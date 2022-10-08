«Сердце пармы», корейское кино и Русалочка: афиша событий на выходные
Подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Грядущие выходные проведем за просмотром фильмов, посетим спектакли и выставки. Вышла в прокат одна из самых ожидаемых лент — «Сердце Пармы», продолжается фестиваль документального кино Beat Weekend в «Победе», а в «Глобусе» открылся душевный арт-проект по мотивам советских фильмов. Читайте подборку мероприятий на выходные от внештатного автора NGS.RU, создателя телеграм-канала «Сибкульпривет» Лидии Марковой.
Продолжается фестиваль документального кино о современной культуре Beat Weekend. Помимо фильмов, в программе лекция о творчестве одного из самых дорогих современных художников Жан-Мишеля Баския. Уличный художник, который встречался с Мадонной до того, как она стала знаменитой. Одну из его работ продали за 110 миллионов долларов. Документальный байопик про художника, снятый женой Джима Джармуша, покажут 11 октября в «Победе».
Цена билета: 350 рублей.
Возрастное ограничение: 18+.
8 октября в 12:00 встречаемся на открытой лекции о его мифотворчестве, уникальном даре собирать то, что видели и поглощали все, и создавать шедевры. Спикер — Елена Здорова, организатор онлайн-галереи GVOZD.GALLERY и городского лектория GVOZD.
Коммунистическая, 34, Дом да Винчи.
Вход свободный, зарегистрироваться можно здесь.
Возрастное ограничение: 12+.
«Ноймайер: Русалочка» — грустная сказка о неразделенной любви в постановке Джона Ноймайера по мотивам сказки Андерсена. Спектакль, сотканный из символов и аллюзий и рассказывающий одну из самых романтических литературных историй. Необычная пластика знаменитого хореографа, музыка авторства Леры Ауэрбах — композитора, пианистки и поэтессы, родившейся в Челябинске, но живущей в США. Кстати, она бывала в Новосибирске с мировой премьерой одного из своих сочинений на «Транссибирском Арт-фестивале». Смотрите запись спектакля в «Победе» 9 октября в 15:00.
Цена билета: 450 рулей.
Возрастное ограничение: 12+.
С середины
В эти выходные в «Победе» можно посмотреть три фильма программы: 8 октября — «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» (12+), 9 октября — «Пустой дом» (16+) и «Вздох» (18+). Полный список фильмов южнокорейских режиссеров ищите на сайте кинотеатра.
Цена билета: 350 рублей.
Главная премьера осени в российском кинематографе: в широкий прокат вышла экранизация романа «Сердце Пармы» Алексея Иванова, одного из самых популярных современных писателей. Книга с 2003 года многократно переиздавалась в России и за рубежом. Секрет успеха — в масштабности проекта и значимости места, в котором разворачиваются события сюжета. Действие фильма происходит в тех местах Урала, которые сегодня очень популярны среди туристов.
После съемок декорации фильма, например Чердынский кремль, и ключевые для сюжета локации вошли во многие туристические маршруты. Над сценарием фильма работал Сергей Бодров-старший, режиссер Антон Мегердичев (документальный проект «Живой Пушкин», фильм «Движение вверх»). «Сердце Пармы» — фильм, который открыл
До 25 октября в театре «Глобус» продлится арт-проект «Геннадий Шпаликов. "Я иду, шагаю…"», посвященный выдающемуся советскому киносценаристу, кинорежиссеру, поэту. Это копродукция Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» и автономной некоммерческой организации по развитию культуры и искусства «Культура Сибири». Посетителей ждет душевность, теплые эмоции и приятное время в атмосфере советских песен и фильмов.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 16+.
Посмотреть на картины династии художников и педагогов Беляевых можно будет в Центре культуры «ЦК19» на большой выставке «Вместе». В экспозиции 100 живописных и графических работ. Беляевы известны в творческой и образовательной среде Новосибирска. «Вместе» — это семейная история о жизненном и творческом опыте каждого члена семьи.
Александр Беляев — старший мастер династии — посвятил работы природе Горного Алтая и Новосибирской области. У Василия Беляева другая география: серия работ «По Чукотке» и «Неаполитанские мотивы». Также на выставке будут представлены графические работы с новосибирскими сюжетами.
Где: Свердлова 13.
Возрастное ограничение: 6+.
Выходные в Новосибирске будут теплыми, а к понедельнику в городе похолодает, так что ловите момент и не забывайте про прогулки.