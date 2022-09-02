Фестиваль ретромашин, японский сад и турнир как в сериале «Ход королевы» — куда сходить в первые выходные осени

Во-первых, ретроавтомобили — это красиво. А во-вторых, крайне увлекательно наблюдать за механизмами из прошлого века, которые работают и сегодня. Ретрофестиваль организует парк музеев «Галерея Времени» 3 сентября на 1-м Мочищенском шоссе, 1/6. Конкурсы, развлекательная программа для гостей и участников фестиваля и, конечно, шанс сделать фото с ценными экспонатами на ходу — ретромашинами.



Фестиваль откроется в 12:00 и продлится до 17:00. Цена билета: 400–550 рублей.