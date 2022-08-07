«Относятся как к животным, платят копейки». Вся правда о том, как проходят съемки шоу на Первом канале

Жесткий отбор

09:40. На станции метро «Улица 1905 года» ходят несколько человек с табличками, за которыми собираются огромные очереди. Пассажиры метро, спешащие по своим делам, с возмущением пытаются обойти толпы, загораживающие им путь, и не подозревают, для чего здесь собрали так много народа.

Именно с этого и начинается путь всех будущих «звезд» телеэфира — желающих попасть в массовку на съемку оказывается действительно много. Люди здесь совершенно разные: молодые студенты, семейные пары с детьми 14–16 лет, мужчины, от которых разит сигаретным дымом, пенсионеры.