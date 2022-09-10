10 поводов остаться дома: самые ожидаемые сериалы этой осени

Начинается всё с того, как после вьетнамской войны Джон возвращается в родной городок, где начинает узнавать о тайнах отца. Оказывается, тот входил в некую секретную организацию. Когда Джону удается попасть на ее собрание, он знакомится с молодой Мэри. Девушка рассказывает новоиспеченному знакомцу про давнюю войну с представителями потустороннего мира, но недавно вернувшийся с настоящей войны Джон ей не верит. Впрочем, скоро он изменит взгляды на жизнь.



Премьера: 11 октября.





«Шантарам»

Несколько лет назад роман Грегори Дэвида Робертса понаделал столько шума, что едва ли не сразу после выхода «Шантарама» появились новости, что его собираются экранизировать. Причем в 2004 году права на роман приобрела сразу студия Warner Bros., а главную роль, по планам, должен был сыграть Джонни Депп. Дальше планов, увы, дело не пошло, и идею с сериалом забросили на дальнюю полку. Там-то ее спустя годы и откопали шоураннеры Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски», «Топ Ган: Мэверик») и Стив Лайтфут («Каратель», «Ганнибал»). В итоге совсем скоро мы увидим гремучую смесь из роуд-муви и фильма-ограбления, основанную на мемуарах преступника.