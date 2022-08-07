Везли с собой костюмы: сибирячки побывали на одном из крупнейших SUP-фестивалей мира в Питере
Одна из участниц выиграла сертификат на поездку во Владивосток
Жительницы Новосибирска Наталья, Мария и Анна посетили масштабный фестиваль-карнавал в Санкт-Петербурге «Фонтанка-SUP». Фестиваль проходил 6 августа, и на него пришли тысячи человек. На фестивале участники в карнавальных костюмах плыли на сапах по воде в историческом центре Питера. Сибирячки были в костюмах Сейлор Мун, смерти и в гавайском наряде.
— Это был самый масштабный фестиваль за всё время. Мы решили поучаствовать, зарегистрировались. Мы участвовали вдвоем, я и Маша Сафронова, в гонке для любителей и потом должны были участвовать в маскараде. Но очень было сложно проплыть, трасса была большая, и мы не успели доплыть к началу карнавала. Нам медальку, конечно, за участие дали, — поделилась Наталья.
Как рассказала Наталья, мероприятие было так построено, что если не успел, то присоединиться к маскараду не сможешь.
— Мы немного проплыли всё-таки. Сапы брали в Питере напрокат. Грести было тяжело, — вспоминала Наталья.
Как уточнила Наталья, костюмы готовили заранее.
— У Ани, которая была смертью, из костюма были грим и цветы. Мы были за минимализм, чтобы много не везти. Очень тяжело это всё собрать и упаковать в багаж. Всё ограничилось одним рюкзаком, — рассказала сибирячка.
Одна из участниц из Новосибирска выиграла сертификат на участие во Владивостоке в первом этапе Sup Surf League.
— Мы когда регистрировались, нам предложили поучаствовать в розыгрыше и я даже не запомнила чего. Но после мероприятия я попросила девчонок подойти к сцене, послушать, что там. Как и во всех розыгрышах, вытаскивал номерок человека, который выиграл. И если не было человека, то всё переигрывалось. И с третьего раза назвали мой номер. Очень я рада и обязательно приму участие. Хотя опыта у меня немного, но постараюсь подготовиться, — поделилась Мария.
Пока Мария не связывалась с организаторами, но собирается это сделать в ближайшем будущем.
Как сообщают на сайте «Фонтанки», международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проходил в седьмой раз и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».
Мода на сапсерфинг развивается и в Новосибирске. Прогулка на сапе — всегда приключение и буря эмоций, настоятельно советуем попробовать, пока лето еще с нами. Обязательный пункт программы — фото с доской на фоне красивого вида. Корреспондент НГС попросила сибирячек показать фотографии со своих маршрутов.