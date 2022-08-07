«Относятся как к животным, платят копейки». Вся правда о том, как проходят съемки шоу на Первом канале
Репортаж MSK1.RU из закулисья нового телевизионного проекта
Каждую осень, после сезона летних отпусков и каникул, в эфир телеканалов выходит много новых шоу. Готовят телевизионный контент сильно заранее: создание проекта и его постпродакшен занимают большое количество времени. Да и трудится над ним огромная съемочная группа — не только ведущие и люди в кадре, но и технические специалисты, которые организовывают процесс от и до.
Чтобы проект выглядел более реалистичным, в съемках задействуют зрителей — актеров массовых сцен. Зачастую им может оказаться любой желающий, и совсем необязательно иметь для этого специальное образование: достаточно просто откликнуться на объявление о наборе в массовку.
Журналист MSK1.RU Дарья Маслакова на один день стала актрисой в массовке шоу на Первом канале и подготовила репортаж о том, как на самом деле снимают развлекательные программы и сколько там можно заработать.
Далее — рассказ от первого лица.
Жесткий отбор
09:40. На станции метро «Улица 1905 года» ходят несколько человек с табличками, за которыми собираются огромные очереди. Пассажиры метро, спешащие по своим делам, с возмущением пытаются обойти толпы, загораживающие им путь, и не подозревают, для чего здесь собрали так много народа.
Именно с этого и начинается путь всех будущих «звезд» телеэфира — желающих попасть в массовку на съемку оказывается действительно много. Люди здесь совершенно разные: молодые студенты, семейные пары с детьми 14–16 лет, мужчины, от которых разит сигаретным дымом, пенсионеры.
Позже толпа перемещается на улицу, а людей с каждой минутой становится больше. По ощущениям, очередь растягивается на сотни метров.
— Сохраняйте спокойствие, отойдите с прохода и не мешайте людям, — выкрикивают как мантру сопровождающие с табличками и пытаются сохранить в толпе порядок. — Совсем скоро начнем выдавать билеты и рассаживать вас по автобусам.
— Как обычно, приходим вовремя и стоим, всех ждем под солнцем, — возмущается одна из женщин, достает сигаретку и начинает курить.
Атмосфера напряженная: кто-то устало вздыхает и закатывает глаза, кто-то рассказывает, что не успел выспаться после вчерашних съемок, закончившихся около двух часов ночи, а кто-то нервно обсуждает предстоящий «кастинг»: оказалось, что сообщения «берем на съемку всех желающих» — неправда.
Спустя некоторое время сопровождающие начинают ходить вдоль очереди и выборочно приглашать некоторых людей. Первыми в заветные автобусы до съемочного павильона попадают те, у кого есть «гарантийный талон на съемку». Его выдают зрителям, которые отработали всю смену в предыдущий день или приехали к месту сбора, но не попали на съемку во время отбора.
Всем «счастливчикам», которых сопровождающие берут на съемку, вручают специальные входные билетики. У молодых ребят строго спрашивают, есть ли им 18 — практически всегда съемки заканчиваются позже часа ночи, и организаторы не хотят брать на себя ответственность за несовершеннолетних, которым придется самостоятельно добираться домой ночью. Этот вопрос задали и мне (я восприняла его как комплимент), но проверять документы у меня не стали и просто так выдали билет на съемку.
Несколько десятков людей на съемку не пустили. У кого-то это было не первый раз.
— Мы уже несколько раз не можем попасть на съемку, хотя подтверждаем свою запись в WhatsApp, — рассказали мне Сергей и Марина (имена героев изменены). — Тут часто такое бывает.
Дорога на съемку
Тем, кому всё же повезло пройти на съемку, направляются в следующую очередь. У станции метро будущих звезд телеэфира уже ожидают несколько больших автобусов. Людей рассаживают в транспорт и пускают по рядам список, в котором необходимо указать свои Ф. И. О. и паспортные данные (зачем нужны данные паспорта, никто не уточнил). Впрочем, никого это не насторожило, «бывалые» актеры массовки для таких случаев даже возят с собой копии паспортов.
Рядом со мной сели две счастливые пенсионерки. Они развернули пакетики с бутербродами и воодушевленно обсуждали предстоящий день.
— Надеюсь, сегодня закончим раньше двух, а то всё-таки я не успела выспаться — сама понимаешь, на съемку надо готовиться и заранее просыпаться, — поделилась со мной Валентина Петровна. — Очень люблю съемки на телевидении, хожу всё лето, а потом осенью и зимой пересматриваю выпуски и вспоминаю, как это всё было на самом деле.
А вот две молодые подружки — Катя и Аня (имена изменены) — рассказали о другом мотиве участия в массовках.
— Мы живем в общежитии и очень хотим закончить в комнате ремонт, — поделились девушки. — Поэтому и решили летом подработать на съемках. Устаем, конечно, но всё же это самый доступный для нас заработок сейчас.
