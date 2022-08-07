Везли с собой костюмы: сибирячки побывали на одном из крупнейших SUP-фестивалей мира в Питере

— Это был самый масштабный фестиваль за всё время. Мы решили поучаствовать, зарегистрировались. Мы участвовали вдвоем, я и Маша Сафронова, в гонке для любителей и потом должны были участвовать в маскараде. Но очень было сложно проплыть, трасса была большая, и мы не успели доплыть к началу карнавала. Нам медальку, конечно, за участие дали, — поделилась Наталья.