«Сделали месячную норму за пять дней»: новосибирцы осаждают военторги — там заканчиваются некоторые товары
В военторгах сейчас сложно найти носки под берцы и термобелье
Военторги в Новосибирске почувствовали увеличение спроса еще в первые дни после объявления частичной мобилизации. Спустя неделю мы решили посмотреть, что происходит с военными товарами в городе, и узнать, сколько сейчас стоят популярные среди мобилизованных товары и где они остались.
«Берут уже то, что даже не подходит»
Магазин «Сплав» на Красноярской, 32 специализируется на туристической одежде. Жители Новосибирска, которые попадают в частичную мобилизацию, чаще всего покупают в этом магазине термобелье, носки и обувь. Как рассказал корреспондентам НГС продавец в магазине, спрос за последнюю неделю возрос в десятки раз.
— Носков у нас вообще нет, остались только 35–38-й размеры, остальное всё забрали. Берут уже то, что даже не подходит. Просто чтобы было. Самые ходовые размеры — начиная от 48-го и заканчивая 54-м. Призывники как будто одной комплекции, — поделился продавец.
Специальные носки в магазине стоили от 670 до 750 рублей, при этом теплые носки — в районе 1100 рублей.
— Теплые нужно, когда совсем большие холода. А сейчас главное, чтобы нога сухая была. Все усиления, которые в наших носках есть, — дополнительная амортизация, водоотвод: за это любят. Когда нога сухая, дольше можно идти и меньше шансов мозоли получить, — объяснил продавец.
Термобелье в «Сплаве» также оказалось очень популярным товаром. Его чаще всего берут комбинированное: отдельно штаны и кофта. Самым первым с полок исчезло флисовое белье.
— Оно тепло сберегает, а при этом воздух выпускается за счет дырочек. В армии такое выдают, но ткани другие совсем. Такие брюки стоят 3500 рублей и около 4000 — верх. Комплект 7–8 тысяч самый первый разлетелся, — рассказал корреспондентам сотрудник магазина.
Новые товары в «Сплав» поступают каждую неделю. Сейчас ажиотаж уже немного спал, и в магазине даже было не так много покупателей, но в первые три дня невозможно было войти.
— Также берцы берут, но в первую очередь тактические ботинки разлетелись. Одна пара осталась. Вчера мужчина купил, дома померил, а оказались маловаты. Он вернул, — поделился продавец.
«Сырье дорожает»
«Сибвоенторг», который находится на Гоголя, 34, раньше был большим магазином и занимал всё здание. Со временем от большого военторга остался небольшой закуток, ателье по пошиву парадной формы и офис. Как рассказала директор Валентина (фамилию отказалась называть), за последние дни у них сильно изменился спрос.
— За пять дней — месячная норма. Из того, что у нас есть сейчас, берут обувь. Это берцы, «тактики». Потом вторая позиция — утепленные куртки, костюмы. Утепленное белье и носки продали все, что были завезены. Мы ориентировались, что впереди зима. То, что обычно уходит за зиму, ушло за первые три дня. Носки, трусы, нательное белье. Флис — тоже всё, что оставалось, ушло буквально за один день, — поделилась Валентина.
Тактические ботинки в «Сибвоенторге» стоят 3650 рублей. Также есть пара за 4650 рублей, которая отделана кожей. Самые дорогие ботинки — по 4700 рублей: они с натуральным мехом. В четверг в магазин пришли еще одни ботинки, полушерстяные внутри, за 3900 рублей.
— Носки были за 160 рублей. Но это гольфы по колено, чтобы берцы носить. Полушерстяные. Мы их по 160 продавали. Те же перчатки по 360 рублей. Куртки по 3750 — стандартные общевойсковые, — перечислила директор.
До начала частичной мобилизации термобелье в «Сибвоенторге» продавали за 1300 рублей, его раскупили за несколько дней. В магазине ждут новую поставку, но поставщик поднял цены.
— 1800 рублей где-то будет стоить комплект, но я считаю, что это недорого. Это теплые штаны и куртка. У нас была прошлогодняя цена, то есть прошлой осени. Потом цены на всё выросли в этом году, в начале года. А мы торговали теми остатками. Приходится покупать сырье, они же шьют — сырье дорожает. Мы не крутим много, понимаем ситуацию, — рассказала Валентина.
Директор отмечает, что всю одежду выдают в армии, но люди всё равно идут покупать.
— Мы сейчас разговаривали с мамой призывника. Мы спрашиваем, зачем она покупает, если выдают. Она говорит: «Выдают, но по размеру не подходит. Он 46-й, а ему дали 52-й размер». Он как в этом будет ходить? Так нам объяснили. Как на самом деле, мы не знаем, — подчеркнула Валентина.
На Писарева, 60 находится небольшой военторг «Гарнизон 54», где также практически закончилось термобелье.
— Люди идут. Мы работаем. Военную форму берут. Всё, что нужно людям для тепла. Но мы закупаем не так много, — поделилась продавец Марина.
Комплект термобелья в магазине продают за 4100 рублей. Также есть за 1500 рублей. Но запасов остается очень мало.
— Мы не можем сориентировать по поставкам четко, когда будет. Мы можем записать номер телефона и позвонить, если что-то появится, — объясняет продавец.
В «Гарнизоне» встречаются зимние, межсезонные и летние костюмы. Цены на них — от 6 до 15 тысяч рублей.
— У нас есть перчатки, очки. Разгрузки, маскировочная платформа. Маскировку не берут, она более летняя. Она, наверное, на сегодняшний день не нужна, — добавила Марина.
Бронежилеты за 55 тысяч
Кроме одежды, мобилизованные покупают и бронежилеты. В Новосибирске магазин, который занимается их продажей, называется «Филлин». На телефонные звонки там не отвечают. Как написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте», в магазине повышенный ажиотаж.
— В последние дни, в связи со всем известными событиями, у нас наблюдается повышенный ажиотаж. В магазине обрывают телефон, в сообщениях группы завал. В связи с этим просим проявить терпение. Если Вам не отвечают, это не из-за нашей персональной вредности, а из-за плотной занятости. Вам обязательно ответят в порядке очереди, мы отвечаем на сообщения от самых старых к самым новым (снизу вверх), — объяснили сотрудники магазина.
Сейчас актуальные заказы принимаются на середину февраля. При этом, как отметили сотрудники, уменьшить сроки изготовления за дополнительную плату не получится.
— Поймите, что в очереди стоят такие же бойцы, как и Вы, которым также предстоит убывать в командировки. И если мы пропустим кого-то без очереди, то кому-то из этих бойцов жилет придет с сильным опозданием: человек может уехать «за ленточку» без брони. Подумайте, что в другой ситуации этим человеком можете оказаться Вы, — написали на странице сообщества.
Военные товары есть и на «Авито», в том числе и бронежилеты. Один из бронежилетов стоит 17 тысяч рублей на сайте, состояние его новое.
Также на сайте «Авито» есть бронежилеты, бывшие в пользовании. Один такой стоит 7 тысяч рублей.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Что еще почитать по теме?
1. Справочник мобилизации. Самый полезный путеводитель НГС.
2. «Я и по состоянию здоровья не подхожу, и по возрасту, и не служил»: «рядовые» новосибирцы старше 35 получили повестку.
3. «На селе ребятам некуда пойти больше»: в маленьком поселке мобилизовали тренера всех спортивных секций.