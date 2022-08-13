Я уеду в «Дагомыс»: 8 легендарных советских санаториев, которые работают до сих пор
Эти здравницы как были популярны в советское время, так и остались сейчас
При словах «всесоюзная здравница» перед глазами моментально появляются картинки из советского времени — города-курорты, ежегодный летний отдых в санаториях, грязелечебницы и все сопутствующие удовольствия. В СССР хватало известных санаториев, путевки в которые стремились получить многие. А какие из них работают до сих пор? Мы выбрали 8 санаториев, которые пользовались большой популярностью в советское время и продолжают функционировать по сей день.
«Металлург» (Сочи, Краснодарский край)
«Металлург» — одна из старейших функционирующих здравниц Сочи: главный корпус, построенный в стиле классического барокко, открыл свои двери в 1956 году. Под строительство был отведен большой участок земли на юго-западном склоне горы Бытха, центральной улице города — Курортном проспекте. Проект санатория «Металлург» был создан ветераном ленинградской архитектурной школы Яковом Свирским и советским архитектором Георгием Битовым (отцом писателя Андрея Битова). Сейчас здание охраняется как памятник архитектуры местного значения.
Уже во времена новейшей российской истории на территории санатория открыли питьевой бювет с минеральной водой «Пластунская». Номера «Металлурга» соответствуют стандартам трехзвездочного отеля, а на самом курорте можно поправить здоровье тем, кто страдает от кожных заболеваний, болезней позвоночника, урологических и гинекологических проблем.
В своих отзывах на сайтах бронирования отдыхающие отмечают, что «Металлург» — хорошее и уютное место с большой территорией и вкусным питанием (в частности, люди остаются довольны шведским столом), но есть некоторые нюансы, которые портят картину отдыха.
— Главный минус санатория — это некоторые клиенты... курят на территории (хотя запрещено! Это же клинический санаторий!), гадят в номерах и помещениях, приворовывают воду в бювете и пищу в столовой, чтобы поделиться ею с местными бродячими кошками и собаками. В итоге в зеленой природной зоне — вонь от табакокурения, на всей территории бегают бродячие кошки и собаки, — поделился Andrew_chel на сайте Ostrovok.ru.
Впрочем, питанием остались довольны далеко не все.
— Питание оставляет желать лучшего, оно вполне разнообразное, но в основной массе невкусно приготовлено, особенно супы и вторые горячие блюда. Или поварской состав слабый, или воруют, в общем, администрации нужно поработать серьезно над вопросом качества блюд, — отметил Pavel05Moscow.
«Дагомыс» (Дагомыс, Краснодарский край)
Нынешний оздоровительный комплекс «Дагомыс» считался одной из главных советских здравниц. При этом первые гости посетили санаторий лишь в 1982 году. На тот момент комплекс принадлежал Государственному комитету СССР по иностранному туризму, а с 1994 года он находится в ведении Управления делами президента РФ. Главный корпус — постройка, напоминающая зиккурат, — находится на территории субтропического парка, который до революции относился к угодьям императора Николая II. В декабре 2013 года корпус открылся после масштабной реконструкции.
Останавливаться отдохнуть в «Дагомысе» лучше всего в главном здании, ведь именно там из окон открывается впечатляющий вид на море и субтропики. Гостям доступны физиотерапия, грязелечение, криотерапия, ингаляторий, лечебный массаж и другие полезные процедуры.
При этом отзывы на отдых в комплексе достаточно противоречивые — одни хвалят «Дагомыс» за ухоженную территорию и роскошные виды, другие же жалуются на бытовые проблемы (нашествие насекомых в номерах, отсутствие воды).
— Номера хорошие, удобные, смена белья раз в три дня, полотенца меняют каждый день. Халаты хорошие и пушистые. В номере есть чайник — удобно для прохладного времени года. Интернет хороший. Мы наслаждались отдыхом на пляже на камнях. На территории есть рестораны и много заведений небольших, персонал очень доброжелательный, по всем вопросам помогает, — написала Elena G.
— Отвратительный сервис. Самое главное — постоянно нет воды на третьем этаже. Руководство и сотрудники отеля говорят, что не доходит напор. Но деньги-то заплачены за номер с водой. Менять номера отказываются, решать проблему также не хотят. Информации о проблеме нигде нет, то есть прямой обман клиентов. Помимо этого, ужасная уборка (если вообще убираются), не работают утюг и стиральная машинка, ужасное отношение со стороны персонала и многое другое, — поделился проблемами пользователь с ником _C5095JS.
