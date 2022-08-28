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Особая зона: журналист НГС впервые в жизни поехал в казино и выиграл 50 000 в турнире по покеру

Виктор Бобровников отправился на Алтай в легальную игровую зону

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В Новосибирске есть только подпольные покерные турниры, время от времени организаторы попадают в оперативные сводки. Для участия в легальном первенстве необходимо ехать в специализированную игорную зону

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Споры о том, является ли покер азартной игрой или это — спортивная дисциплина, ведутся давно. В России за последние 15 лет позиция государства дважды менялась на диаметрально противоположную. Сначала покер легализовали, а потом отвели для него несколько специальных зон в стране. Для корреспондента НГС Виктора Бобровникова турнирный покер в интернете — хобби последних 15 лет. Недавно он осуществил свою давнюю мечту поучаствовать в настоящем легальном покерном турнире. Для этого он отправился в ближайшую от Новосибирска игорную зону — казино «Алтай Пэлас». Далее — от первого лица.

Внимание! Данный материал носит исключительно информационный характер. Целью этой статьи не является прямо или косвенно заинтересовать и побудить читателей к участию в азартных играх. Потенциальные игроки сами несут ответственность за все риски и проблемы, которые могут возникнуть.

Номера по

60 000

в сутки


Покером я увлекаюсь более 15 лет, регулярно играю в интернете и несколько раз в месяц — вживую с друзьями на небольшие суммы. Оговорюсь сразу, в публикации речь пойдет о турнирном покере (его самой популярной разновидности — безлимитном техасском холдеме): это когда за определенную сумму ты покупаешь фишки с возможностью докупиться в случае их потери. Игра идет до тех пор, пока все фишки не окажутся у одного игрока. Преимущество этой разновидности покера заключается в том, что в одном турнире не проиграешь много денег: сразу закладываешь бюджет на несколько входов (в покере это называется бай-ин), в случае неудачи теряешь лишь их. Ну и турнир — это всегда соревновательная атмосфера, каждый пытается стать тем самым, кто в конце заберет большой куш.

Увлечение побудило прочесть несколько профильных книг и изучить аспекты турнирного покера и теории карточных игр. Опыт нескольких тысяч сыгранных в интернете турниров и неплохой показатель выигрышей вживую натолкнули на мысль попробовать свои силы в большой игре. Со мной решились поехать моя девушка и товарищ со своей девушкой.

Организация покера с извлечением прибыли незаконна в России, за это предусмотрена уголовная ответственность. Во многих европейских странах, в США и Канаде покер легализован, по нему регулярно проводятся первенства. Самое престижное из них — World Series of Poker в США (неофициальный чемпионат мира), общий призовой фонд WSOP измеряется в сотнях миллионов долларов. Европейские турниры постепенно приближаются к нему по размаху. С 2022 года в России тоже начали проводить свою серию Russian Poker Cup, победитель которой может гордо именовать себя чемпионом страны по покеру. Очередной ее этап проходит сейчас, с 18 по 29 августа, в казино «Алтай Пэлас».

Покер — карточная игра, цель которой собрать выигрышную комбинацию или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре. Обобщающими элементами всех разновидностей покера являются комбинации и наличие торговли в процессе игры

Покер — карточная игра, цель которой собрать выигрышную комбинацию или вынудить всех соперников прекратить участвовать в игре. Обобщающими элементами всех разновидностей покера являются комбинации и наличие торговли в процессе игры

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Снять комнату в гостиничном комплексе при казино «Алтай Пэлас» накладно: от 60 000 рублей в сутки (согласно информации на официальном сайте). Есть более бюджетные номера в «Алтай Пэлас Шале» от 10,5 до 25 тысяч рублей, но за одного человека. Поэтому мы забронировали две комнаты на четверых по 3000 в сутки каждая в гостевой усадьбе в селе Ая в получасе езды от казино. Этим выбором впоследствии оказались очень довольны.

