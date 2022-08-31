Бороды, татуировки и яркие волосы: авиакомпания S7 изменила правила для экипажа

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») разрешила сотрудникам татуировки и необычные прически. Как сообщили в пресс-службе компании, кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Сейчас по стандартным нормам сотрудникам нужно иметь строгий внешний вид.

— Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы. Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида, — говорит Элеонора Романова, заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию.



Изменения также коснулись обуви для бортпроводниц — теперь им можно заменить каблуки балетками или лоферами на плоской подошве. Бордпроводники теперь могут носить аккуратную бородку, отметили в пресс-службе. Раньше бороды были разрешены только для пилотов и сотрудников в аэропортах.