«Курпаты» (Курпаты, Крым)
Санаторий «Курпаты» находится в небольшом поселке в восьми километрах от Ялты. Его легко узнать по эксцентричному главному корпусу «Дружба», возведенному в 1985 году в стиле модернизма по проекту архитекторов Игоря Василевского и Нодара Канчели. Отделкой и остеклением занимались чехословацкие строители. На момент открытия главный корпус входил в 50 самых оригинальных зданий мира: «Дружба» спроектирована в виде кольца, установленного на трех опорных башнях, внутри которых находятся лифты и лестницы.
В верхней части здания расположен ресторан, в нижней — бассейн с теплой водой (купаться в нём можно в любое время года). Сегодня в санатории есть программы как общего профиля, так и для людей с заболеваниями органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. В последние годы особой популярностью пользуются процедуры для желающих похудеть: лечебная физкультура, детокс-программы, прессотерапия и климатолечение.
Отдыхающим очень нравится необычная конструкция главного корпуса (хотя, по их словам, не из всех номеров открывается хороший вид) и близость к морю.
— Ремонт старый, но чисто, лучше брать номер с видом (пусть даже боковым) на море, — рассказала на «Яндекс.Путешествиях» об отдыхе в санатории Ольга Кузнецова. — Питание — шведский стол. Не стоит ожидать турецкого разнообразия, но выбор блюд был всегда, готовили вкусно. По всей окружности санатория хорошая смотровая площадка с лавочками, на которых можно позагорать. Море рядом (спуск на лифте), своя территория небольшая. Рядом есть остановка маршрутки, на которой можно доехать до Ливадийского дворца и Ялты.
«Дюльбер» (Кореиз, Крым)
В советское время дворцы знати попали под национализацию — их перепрофилировали в санатории и другие заведения. Так случилось и с дворцом «Дюльбер», построенным в мавританском стиле по эскизам князя Петра Николаевича Романова. К счастью, именно переход в разряд санаториев спас ни на что не похожее сооружение от неминуемого разрушения. В 1922 году здесь открылся санаторий «Красное знамя», а через 16 лет рядом вырос еще один корпус, архитектура которого умело повторяла стилистику дворца. Над входом во второй корпус стилизованной кириллицей было выведено: «Граждане СССР имеют право на отдых».
Сегодня «Дюльбер» — известный санаторий широкого профиля, где можно получить лечение заболеваний органов дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем, опорно-двигательного аппарата. По дворцово-санаторному парку можно гулять не только посетителям: здесь также организуют и экскурсии.
Если верить отзывам, советское прошлое сыграло с санаторием злую шутку — некоторые отдыхающие отметили, что с тех времен в здании изменилось немногое.
— Очень старые номера: за эти деньги просто разруха, вся мебель из СССР, старые полотенца, всё хлам, причем ключ от номера с набалдашником, и его надо сдавать и получать, каждый раз выходя или входя в номер. Отсутствует досуг после 9 вечера, последнее развлечение — это ужин. Есть еще бар, но он работает до 10 вечера (а кухня закрывается в 9 вечера). В общем, вечером поесть можно только в соседних поселках. Идти 15–20 минут пешком по темной проезжей части мне с детьми было некомфортно, — так описал свой отдых Алексей.
«Родина» (Гаспра, Крым)
Санаторий «Родина» (до 2015 года носивший название «Украина») — одно из самых красивых зданий Крыма. Его возвел по заказу Лесбумпрома в 1950 году московский архитектор Борис Ефимович. Это белоснежное пятиэтажное здание в античном стиле, вокруг которого разбит циркулярный парк с кипарисовыми и пальмовыми аллеями, розариями, лавровыми деревьями, ливанскими кедрами, можжевельниками и многочисленными фонтанами. Венчает строение стилизованный «античный храм» со статуями советских граций. В отдельном корпусе находился первый в СССР крытый подогреваемый бассейн с морской водой, который принимал купальщиков круглый год.
Считается, что микроклимат парка санатория «Родина» уже сам по себе обладает целебными свойствами. Здесь лечат заболевания дыхательных органов, органов кровообращения и функциональные заболевания нервной системы с помощью климатотерапии, талассотерапии, аэротерапии и гелиотерапии.
Санаторий имени Орджоникидзе (Кисловодск, Ставропольский край)
Санаторий имени Орджоникидзе построили в 1935–1937 годах в городе-курорте Кисловодске. Его территория находится на высоте 950 метров над уровнем моря, но расположена очень удобно — есть выходы в Лечебный парк и доступ к развитой инфраструктуре города. При строительстве санатория задействовали лучших специалистов: проектом руководил академик Моисей Гинзбург, осуществить задуманный план ему помогали архитекторы Сергей Вахтангов, Евгений Попов и Йожеф Шпалек, а также Иван Леонидов, который убедил руководство перенести корпуса санатория на плато (вместо размещения их в ущелье), после чего соединил санаторий с городом при помощи монументальной лестницы, выполненной в античном стиле. При этом в верхней части лестницы он спроектировал смотровую площадку-балкон, откуда открывается вид на Кавказ.
