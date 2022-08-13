Я уеду в «Дагомыс»: 8 легендарных советских санаториев, которые работают до сих пор

— Главный минус санатория — это некоторые клиенты... курят на территории (хотя запрещено! Это же клинический санаторий!), гадят в номерах и помещениях, приворовывают воду в бювете и пищу в столовой, чтобы поделиться ею с местными бродячими кошками и собаками. В итоге в зеленой природной зоне — вонь от табакокурения, на всей территории бегают бродячие кошки и собаки, — поделился Andrew_chel на сайте Ostrovok.ru.

Впрочем, питанием остались довольны далеко не все.

— Питание оставляет желать лучшего, оно вполне разнообразное, но в основной массе невкусно приготовлено, особенно супы и вторые горячие блюда. Или поварской состав слабый, или воруют, в общем, администрации нужно поработать серьезно над вопросом качества блюд, — отметил Pavel05Moscow.