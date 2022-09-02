Мэрия ответила на претензии руководителя закрытия Этнопарка и называла условия возвращения музея

В мэрии Новосибирска прокомментировали претензии руководителя Этнопарка и объяснили, что должен делать предприниматель, чтобы остаться на территории Заельцовского парка. Если коротко: у него есть долги за аренду, которые нужно погасить.



— На территории парка «Заельцовский» на протяжении нескольких лет размещался Этнопарк на основании договоров аренды, заключенных с индивидуальным предпринимателем Кармановым В. В. Размер арендной платы по договорам определялся на основании отчетов об определении рыночной стоимости арендной платы. Последний договор аренды был заключен между МАУК «ПКиО «Заельцовский» и ИП Карманов В. В. 20.08.2020 со сроком действия до 31.12.2021, — говорится в тексте ответа на запрос НГС. — В связи с началом работ по благоустройству парка «Заельцовский» с 12.04.2021 исполнение обязательств по договору было приостановлено путем подписания дополнительного соглашения.