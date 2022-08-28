Особая зона: журналист НГС впервые в жизни поехал в казино и выиграл 50 000 в турнире по покеру

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Номера по

60 000

в сутки

Покером я увлекаюсь более 15 лет, регулярно играю в интернете и несколько раз в месяц — вживую с друзьями на небольшие суммы. Оговорюсь сразу, в публикации речь пойдет о турнирном покере (его самой популярной разновидности — безлимитном техасском холдеме): это когда за определенную сумму ты покупаешь фишки с возможностью докупиться в случае их потери. Игра идет до тех пор, пока все фишки не окажутся у одного игрока. Преимущество этой разновидности покера заключается в том, что в одном турнире не проиграешь много денег: сразу закладываешь бюджет на несколько входов (в покере это называется бай-ин), в случае неудачи теряешь лишь их. Ну и турнир — это всегда соревновательная атмосфера, каждый пытается стать тем самым, кто в конце заберет большой куш.

