Новосибирцу бесплатно набили татуировку с группой крови — он собирается на спецоперацию
В тату-студии запустили акцию «меняем повестку на татуировку»
В Новосибирске тату-студия «ЕБШ» бесплатно сделала татуировку с группой крови молодому человеку, который направляется на СВО. Владелец тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк рассказал, что они запустили акцию «Меняем повестку на татуировку».
— Наша студия за неполные 2 года стала известна яркими тату-проектами, и в этот раз мы не хотим делать скандальные тату. Тогда, когда нашим парням так нужна любая поддержка. Поэтому все наши мастера готовы бесплатно делать армейские тату с группой крови и родами войск. Мы надеемся, что такая тату сможет спасти чью-то жизнь. Для этого мы обратились в военные части с этим предложением, чтобы при такой возможности мы могли приехать в расположение и сделать всем желающим, — рассказал НГС владелец студии.
Кирилл Василюк уточнил, что сотрудники его студии разослали предложение по своим бывшим клиентам. Желание сделать татуировку выразили два человека. Одну татуировку уже набили.
Пока в других тату-салонах особого интереса к татуировкам с группой крови не замечают. Как отметил тату-мастер Константин Вислин из салона Revolver, некоторые мобилизованные поехали на спецоперацию, не доделав татуировки.
— Никто группу крови не бил, и мобилизованные не обращались, я думаю, им не до татуировок. Несколько клиентов уехали по мобилизации, так и не доделав начатые тату, говорят, что после получения повестки мысли совсем о другом, спрашивал у коллег — говорят то же самое, — отметил мастер тату.
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