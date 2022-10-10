Новосибирцу бесплатно набили татуировку с группой крови — он собирается на спецоперацию

В Новосибирске тату-студия «ЕБШ» бесплатно сделала татуировку с группой крови молодому человеку, который направляется на СВО. Владелец тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк рассказал, что они запустили акцию «Меняем повестку на татуировку».

— Наша студия за неполные 2 года стала известна яркими тату-проектами, и в этот раз мы не хотим делать скандальные тату. Тогда, когда нашим парням так нужна любая поддержка. Поэтому все наши мастера готовы бесплатно делать армейские тату с группой крови и родами войск. Мы надеемся, что такая тату сможет спасти чью-то жизнь. Для этого мы обратились в военные части с этим предложением, чтобы при такой возможности мы могли приехать в расположение и сделать всем желающим, — рассказал НГС владелец студии.