Изучив расписание турниров в казино (самые интересные — с пятницы по воскресенье), мы решили выехать в четверг, чтобы сыграть в трех турнирах до отъезда и выделить пару дней на активный или не очень отдых. Мой бюджет на поездку целиком состоял из выигранных ранее в покер денег (2000 $), а отпускные я отложил на другие нужды.

Поражение с привкусом победы


Само казино — холл, зал с игровыми автоматами, рулеткой и разными видами покера, где игра идет против дилера — поразил нас своей роскошью. Зал с турнирным покером находится тут же, но является самостоятельным юридическим лицом — это клуб «Джокер». При первом посещении казино нужно пройти регистрацию с паспортом: тебе дадут карту гостя.

Внутри казино своя валюта — условные единицы с фиксированной стоимостью 50 рублей за штуку. На входе ты покупаешь фишки нужного номинала и идешь играть: ставить их на рулетке или покупать вход на турнир. Для игры на автоматах нужно пополнить карточку гостя.

Турнирный покер — всегда марафон, для которого нужна выдержка. Чтобы победить в одном из них, вам придется провести за столом не менее шести часов. Время от времени объявляется перерыв на 10–15 минут

Турнирный покер — всегда марафон, для которого нужна выдержка. Чтобы победить в одном из них, вам придется провести за столом не менее шести часов. Время от времени объявляется перерыв на 10–15 минут

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— Если ты за первый час игры не смог вычислить фиша за столом, значит, ты и есть этот фиш (фиш — слабый игрок. — Прим. ред.), — так говорил персонаж Мэтта Деймона в фильме «Шулера». Это применимо к покерным турнирам.

Вход на наш первый турнир стоил около 4000 рублей с возможностью дважды получить стартовый набор фишек, если потерял их все. К счастью, полученный ранее опыт позволял вычислять тип игроков, подбирать к ним подход. В целом противники сильными мне не показались, компетентных игроков насчитал человек пять. Остальные несколько десятков совершали слишком очевидные ошибки, указывающие на низкий класс игры. Я пользовался их промахами, чтобы копить фишки, приближаясь к финальной стадии турнира.

Среди игроков немало коренных алтайцев. Некоторые из них нарушали правила игры, общаясь за столом на другом языке между собой. Но уровень их игры в среднем невысок

Среди игроков немало коренных алтайцев. Некоторые из них нарушали правила игры, общаясь за столом на другом языке между собой. Но уровень их игры в среднем невысок

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Участники постепенно вылетали, близились призы. Случилась ключевая раздача: я получил на руки два туза (лучшее сочетание карт в руке в холдеме), и один из противников предложил сыграть на все фишки (до того как выложат остальные, то есть общие карты на стол). Не думая, я согласился, увидел у соперника короля с дамой. Дилер выложил общие карты, там оказалось два короля, и я вылетел с соревнования перед самыми призами.

Поражение нисколько меня не расстроило, его затмевали позитивные мысли о том, что я чувствовал себя сильнее оппонентов по результатам турнира в целом. Я понял, что мне по силам выиграть турнир в один из оставшихся дней.

Так и получилось. На следующий день (турнир стоимостью 3000 рублей, я вложил 9000) мне удалось выйти на финальный стол и остаться один на один с последним соперником. Мы поделили оставшийся призовой фонд пополам, мой выигрыш составил 50 000 рублей.

Выступление нашего дуэта оказалось успешным. Признаюсь, что победа моей девушки принесла мне не меньше удовольствия, чем собственная

Выступление нашего дуэта оказалось успешным. Признаюсь, что победа моей девушки принесла мне не меньше удовольствия, чем собственная

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Следующий вечер (турнир стоимостью в 5000 рублей) у меня сложился не так удачно, опять случилась ситуация, схожая с вылетом с двумя тузами в первом турнире. В покере это называется кулер — раздача, в которой ты не допустил ошибки, но проиграл. Зато моя девушка дошла до топ-3 и поделила оставшийся банк с двумя соперниками (+25 000 рублей каждому).

