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Фестиваль ретромашин, японский сад и турнир как в сериале «Ход королевы» — куда сходить в первые выходные осени

Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой

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В первые выходные осени в Новосибирске будет еще летняя погода

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Сентябрь начался, но первые выходные месяца обещают быть по-летнему жаркими. Не засиживайтесь дома: отправляйтесь погулять по японскому саду, посетите выставку картин под открытым небом или съездите на турнир по уличным шахматам в Академгородок. Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова собрала самые интересные идеи, как сделать эти выходные еще ярче и увлекательнее.

Новосибирцам покажут сотни дизайнерских работ из разных стран

Новосибирцам покажут сотни дизайнерских работ из разных стран

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Если вам интересно создавать яркие визуальные работы, работать над фирменным стилем и просто следить за индустрией дизайна, то для вас с 1 сентября в центре культуры «ЦК19» открыта Московская международная биеннале графического дизайна «Золотая пчела 15». Главная экспозиция откроется в октябре в Государственной Третьяковской галерее, но новосибирцы смогут «попасть за кулисы» и увидеть лучшие образцы мирового дизайна еще раньше. Около 100 работ авторов из Швейцарии, Сербии, Венгрии, Китая, Чехии, Словении, Эквадора, Аргентины и других стран очень повышают насмотренность, что важно для дизайнеров.

Где: Свердлова, 13

Цена билета: 100–150 рублей

Выставка открывается на две недели

Выставка открывается на две недели

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Большую ценность обретают проекты в сфере искусства, которые больше, чем просто искусство. 2 сентября перед центром культуры и отдыха «Победа» откроется выставка необычных абстрактных картин. Они написаны детьми из приемных семей в соавторстве с одним из создателей проекта «Дети солнца», художником-абстракционистом, академиком Российской академии художеств Сергеем Ладошиным (творческий псевдоним — Сергей Дас). 30 картин, наполненных чувствами, эмоциями и мечтами ребят, разместили у входа в «Победу» вместе с фотографиями авторов работ. Выставка откроется 2 сентября в 11:00 и продлится до 18 сентября. Вход свободный.

История моды — это всегда яркие истории и красивые фотографии

История моды — это всегда яркие истории и красивые фотографии

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Осень — время, когда именитые модные дома презентуют свои новые коллекции. Поддержать настроение модной осени можно 2 сентября на вводной лекции курса «Российская индустрия моды». Несмотря на молодость сферы — «русской» моде всего 30 лет, — нам есть чем удивить. Вместе с лектором Ольгой Сидоренко, дизайнером и преподавателем fashion-дизайна, загляните в историю советской модной промышленности и даже моды времен Петра I. Организаторы обещают много фотографий, медиа-материалов и приятного общения. Лекция пройдет 2 сентября в 19:00 в «Доме да Винчи», арт-платформе НГОНБ (Коммунистическая, 34). Вход свободный.

«Лучшее предложение» — фильм с неожиданной развязкой

«Лучшее предложение» — фильм с неожиданной развязкой

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В кино можно отправиться поностальгировать по самым сильным фильмам девяностых и нулевых: «Драйв», «Место под соснами», «Достучаться до небес». Отдельно отмечу один из моих любимых фильмов — «Лучшее предложение». Лихо закрученный детектив о коллекционере картин под музыку итальянского композитора-неоклассика Эннио Морриконе точно не оставит равнодушным, и станет поводом для хорошей беседы об оригиналах и подделках в мире искусства.

Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа»

Цена билета: от 300 рублей

Центр «Сибирь-Хоккайдо» приглашает погрузиться в корейскую культуру

Центр «Сибирь-Хоккайдо» приглашает погрузиться в корейскую культуру

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Тёплые выходные в цветущем японском саду — звучит как прекрасный план. Центр «Сибирь-Хоккайдо» приглашает 3 сентября на День открытых дверей. В праздничной программе запланированы как традиционные мастер-классы по оригами, каратэ и японской каллиграфией, так и мероприятия по новому направлению — корейской культуре. Например, можно будет научиться танцевать k-pop. Напишите первый иероглиф, попробуйте вкусные онигири, сделайте фото в кимоно и заберите с собой журавлика на счастье.

Где: Шевченко, 28/1

Вход свободный

В Новосибирске можно увидеть десятки ретроавтомобилей в одном музее

В Новосибирске можно увидеть десятки ретроавтомобилей в одном музее

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Во-первых, ретроавтомобили — это красиво. А во-вторых, крайне увлекательно наблюдать за механизмами из прошлого века, которые работают и сегодня. Ретрофестиваль организует парк музеев «Галерея Времени» 3 сентября на 1-м Мочищенском шоссе, 1/6. Конкурсы, развлекательная программа для гостей и участников фестиваля и, конечно, шанс сделать фото с ценными экспонатами на ходу — ретромашинами.

Фестиваль откроется в 12:00 и продлится до 17:00. Цена билета: 400–550 рублей.

Концерт для арфы пройдет в необычной обстановке — зрителей приглашают в Институт археологии

Концерт для арфы пройдет в необычной обстановке — зрителей приглашают в Институт археологии

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Необычный концерт пройдет 3 сентября в 15:00 в Институте археологии и этнографии СО РАН. «От старины до современности» — это концертная программа для арфы, послушать которую зрители смогут в интерьерах выставки палеофауны. В фойе главного корпуса института выступит солистка Новосибирской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Тамара Тарновская. Перед концертом гости смогут осмотреть экспозицию — древние каменные изваяния и плиты с петроглифами.

Где: Академика Лаврентьева, 17

Цена билета: 300 рублей, пенсионерам — 150 рублей

В Академгородке пройдет турнир по шахматам под открытым небом

В Академгородке пройдет турнир по шахматам под открытым небом

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Помните, как в сериале «Ход королевы» Бет оказывается на площади, заполненной шахматистами и понимает, насколько популярны и любимы шахматы в Советском Союзе? Почувствовать особую атмосферу уличных шахматных соревнований можно на этих выходных в Академгородке. 4 сентября в 12:00 шахматный клуб СО РАН организует матч по быстрым шахматам и шашкам в честь 65-й годовщины СО РАН. Приходите на матч «Академпарк — СО РАН» на открытой площадке у входа в большой зал ДУ СО РАН. Если вы хотите стать участником турнира, можно подать заявку по адресам chess-vsh@yandex.ru или fauziasul@mail.ru.

Где: Морской проспект, 23, открытая площадка у входа в большой зал ДУ СО РАН

Вход свободный

Как видите, в Новосибирске проходит много разных событий, но хочется еще больше. Недавно организатор музыкального фестиваля Kulturno поделилась своими рассуждениями о том, чего и почему не хватает городу.

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