1 266
ds

Парусник «Мир» в 1989 году поставил мировой рекорд по скорости

Поделиться

Новосибирский фотограф Слава Степанов неделю провел на борту легендарного трехмачтового парусного корабля «Мир» в Балтийском море. Путешествовал он в сентябре и снял вдохновляющие кадры.

— Парусники сейчас часто используются для подготовки будущих моряков — часть обучения курсантов проходит именно на них, — объяснил Слава Степанов. — Качка была, но к ней привыкаешь. Парусник «Мир» в 1989 году поставил мировой рекорд по скорости, который с тех пор никто на судне такого класса не смог повторить. Тогда фрегат развил в Гибралтарском проливе скорость в 21 морской узел — 39 км/ч.

Курсанты уходят в море на три месяца, а туристы могут поплавать неделю. Насладимся вместе с фотографом морским путешествием.

Прекрасные закаты в Балтийском море

Прекрасные закаты в Балтийском море

Поделиться

Корабль прекрасен и с высоты

Корабль прекрасен и с высоты

Поделиться

Иногда на море начиналась качка

Иногда на море начиналась качка

Поделиться

Настроение у команды было отличное

Настроение у команды было отличное

Поделиться

Немного пугающий вид

Немного пугающий вид

Поделиться

Вперед под парусами

Вперед под парусами

Поделиться

Очень важно, чтобы команда была дружной

Очень важно, чтобы команда была дружной

Поделиться

Освежающие процедуры

Освежающие процедуры

Поделиться

Иногда на корабле появляются неожиданные гости

Иногда на корабле появляются неожиданные гости

Поделиться

Море любит смелых

Море любит смелых

Поделиться

Этой осенью Слава Степанов сделал снимки Бийска, который называют «воротами Алтая», с высоты.

Слава СтепановКорабльФото
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2