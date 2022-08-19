«Испытал бурю эмоций и прилив адреналина»: новосибирец выловил 6-килограммовую щуку

Новосибирец Сергей Шаповалов 19 августа поймал 6-килограммовую щуку недалеко от Северного обхода. Как рассказал мужчина, этот трофей был не единственным в тот день.



По словам сибиряка, на рыбалку он отправился на пару часов. Мужчина отметил, что трофей пришел буквально через пару минут с начала рыбалки. Сергей рассказал, что этот улов самый большой за время его промысла.

— Пошел рыбачить утром перед работой. Ловил с лодки. С трофеем пришлось помучиться, так как был плохой сочок и из-за этого долго вытягивал щуку. Испытал бурю эмоций и прилив адреналина. Также выловил небольшого сазана, но его отпустил, — поделился Сергей с журналистом НГС.