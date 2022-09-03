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Тема дня«Ниссан Лаурель» пошел на обгон по трассе
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Тест

Угадай артиста по бороде! Очень сложный, но очень веселый тест

Из всех подсказок у вас будут только две — борода и... а, нет, только одна подсказка

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Порядочный бородач может осенью приносить в бороде не только листья, но и кое-какие ягоды

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Мы перевернули календарь и обнаружили, что сегодня 3 сентября. Ба! Да это же Всемирный день бороды! Традиционно в честь этого праздника бородачи водят свои заросли в барбершопы, устраивают им конкурсы-смотры, увлажняют пивом, а особо изощренные еще и в косы заплетают. А пока они заняты стратегически важными делами, мы решили присмотреться к известным российским и заморским носителям бороды. Узнаете их, если на них не будет лица? Это сугубо развлекательный тест, в котором можно совсем ничего не угадывать, а просто потянуть шторку влево и посмотреть на кадр с артистом. Но если кликать на ответы, получится интереснее.

В тесте использованы изображения ZZ Top / YouTube.com, Стас Михайлов / YouTube.com, Борис Гребенщиков / YouTube.com, danilakozlovsky / Instagram*, Metallica / YouTube.com, denisklyaver / Instagram*, mikhail.shufutinsky / Instagram*, кадр из фильма «Впритык», реж. Тодд Филлипс, InterCom, 2010, jaredleto / Instagram*.

*деятельность запрещена на территории РФ

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