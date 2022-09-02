Фестиваль ретромашин, японский сад и турнир как в сериале «Ход
королевы» — куда сходить в первые выходные осени
Встречайте подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Сентябрь начался, но первые выходные месяца обещают быть по-летнему жаркими. Не засиживайтесь дома: отправляйтесь погулять по японскому саду, посетите выставку картин под открытым небом или съездите на турнир по уличным шахматам в Академгородок. Автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова собрала самые интересные идеи, как сделать эти выходные еще ярче и увлекательнее.
Если вам интересно создавать яркие визуальные работы, работать над фирменным стилем и просто следить за индустрией дизайна, то для вас с
Где: Свердлова, 13
Цена билета: 100–150 рублей
Большую ценность обретают проекты в сфере искусства, которые больше, чем просто искусство.
Осень — время, когда именитые модные дома презентуют свои новые коллекции. Поддержать настроение модной осени можно
В кино можно отправиться поностальгировать по самым сильным фильмам девяностых и нулевых: «Драйв», «Место под соснами», «Достучаться до небес». Отдельно отмечу один из моих любимых фильмов — «Лучшее предложение». Лихо закрученный детектив о коллекционере картин под музыку итальянского композитора-неоклассика Эннио Морриконе точно не оставит равнодушным, и станет поводом для хорошей беседы об оригиналах и подделках в мире искусства.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа»
Цена билета: от 300 рублей
Тёплые выходные в цветущем японском саду — звучит как прекрасный план. Центр «Сибирь-Хоккайдо» приглашает
Где: Шевченко, 28/1
Вход свободный
Во-первых, ретроавтомобили — это красиво. А во-вторых, крайне увлекательно наблюдать за механизмами из прошлого века, которые работают и сегодня. Ретрофестиваль организует парк музеев «Галерея Времени»
Фестиваль откроется в 12:00 и продлится до 17:00. Цена билета: 400–550 рублей.
Необычный концерт пройдет 3 сентября в 15:00 в Институте археологии и этнографии СО РАН. «От старины до современности» — это концертная программа для арфы, послушать которую зрители смогут в интерьерах выставки палеофауны. В фойе главного корпуса института выступит солистка Новосибирской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Тамара Тарновская. Перед концертом гости смогут осмотреть экспозицию — древние каменные изваяния и плиты с петроглифами.
Где: Академика Лаврентьева, 17
Цена билета: 300 рублей, пенсионерам — 150 рублей
Помните, как в сериале «Ход королевы» Бет оказывается на площади, заполненной шахматистами и понимает, насколько популярны и любимы шахматы в Советском Союзе? Почувствовать особую атмосферу уличных шахматных соревнований можно на этих выходных в Академгородке.
Где: Морской проспект, 23, открытая площадка у входа в большой зал ДУ СО РАН
Вход свободный
Как видите, в Новосибирске проходит много разных событий, но хочется еще больше. Недавно организатор музыкального фестиваля Kulturno поделилась своими рассуждениями о том, чего и почему не хватает городу.