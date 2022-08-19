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«Испытал бурю эмоций и прилив адреналина»: новосибирец выловил 6-килограммовую щуку

Это, по его словам, самая большая выловленная рыба за всё время

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Новосибирец поймал рыбу с лодки

Новосибирец поймал рыбу с лодки

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Новосибирец Сергей Шаповалов 19 августа поймал 6-килограммовую щуку недалеко от Северного обхода. Как рассказал мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.

По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на пару часов. Мужчина отметил, что трофей пришел буквально через пару минут с начала рыбалки. Сергей рассказал, что этот улов самый большой за время его промысла.

— Пошел рыбачить утром перед работой. Ловил с лодки. С трофеем пришлось помучиться, так как был плохой сочок и из-за этого долго вытягивал щуку. Испытал бурю эмоций и прилив адреналина. Также выловил небольшого сазана, но его отпустил, — поделился Сергей с журналистом НГС.

Как отметил новосибирец, ценный трофей он забрал себе. Уже в грядущее воскресенье мужчина планирует отправиться на промысел.

В начале августа новосибирец выловил двух золотистых карпов кои в Мошковском районе.

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