Весь комплекс строили с учетом уже разбитого в 30-х годах парка, созданного профессором Любовью Залесской. Сам парк — это сочетание английского сада и стандартной планировки, которая по мере приближения к периферийным участкам плавно перетекает в естественный ландшафт. Корпуса санатория разместили с видом на юго-восток, где находятся Кавказский хребет и Эльбрус.
В разное время в санатории отдыхало множество знаменитых людей: певицы Валентина Толкунова и Эдита Пьеха, поэт Сергей Михалков, писатель Корней Чуковский, актеры Геннадий Хазанов и Владимир Этуш, юморист Михаил Задорнов, гроссмейстер Анатолий Карпов и многие другие.
Отзывы на санаторий от отдыхающих сплошь позитивные — люди восхищены природой, территориями, выходом в парк, хорошим питанием, лечением и бытом.
— Санаторий очень понравился с разных сторон. Великолепное расположение, большая территория, чистота, порядок, оформление цветами подкупает каждого отдыхающего, — поделилась впечатлениями Елена Михалёва. — Питание соответствует санаторно-курортному лечению: разнообразно, возможен индивидуальный выбор, вкусно и неповторимо. Номера убираются ежедневно, смена белья проходит через каждые два дня. Лечение соответствует медицинским показаниям. Персонал приветливый — как медицинский, так и обслуживающий. О воздухе и терринкурах говорить не буду. Это надо пропустить через себя каждому, чтобы почувствовать прелесть Кавказа.
«Сестрорецкий курорт» (Сестрорецк, Ленинградская область)
«Сестрорецкий курорт» начинал свою историю еще в царской России. Изначально архитектор Стефан ван Звитен планировал построить на восточном берегу бухты Финского залива комплекс фонтанов для Петра I, но самому императору такая затея пришлась не по душе. Тогда территориями занялся предприниматель Петр Авенариус, решивший строить на Карельском перешейке бальнеологический курорт. Уже в начале XX века здесь построили крытый плавательный бассейн. В 1921 году советская власть существенно улучшила и заново открыла санаторий. Поначалу здесь отдыхали рабочие и солдаты-инвалиды Гражданской войны, затем — ленинградские военнослужащие.
Сегодня «Сестрорецкий курорт» — современный комплекс из нескольких корпусов (самый новый был открыт в 1978 году, однако лечебное оборудование постоянно обновляется). Здесь же находятся единственный в Ленинградской области бассейн с минеральной водой и грязелечебница. В настоящий момент «Сестрорецкий курорт» сконцентрирован на реабилитации людей, перенесших коронавирус.
Отзывы отдыхающих о «Сестрорецком курорте» в целом разочарованные: людям очень нравится местоположение, но не уровень обслуживания и состояние самого санатория.
— Баллы только за расположение рядом с Финским заливом и наличие минерального источника, хотя прибрежную зону надо убирать и обустраивать лучше, — проанализировала свой отдых Мария. — Парковая территория большая, лавочек и газонов мало, а подлеска много. 95% отдыхающих — пенсионеры за 70 лет, для детей из развлечений — залив и кусочек бассейна. Номер «эконом» — не просто маленький метраж и отсутствие допуслуг, там вся мебель под списание, розетки чинили, двери страшные, балкон свистит, постель старая. Смена белья на восьмой день, полотенца — на пятый. Еда в столовой больничная, ладно, но когда старики в очередь стоят за супом и потом несут его, разливая, зрелище так себе. Итог: это не курорт, а неплохой дом престарелых.
«Вороново» (Вороново, Московская область)
Санаторий «Вороново» расположен на территории бывшей загородной усадьбы дворян Волынских. От нее остались только Голландский домик, построенный по проекту архитектора Карла Бланка в XVIII веке, и масштабная постройка XIX века (во всех этих старинных зданиях можно поселиться — там размещены номера категории люкс). Более современный номерной комплекс спроектировал в 1960-х годах архитектор Илья Чернявский. В здании есть атриум, открытая терраса, киноконцертный зал, библиотека и спортзал. В настоящее время и дореволюционные, и советские корпуса отреставрированы и принимают гостей. Сам санаторий стоит на берегу чистого пруда посреди 16 гектаров леса.
Главный профиль санатория — оздоровительный отдых, оказывающий укрепляющее действие на весь организм. Также есть эндокринологическая, кардиологическая, гастроэнтерологическая и неврологическая программы.
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