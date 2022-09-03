Угадай артиста по бороде! Очень сложный, но очень веселый тест

Мы перевернули календарь и обнаружили, что сегодня 3 сентября. Ба! Да это же Всемирный день бороды! Традиционно в честь этого праздника бородачи водят свои заросли в барбершопы, устраивают им конкурсы-смотры, увлажняют пивом, а особо изощренные еще и в косы заплетают. А пока они заняты стратегически важными делами, мы решили присмотреться к известным российским и заморским носителям бороды. Узнаете их, если на них не будет лица? Это сугубо развлекательный тест, в котором можно совсем ничего не угадывать, а просто потянуть шторку влево и посмотреть на кадр с артистом. Но если кликать на ответы, получится интереснее.