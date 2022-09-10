10 поводов остаться дома: самые ожидаемые сериалы этой осени
Отдыхаем в «Белом лотосе» и коллекционируем ужасы вместе с Гильермо дель Торо
Мало что может сравниться с тем, когда прохладным осенним днем ты укутываешься в одеяло, ставишь рядом любимые напитки и смотришь какой-нибудь качественный сериал. Но частенько приходится потратить уйму времени, чтобы этот самый сериал найти. Мы решили сэкономить вам несколько утомляющих часов поисков и рассказать о десяти самых ожидаемых сериалах этой осени.
«Суринам»
Для любителей южнокорейского кинематографа «Суринам» — отличная возможность увидеть давно знакомых актеров в новых ролях (здесь играют, к примеру, Ха Джон-у из «Служанки» и Чо У-джин из «Гоблина»). Для всех остальных — подходящий повод открыть для себя этот самый южнокорейский кинематограф (хотя, понятное дело, на вкус и цвет можно найти и более удачные примеры). Так или иначе, «Суринам» был самым ожидаемым проектом на Netflix в 2021 году, но премьеру перенесли на год позже.
За 30 миллионов долларов режиссер Юн Джон-бин снял криминальный мини-сериал о корейском бизнесмене в Суринаме, у которого начинаются проблемы с законом. В обмен на свободу ему предлагают посодействовать спецслужбам в поимке другого корейца — наркобарона, организовавшего в стране крупную сеть контрабанды.
Премьера: 9 сентября.
«1889»
Авторы научно-фантастического веб-сериала «Тьма» на этот раз взялись за драму с элементами мистики и ужасов.
В «1889» (название сериала определяет время, в которое всё происходит) группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Когда они сталкиваются с другим судном, плывущим по течению в открытом море, их путешествие превращается в кошмар. Что интересно, идею сериала его создателям подсказал европейский миграционный кризис и брексит.
Премьера: 13 сентября.
«Андор»
Очередной спин-офф по вселенной «Звездных войн» от канала Disney+ обратит внимание зрителей на героя сопротивления Кассиана Андора и его приключения в годы формирования Сопротивления.
«Андор» — четвертый по счету игровой телесериал по «Звездным войнам» и приквел к фильму «Изгой-один. Звездные войны: Истории» — его действие разворачивается в то же время, что и события анимaционного сериaлa «Звездные войны: Повстанцы». Первый сезон состоит из 12 эпизодов, но у авторов уже есть планы на второй — ожидается, что он станет финальным и подведет к событиям «Изгоя-один».
Премьера: 21 сентября.
«Интервью с вампиром»
Да, это сериал по вселенной одноименного фильма 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питтом, Кирстен Данст и Антонио Бандерасом. Вот только тех самых давно знакомых актеров мы на экране не увидим.
Но в основе сериала «Интервью с вампиром» — всё еще тот самый роман Энн Райс, который расскажет историю двух вампиров в декорациях Америки XIX века.
Премьера: 2 октября.
«Винчестеры»
А этот сериал, наверное, придется по душе всем поклонникам «Сверхъестественного». Ведь он расскажет о родителях братьев Винчестеров. Это мрачное фэнтези — собственно, приквел сериала «Сверхъестественное», в котором продюсер Дженсен Эклз повторяет свою роль рассказчика.
Начинается всё с того, как после вьетнамской войны Джон возвращается в родной городок, где начинает узнавать о тайнах отца. Оказывается, тот входил в некую секретную организацию. Когда Джону удается попасть на ее собрание, он знакомится с молодой Мэри. Девушка рассказывает новоиспеченному знакомцу про давнюю войну с представителями потустороннего мира, но недавно вернувшийся с настоящей войны Джон ей не верит. Впрочем, скоро он изменит взгляды на жизнь.
Премьера: 11 октября.
«Шантарам»
Несколько лет назад роман Грегори Дэвида Робертса понаделал столько шума, что едва ли не сразу после выхода «Шантарама» появились новости, что его собираются экранизировать. Причем в 2004 году права на роман приобрела сразу студия Warner Bros., а главную роль, по планам, должен был сыграть Джонни Депп. Дальше планов, увы, дело не пошло, и идею с сериалом забросили на дальнюю полку. Там-то ее спустя годы и откопали шоураннеры Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски», «Топ Ган: Мэверик») и Стив Лайтфут («Каратель», «Ганнибал»). В итоге совсем скоро мы увидим гремучую смесь из роуд-муви и фильма-ограбления, основанную на мемуарах преступника.
