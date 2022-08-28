Особая зона: журналист НГС впервые в жизни поехал в казино и выиграл
50 000 в турнире по покеру
Виктор Бобровников отправился на Алтай в легальную игровую зону
Споры о том, является ли покер азартной игрой или это — спортивная дисциплина, ведутся давно. В России за последние 15 лет позиция государства дважды менялась на диаметрально противоположную. Сначала покер легализовали, а потом отвели для него несколько специальных зон в стране. Для корреспондента НГС Виктора Бобровникова турнирный покер в интернете — хобби последних 15 лет. Недавно он осуществил свою давнюю мечту поучаствовать в настоящем легальном покерном турнире. Для этого он отправился в ближайшую от Новосибирска игорную зону — казино «Алтай Пэлас». Далее — от первого лица.
Внимание! Данный материал носит исключительно информационный характер. Целью этой статьи не является прямо или косвенно заинтересовать и побудить читателей к участию в азартных играх. Потенциальные игроки сами несут ответственность за все риски и проблемы, которые могут возникнуть.
Номера по
60 000
в сутки
Покером я увлекаюсь более 15 лет, регулярно играю в интернете и несколько раз в месяц — вживую с друзьями на небольшие суммы. Оговорюсь сразу, в публикации речь пойдет о турнирном покере (его самой популярной разновидности — безлимитном техасском холдеме): это когда за определенную сумму ты покупаешь фишки с возможностью докупиться в случае их потери. Игра идет до тех пор, пока все фишки не окажутся у одного игрока. Преимущество этой разновидности покера заключается в том, что в одном турнире не проиграешь много денег: сразу закладываешь бюджет на несколько входов (в покере это называется бай-ин), в случае неудачи теряешь лишь их. Ну и турнир — это всегда соревновательная атмосфера, каждый пытается стать тем самым, кто в конце заберет большой куш.
Увлечение побудило прочесть несколько профильных книг и изучить аспекты турнирного покера и теории карточных игр. Опыт нескольких тысяч сыгранных в интернете турниров и неплохой показатель выигрышей вживую натолкнули на мысль попробовать свои силы в большой игре. Со мной решились поехать моя девушка и товарищ со своей девушкой.
Организация покера с извлечением прибыли незаконна в России, за это предусмотрена уголовная ответственность. Во многих европейских странах, в США и Канаде покер легализован, по нему регулярно проводятся первенства. Самое престижное из них — World Series of Poker в США (неофициальный чемпионат мира), общий призовой фонд WSOP измеряется в сотнях миллионов долларов. Европейские турниры постепенно приближаются к нему по размаху. С 2022 года в России тоже начали проводить свою серию Russian Poker Cup, победитель которой может гордо именовать себя чемпионом страны по покеру. Очередной ее этап проходит сейчас, с 18 по 29 августа, в казино «Алтай Пэлас».
Снять комнату в гостиничном комплексе при казино «Алтай Пэлас» накладно: от
Изучив расписание турниров в казино (самые интересные — с пятницы по воскресенье), мы решили выехать в четверг, чтобы сыграть в трех турнирах до отъезда и выделить пару дней на активный или не очень отдых. Мой бюджет на поездку целиком состоял из выигранных ранее в покер денег (2000 $), а отпускные я отложил на другие нужды.
Поражение с привкусом победы
Само казино — холл, зал с игровыми автоматами, рулеткой и разными видами покера, где игра идет против дилера — поразил нас своей роскошью. Зал с турнирным покером находится тут же, но является самостоятельным юридическим лицом — это клуб «Джокер». При первом посещении казино нужно пройти регистрацию с паспортом: тебе дадут карту гостя.
Внутри казино своя валюта — условные единицы с фиксированной стоимостью 50 рублей за штуку. На входе ты покупаешь фишки нужного номинала и идешь играть: ставить их на рулетке или покупать вход на турнир. Для игры на автоматах нужно пополнить карточку гостя.
— Если ты за первый час игры не смог вычислить фиша за столом, значит, ты и есть этот фиш (фиш — слабый игрок. — Прим. ред.), — так говорил персонаж Мэтта Деймона в фильме «Шулера». Это применимо к покерным турнирам.
Вход на наш первый турнир стоил около 4000 рублей с возможностью дважды получить стартовый набор фишек, если потерял их все. К счастью, полученный ранее опыт позволял вычислять тип игроков, подбирать к ним подход. В целом противники сильными мне не показались, компетентных игроков насчитал человек пять. Остальные несколько десятков совершали слишком очевидные ошибки, указывающие на низкий класс игры. Я пользовался их промахами, чтобы копить фишки, приближаясь к финальной стадии турнира.
