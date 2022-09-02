Мэрия ответила на претензии руководителя закрытия Этнопарка и называла условия возвращения музея
Предпринимателя зовут на личную встречу и просят выплатить долги за аренду
В мэрии Новосибирска прокомментировали претензии руководителя Этнопарка и объяснили, что должен делать предприниматель, чтобы остаться на территории Заельцовского парка. Если коротко: у него есть долги за аренду, которые нужно погасить.
— На территории парка «Заельцовский» на протяжении нескольких лет размещался Этнопарк на основании договоров аренды, заключенных с индивидуальным предпринимателем Кармановым
В мэрии объяснили, что предприниматель регулярно нарушал сроки оплаты аренды. На 12 апреля прошлого года его долг был 226 тысяч рублей. В октябре на адрес Вячеслава Карманова направили претензию с требованием погасить задолженность, но предприниматель оставил ее без ответа и долг не погасил. После этого МАУ «Дирекция городских парков» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с требованием расторгнуть договор аренды и взыскать долг. Суд обязал предпринимателя рассчитаться с долгами и расторг договор аренды. На 1 сентября 2022 года за Этнопарком по-прежнему висит долг.
— Этнопарк тематически вписывается в существующую концепцию парка «Заельцовский» и его работа на территории парка возможна при условии полного погашения существующей задолженности, согласования с парком проекта развития Этнопарка и заключения договора в установленном нормативными правовыми актами порядке, — уточняется в ответе на запрос НГС.
По мнению представителей мэрии, информация о том, что МАУ «Дирекция городских парков» препятствует работе Этнопарка, не соответствует действительности.
— МАУ «Дирекция городских парков» действовало в рамках Гражданского кодекса Российской Федерации и условий договора, заключенного с ИП Карманов
Напомним, что на днях руководитель Этнопарка «Территория Сибири» Вячеслав Карманов рассказал, как пандемия, реконструкция Заельцовского парка и требования дирекции поставили крест на работе музея под открытым небом.