Бороды, татуировки и яркие волосы: авиакомпания S7 изменила правила для экипажа
Бортпроводницы теперь могут не ходить на каблуках
S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») разрешила сотрудникам татуировки и необычные прически. Как сообщили в пресс-службе компании, кабинному и летному экипажам теперь можно иметь татуировки на открытых частях тела, носить бороду и красить волосы в яркие цвета. Сейчас по стандартным нормам сотрудникам нужно иметь строгий внешний вид.
— Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы. Если индивидуальный стиль не мешает человеку на 100% выполнять свою работу и обеспечивать безопасность на борту — не видим никаких причин бережно хранить порядком устаревшие традиции внешнего вида, — говорит Элеонора Романова, заместитель генерального директора S7 Group по работе с персоналом и устойчивому развитию.
Изменения также коснулись обуви для бортпроводниц — теперь им можно заменить каблуки балетками или лоферами на плоской подошве. Бордпроводники теперь могут носить аккуратную бородку, отметили в пресс-службе. Раньше бороды были разрешены только для пилотов и сотрудников в аэропортах.
Некоторые ограничения все же останутся: длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела. В пресс-службе S7 сообщили, что ногтями и пирсингом можно зацепиться и поранится. Татуировки сотрудников также не должны нести оскорбительный смысл.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Авиакомпания «Сибирь»» (бренд S7 Airlines) зарегистрирована в мае 1994 года в городе Оби в Новосибирской области. Генеральный директор компании — Вадим Клебанов. Учредителем компании является ЗАО «Группа компаний с 7». В 2020 году выручка новосибирской авиакомпании составила 97,5 миллиарда рублей. Чистый убыток — 5,2 миллиарда рублей.
Татуировки все еще препятствие
Как рассказала НГС Алена Табанайнен, HR-директор Зарплаты.ру, эпатажные элементы внешности все еще могут стать серьезным препятствием при трудоустройстве.
— Например, работа в банковской сфере, в финансах или юриспруденции, во фронт-офисах крупных компаний подразумевает более консервативный стандарт для сотрудников. В некоторых организациях требования к внешнему виду прямо прописаны в трудовом договоре или локальных нормативных актах. Этот вопрос напрямую связан с корпоративной культурой компании и в каждом конкретном случае решается индивидуально. Многое зависит и от сферы деятельности компании и от региона, — рассказала Алена Табанайнен.
Как отмечает HR-директор, в ритейле, например, в последнее время стали более гибко подходить к внешности сотрудников.
— Если татуировка не сильно бросается в глаза (расположена на спине, на ноге), если борода аккуратная и ухоженная — это может быть допустимым и не станет причиной отказа. Кроме того, имеет значение регион, в котором находится компания. В Москве и Санкт-Петербурге более лояльно относятся к специфическим деталям внешности, а в провинции — особенно в южных регионах и на Кавказе — это может стать поводом для категоричного отказа соискателю, даже если он идеально подходит компании по деловым качествам, — сообщила Алена Табанайнен.
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