Действие разворачивается в восьмидесятых. В центре сюжета — Лин. Бывший грабитель, сбежавший из австралийской тюрьмы и старающийся наладить новую жизнь в трущобах Бомбея. Он получает прозвище Шантарам и начинает работать на крупного местного гангстера. Робертс уверяет, что всё это — реальная история.
Пока у сериала даже трейлера нет, но создатели обещают, что шоу обязательно выйдет.
Премьера: 14 октября.
«Белый лотос»
Когда из-за пандемии на НВО приостановили производство сразу нескольких проектов и канал нуждался в рейтинговом телешоу, его представители позвонили режиссеру Майку Уайту и предложили в сжатые сроки снять сериал. Тот не стал отказываться и оперативно написал сценарий, а уже через несколько месяцев начались съемки. И в этот раз пандемия снова оказалась на руку съемочной группе — ей выпала возможность снять шоу в одном из самых роскошных отелей на Гавайях Four Seasons Maui, где в обычное время аренда номера с видом на золотые пески стоит больше девяти тысяч долларов за ночь. Здесь и появился первый сезон «Белого лотоса».
Предполагалось, что одним сезоном дело и ограничится, но сериал стал настолько популярным (да еще получил Премию Австралийской академии кинематографа и телевидения в номинации «Лучший комедийный сериал» и был номинирован на «Эмми» сразу в пяти категориях), что стало ясно: без второго сезона не обойтись.
С первым сезоном у него не будет ничего общего. Даже актерский состав сменился. Кроме одной актрисы — Дженнифер Мамы Стифлера Кулидж (за работу в первом сезоне ее, кстати, номинировали на «Золотой глобус» как лучшую актрису второго плана). Также известно, что снимали второй сезон в отеле San Domenico Palace в итальянском городе Таормина, с видом на вулкан Этна и скалистый мыс у Ионического моря.
Премьера: 16 октября.
«Периферийные устройства»
Этот фантастический сериал от продюсеров «Мира Дикого Запада» — экранизация одноименного романа Уильяма Гибсона, одного из культовых писателей, создавших целое направление фантастики. А когда на Amazon узнали, что экранизацией займется Кристофер Нолан, то без лишних вопросов и сомнений выкупили права, не дожидаясь пилотного выпуска.
Всё начинается с того, что молодой парень по имени Бертон возвращается из армии и устраивается на непыльную работенку. В его обязанности входит всего-то лишь следить за компьютерной игрой, которая находится на бета-тестировании. Однажды он просит сестру пару часов присмотреть за игрой, пока он отойдет, но то, что увидит девушка на экране, заставит ее усомниться в том, что на экране игра, а не правдивые ужасающие события. В главных ролях Хлоя Грейс Морец и Джек Рейнор.
Премьера: 21 октября.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Чтобы создать идеального монстра, Гильермо дель Торо пригласил бригаду довольно известных мастеров. Здесь вам и создательница «Бабадука» Дженнифер Кент, и автор «Мэнди» Панос Косматос, и «сумеречная» Кэтрин Хардвик. Словом, команда, которая собралась вокруг влиятельного кинематографиста, — в самый раз для восьмисерийной антологии, которая будет леденить зрительскую кровь до последнего эпизода.
Детали этого коллективного Франкенштейна не раскрываются, но дель Торо упоминал, что эпизоды будут по мотивам его работ и произведениям Лавкрафта.
Премьера: 25 октября.
«Уэнсдэй»
Для многих Уэнсдэй всего одна — Кристина Риччи. Но в новой работе Тима Бертона для нее уготована другая роль. И, нет, это будет не повзрослевшая Уэнсдэй, а совершенно новый персонаж.
А той самой мрачной девочкой с двумя косичками станет Дженна Ортега («Астрал: Глава 2», «Крик» образца 2022 года). Думаем, к третьей серии можно будет смириться и с тем, что Гомеса играет Луис Гусман, а вот Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс сразу гарантирует пристальное внимание к сериалу по крайней мере мужской части зрителей. Ну и рука в роли Вещи. Без нее никак.
Сериалом Бертон расширяет вселенную готической семейки и рассказывает о злоключениях Уэнсдэй в академии Невермор. Там ей предстоит обуздать свои способности и разгадать давнюю тайну, связанную с ее родителями.
Премьера: ноябрь.