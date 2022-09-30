«Сделали месячную норму за пять дней»: новосибирцы осаждают военторги — там заканчиваются некоторые товары

Термобелье в «Сплаве» также оказалось очень популярным товаром. Его чаще всего берут комбинированное: отдельно штаны и кофта. Самым первым с полок исчезло флисовое белье.

— Оно тепло сберегает, а при этом воздух выпускается за счет дырочек. В армии такое выдают, но ткани другие совсем. Такие брюки стоят 3500 рублей и около 4000 — верх. Комплект 7–8 тысяч самый первый разлетелся, — рассказал корреспондентам сотрудник магазина.

Новые товары в «Сплав» поступают каждую неделю. Сейчас ажиотаж уже немного спал, и в магазине даже было не так много покупателей, но в первые три дня невозможно было войти.