Участники постепенно вылетали, близились призы. Случилась ключевая раздача: я получил на руки два туза (лучшее сочетание карт в руке в холдеме), и один из противников предложил сыграть на все фишки (до того как выложат остальные, то есть общие карты на стол). Не думая, я согласился, увидел у соперника короля с дамой. Дилер выложил общие карты, там оказалось два короля, и я вылетел с соревнования перед самыми призами.
Поражение нисколько меня не расстроило, его затмевали позитивные мысли о том, что я чувствовал себя сильнее оппонентов по результатам турнира в целом. Я понял, что мне по силам выиграть турнир в один из оставшихся дней.
Так и получилось. На следующий день (турнир стоимостью 3000 рублей, я вложил 9000) мне удалось выйти на финальный стол и остаться один на один с последним соперником. Мы поделили оставшийся призовой фонд пополам, мой выигрыш составил
Следующий вечер (турнир стоимостью в 5000 рублей) у меня сложился не так удачно, опять случилась ситуация, схожая с вылетом с двумя тузами в первом турнире. В покере это называется кулер — раздача, в которой ты не допустил ошибки, но проиграл. Зато моя девушка дошла до топ-3 и поделила оставшийся банк с двумя соперниками (
Таким образом, мы окупили часть затрат на поездку благодаря успешным выступлениям на турнирах. Конечно, игра в казино выгодно отличается от наших домашних посиделок атмосферой и сервисом (мы раздаем карты по очереди, а здесь — дилер, который также следит за выполнением правил игры). Но есть и минусы — казино берет комиссию (5–15% от взноса). Для меня было важно попробовать собственные силы в настоящем турнире, а моей девушке хотелось выгулять новые вечерние платья. Эти основные цели поездки удалось выполнить. У моего друга всё сложилось не так успешно: он проиграл все три вечера (около
Как выигрывать в покер
В рулетку и остальные варианты игры в казино мы не играли. Я считаю это глупой инвестицией: ты всегда вкладываешь деньги с отрицательным математическим ожиданием (так как казино берет свой процент), целиком и полностью надеясь на случай. Пожалуй, лучше приведу ряд наблюдений о том, как выигрывать в покер, основанных на прочитанном материале и практике.
В покере, конечно, элемент удачи играет важную роль, но многое зависит от игрока. Один турнир на 90% процентов зависит от удачи и на 10% процентов от мастерства: это не шахматы, где фаворит почти всегда побеждает. Покерные профессионалы ежедневно проигрывают игрокам-любителям. При этом результат
Таким образом, чтобы играть в плюс, нужно быть чуточку сильней своих оппонентов (опять же, чтобы перебить процент, который получает казино). Если вы играете с соперниками одинаково, вы все на дистанции (в десятки тысяч турниров) будете в проигрыше, выиграет только казино.
Россия — одна из стран, признавших турнирный покер видом спорта. Произошло это в 2007 году, но такой порядок просуществовал недолго. После вступления в силу запрета на организацию азартных игр вне игорных зон на месте бывших казино в массовом порядке стали открываться покерные клубы, что вызвало ответную реакцию государства. В июне 2009 года покер исключили из реестров видов спорта, а его федерацию через год ликвидировали в суде.
С 1 июля того же года ведение игорного бизнеса было запрещено на территории России, за исключением пяти специально организованных игорных зон в Крыму, Алтайском, Краснодарском (в Сочи) и Приморском краях, а также в Калининградской области. В этих локациях уже появилось или вскоре появится казино. Вход туда — строго по паспорту, вам должно быть от 18 лет.
Секрет успешных игроков в покер состоит из трех составляющих: правильный выбор места игры (желательно быть сильней оппонентов), работа над своими навыками и дисциплинированное отношение к игре с учетом банкролл-менеджмента (в двух словах — это играть лишь на те суммы, с которыми готов расстаться). Также крайне важно оценивать свою игру не по ее результату: можно совершить ошибку и выиграть, а можно сделать всё правильно и проиграть. Главное — отличить одно от другого, чтобы понимать, в каком направлении работать над игрой.
Нужно понимать: в покере существует лишь одна гарантия — время от времени вы неизбежно будете проигрывать турнир за турниром, как бы ни играли. Необходимо учиться минимизировать потери в эти периоды и стараться извлекаться максимальную прибыль из ситуаций, когда удача вам улыбается.
Если придерживаться вышеперечисленных правил, со временем ваша игра неизбежно станет лучше, а количество мест, где вам выгодно играть, — больше.
Что еще интересно почитать
Журналист НГС одевалась в секонд-хендах и нашла там Zara и джинсы дешевле сахара. Инструкция для посещения магазинов б/у одежды — когда самые низкие цены и как найти хорошие вещи.