Таким образом, мы окупили часть затрат на поездку благодаря успешным выступлениям на турнирах. Конечно, игра в казино выгодно отличается от наших домашних посиделок атмосферой и сервисом (мы раздаем карты по очереди, а здесь — дилер, который также следит за выполнением правил игры). Но есть и минусы — казино берет комиссию (5–15% от взноса). Для меня было важно попробовать собственные силы в настоящем турнире, а моей девушке хотелось выгулять новые вечерние платья. Эти основные цели поездки удалось выполнить. У моего друга всё сложилось не так успешно: он проиграл все три вечера (около 20 000 рублей), его подруга не участвовала в соревнованиях.

Как выигрывать в покер


В рулетку и остальные варианты игры в казино мы не играли. Я считаю это глупой инвестицией: ты всегда вкладываешь деньги с отрицательным математическим ожиданием (так как казино берет свой процент), целиком и полностью надеясь на случай. Пожалуй, лучше приведу ряд наблюдений о том, как выигрывать в покер, основанных на прочитанном материале и практике.

В покере, конечно, элемент удачи играет важную роль, но многое зависит от игрока. Один турнир на 90% процентов зависит от удачи и на 10% процентов от мастерства: это не шахматы, где фаворит почти всегда побеждает. Покерные профессионалы ежедневно проигрывают игрокам-любителям. При этом результат 10 000 турниров будет зависеть уже на 90% от мастерства и на 10% — от случая.

В покерном клубе «Джокер» каждую неделю с пятницы по понедельник проводятся регулярные турниры с небольшим призовым фондом в 2–5 тысяч условных единиц (вход 30–50 <nobr class="_">у. е.</nobr>). Несколько раз в год здесь идут крупные серии. Вход в них дороже, а противники сильнее. Но и выигрыш крупнее в разы

В покерном клубе «Джокер» каждую неделю с пятницы по понедельник проводятся регулярные турниры с небольшим призовым фондом в 2–5 тысяч условных единиц (вход 30–50 у. е.). Несколько раз в год здесь идут крупные серии. Вход в них дороже, а противники сильнее. Но и выигрыш крупнее в разы

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Таким образом, чтобы играть в плюс, нужно быть чуточку сильней своих оппонентов (опять же, чтобы перебить процент, который получает казино). Если вы играете с соперниками одинаково, вы все на дистанции (в десятки тысяч турниров) будете в проигрыше, выиграет только казино.

Россия — одна из стран, признавших турнирный покер видом спорта. Произошло это в 2007 году, но такой порядок просуществовал недолго. После вступления в силу запрета на организацию азартных игр вне игорных зон на месте бывших казино в массовом порядке стали открываться покерные клубы, что вызвало ответную реакцию государства. В июне 2009 года покер исключили из реестров видов спорта, а его федерацию через год ликвидировали в суде.

С 1 июля того же года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском (в Сочи) и Приморском краях, а также в Калининградской области. В этих локациях уже появилось или вскоре появится казино. Вход туда — строго по паспорту, вам должно быть от 18 лет.

Секрет успешных игроков в покер состоит из трех составляющих: правильный выбор места игры (желательно быть сильней оппонентов), работа над своими навыками и дисциплинированное отношение к игре с учетом банкролл-менеджмента (в двух словах — это играть лишь на те суммы, с которыми готов расстаться). Также крайне важно оценивать свою игру не по ее результату: можно совершить ошибку и выиграть, а можно сделать всё правильно и проиграть. Главное — отличить одно от другого, чтобы понимать, в каком направлении работать над игрой.

Нужно понимать: в покере существует лишь одна гарантия — время от времени вы неизбежно будете проигрывать турнир за турниром, как бы ни играли. Необходимо учиться минимизировать потери в эти периоды и стараться извлекаться максимальную прибыль из ситуаций, когда удача вам улыбается.

Если придерживаться вышеперечисленных правил, со временем ваша игра неизбежно станет лучше, а количество мест, где вам выгодно играть, — больше.

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