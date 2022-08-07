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Тема дняSUP-фестиваль в костюмах
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Везли с собой костюмы: сибирячки побывали на одном из крупнейших SUP-фестивалей мира в Питере

Одна из участниц выиграла сертификат на поездку во Владивосток

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Мария, которая была в костюме Сейлор Мун, выиграла сертификат на поездку во Владивосток

Мария, которая была в костюме Сейлор Мун, выиграла сертификат на поездку во Владивосток

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Жительницы Новосибирска Наталья, Мария и Анна посетили масштабный фестиваль-карнавал в Санкт-Петербурге «Фонтанка-SUP». Фестиваль проходил 6 августа, и на него пришли тысячи человек. На фестивале участники в карнавальных костюмах плыли на сапах по воде в историческом центре Питера. Сибирячки были в костюмах Сейлор Мун, смерти и в гавайском наряде.

— Это был самый масштабный фестиваль за всё время. Мы решили поучаствовать, зарегистрировались. Мы участвовали вдвоем, я и Маша Сафронова, в гонке для любителей и потом должны были участвовать в маскараде. Но очень было сложно проплыть, трасса была большая, и мы не успели доплыть к началу карнавала. Нам медальку, конечно, за участие дали, — поделилась Наталья.

Девушки приняли участие в карнавальном заплыве

Девушки приняли участие в карнавальном заплыве

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Как рассказала Наталья, мероприятие было так построено, что если не успел, то присоединиться к маскараду не сможешь.

— Мы немного проплыли всё-таки. Сапы брали в Питере напрокат. Грести было тяжело, — вспоминала Наталья.

Как уточнила Наталья, костюмы готовили заранее.

— У Ани, которая была смертью, из костюма были грим и цветы. Мы были за минимализм, чтобы много не везти. Очень тяжело это всё собрать и упаковать в багаж. Всё ограничилось одним рюкзаком, — рассказала сибирячка.

Девушки проплыли на сапах по центру Северной столицы

Девушки проплыли на сапах по центру Северной столицы

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Одна из участниц из Новосибирска выиграла сертификат на участие во Владивостоке в первом этапе Sup Surf League.

— Мы когда регистрировались, нам предложили поучаствовать в розыгрыше и я даже не запомнила чего. Но после мероприятия я попросила девчонок подойти к сцене, послушать, что там. Как и во всех розыгрышах, вытаскивал номерок человека, который выиграл. И если не было человека, то всё переигрывалось. И с третьего раза назвали мой номер. Очень я рада и обязательно приму участие. Хотя опыта у меня немного, но постараюсь подготовиться, — поделилась Мария.

Пока Мария не связывалась с организаторами, но собирается это сделать в ближайшем будущем.

В конкурсе участвовали различные костюмы

В конкурсе участвовали различные костюмы

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Как сообщают на сайте «Фонтанки», международный фестиваль-карнавал «Фонтанка SUP» проходил в седьмой раз и проводится городским порталом «Фонтанка.ру». Девиз фестиваля: «В Питере — плыть».

Мода на сапсерфинг развивается и в Новосибирске. Прогулка на сапе — всегда приключение и буря эмоций, настоятельно советуем попробовать, пока лето еще с нами. Обязательный пункт программы — фото с доской на фоне красивого вида. Корреспондент НГС попросила сибирячек показать фотографии со своих маршрутов.

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