«Сердце пармы», корейское кино и Русалочка: афиша событий на выходные

Продолжается фестиваль документального кино о современной культуре Beat Weekend. Помимо фильмов, в программе лекция о творчестве одного из самых дорогих современных художников Жан-Мишеля Баския. Уличный художник, который встречался с Мадонной до того, как она стала знаменитой. Одну из его работ продали за 110 миллионов долларов. Документальный байопик про художника, снятый женой Джима Джармуша, покажут 11 октября в «Победе».



Цена билета: 350 рублей.

Возрастное ограничение: 18+.

8 октября в 12:00 встречаемся на открытой лекции о его мифотворчестве, уникальном даре собирать то, что видели и поглощали все, и создавать шедевры. Спикер — Елена Здорова, организатор онлайн-галереи GVOZD.GALLERY и городского лектория GVOZD.

