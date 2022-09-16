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Идея скоротать эту осень: смотрим сериал о любви, которая может случиться, если ей немного «помочь»

О жестокой френдзоне слышал каждый, некоторые сталкивались с ней лично. И вот про нее сняли сериал с неожиданным финалом

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Над каждой серией «Френдзоны» работали разные режиссеры, в итоге восемь разных людей упаковали свои желания и видения в одну историю о любви

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Стриминговая площадка START выпустила сериал «Френдзона» — это легкая мелодрама об отношениях, которые могут начаться, если... им немного «помочь». При этом любить друг друга изначально вовсе не обязательно. Главный герой — студент психологического факультета Кирилл — предположил, что, изучив психологию отношений, сможет добиться расположения девушки, которую безответно любит. Именно френдзоне Кирилл посвятил свою курсовую работу, а гипотезу удачных отношений проверяет на друзьях.

В сезоне 8 серий длительностью по 20 с небольшим минут, над каждой работали разные режиссеры — каждый дал что-то свое, из-за чего просмотр сериала не затягивается, а идет на одном дыхании. Этим летом «Френдзона» получила премию за лучший веб-сериал на фестивале «Реалист». Посмотреть «Френдзону» можно онлайн на площадке START.

Какие еще сериалы киноманы ждут этой осенью, мы рассказывали ранее.

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