Слава Степанов провел неделю на борту трехмачтового парусного корабля — 11 фото морских приключений

Новосибирский фотограф Слава Степанов неделю провел на борту легендарного трехмачтового парусного корабля «Мир» в Балтийском море. Путешествовал он в сентябре и снял вдохновляющие кадры.

— Парусники сейчас часто используются для подготовки будущих моряков — часть обучения курсантов проходит именно на них, — объяснил Слава Степанов. — Качка была, но к ней привыкаешь. Парусник «Мир» в 1989 году поставил мировой рекорд по скорости, который с тех пор никто на судне такого класса не смог повторить. Тогда фрегат развил в Гибралтарском проливе скорость в 21 морской узел — 39 км/ч.