Внутри павильона
Примерно в 10:40 мы подъехали к кинотелевизионному комплексу «ГлавКино». Несмотря на то, что на съемку приехало более 200 человек, запустили на территорию всех достаточно быстро.
У входа в павильон нам провели инструктаж: строго запретили делать фото или видео, показали место для курения, линию, за которую нам ни в коем случае нельзя заходить, и кратко рассказали о других правилах поведения — например, что во время съемочного дня покидать зал мы можем лишь по одному человеку с ряда.
После инструктажа все резко ринулись в павильон.
— Занимай бегом, потом не сядем, — крикнула одна из девушек своей подруге.
Позже я поняла этот ажиотаж: внутри очень мало стульев, и люди поскорее стремятся занять свои места, чтобы не стоять несколько часов до съемок. К счастью, эта участь меня обошла стороной, и я успела найти местечко.
В этом помещении мы провели около двух часов. Из всех «благ» для массовки — несколько кулеров с водой (которая, кстати, закончилась ближе к 18 часам), поломанные стулья и пара кабинок в туалете — чтобы туда попасть, приходилось по сорок минут постоять в очереди.
Правда, большинство из присутствующих были на съемках далеко не первый раз и знали обо всех нюансах: за это время люди успевали сходить в уборную, попить воды и немного передохнуть. Кто-то коротал время за книжкой, а кто-то достал из сумок многочисленные контейнеры с едой и устроил обед.
— До съемок обязательно нужно успеть пообедать, — рассказала мне Алла (имя изменено). — Потом никакого времени для этого просто не будет. В объявлениях, конечно, пишут про несколько перерывов на обед, но на самом деле их дают только артистам и ведущим. Нас могут выпустить максимум на пять минут — в туалет, подышать.
Около 13:30 массовку запустили на съемочную площадку. И тут не обошлось без «нюансов»: зачастую организаторы набирают больше зрителей, чем необходимо, поэтому в зал попадают не все.
— Советую как можно быстрее бежать к сцене, когда начинают звать, — порекомендовал мне Алексей. — Там хоть повеселее, чем тут весь день сидеть. Можно музыку послушать, на артистов посмотреть.
И здесь мне вновь повезло: я успела попасть в съемочный павильон и сесть недалеко от сцены.
На сцену вышла организатор, представившаяся Юлией. Около получаса она рассказывала нам о сути работы и примерный порядок выступлений звезд на шоу. В этом павильоне проходили съемки нового шоу, которое выйдет на Первом канале осенью (из уважения к коллегам все секреты шоу не расскажу, но намекну, что это будет музыкальный высокотехнологичный проект).
— Ваша задача — сидеть с ровной спинкой, радостно улыбаться и громко хлопать, — проговорила Юлия. — Многие мечтают здесь побывать, а вам за это еще и платят! Так что получайте удовольствие, танцуйте и поддерживайте выступления. И да: никаких телефонов. Мы снимаем секретное шоу, о котором еще никто ничего не знает.
Опыт работы в массовке помог мне узнать о съемочном процессе много нового. Например, что часовую программу, которую видят зрители, снимают целый день — с 14:00 и до 22:30, а иногда и до двух-трех ночи. Десять выступлений шоу мы снимали по несколько дублей с 25 камер.
Работать было трудно — и физически, и морально. В павильоне находились сотни людей, из-за этого (а может, из-за плохой вентиляции) людям становилось плохо от жары и духоты. Когда режиссер и модератор объявили перерыв, люди буквально побежали к выходам на улицу, чтобы немного освежиться (на улице при температуре +30 было намного комфортнее, чем у сцены).
Некоторые люди (в том числе и я), изрядно проголодавшись, попытали свое счастье у автоматов с шоколадками и напитками. Несмотря на то, что шоколадные батончики там стоили от 70 рублей, а маленькая упаковка чипсов — от 80, зрители выкупили почти половину содержимого, чтобы хоть как-то утолить голод.
— Отойдите отсюда, я больше не буду пускать вас к автоматам, — возмущенно кричала на нас одна из сопровождающих.
После перерыва съемочный процесс продолжился. Выступления звезд, речь ведущего и жюри, танцы, хлопки — и так по кругу. Под вечер настроение массовки заметно ухудшилось, было видно, что зрители устали, проголодались и замучились от жары. Утомились и другие работники съемочной группы. Тем не менее после «хлопушки» (начала работы камер) люди радостно хлопали и подпевали артистам.
— Хоть бы к часу ночи закончили, — сказал мужчина рядом со мной.
— Сегодня обещали рано отпустить, в десять, — ответила ему пенсионерка.
Не могу сказать, что время пролетело незаметно. В 22:30 режиссер объявил окончание съемочного дня. В этот момент зрители, силы которых, казалось, на исходе, захлопали в два раза сильнее. Люди встали со своих мест, но с площадки нас еще не выпустили — сначала павильон покидали артисты.
Когда выход открылся и для простых людей, все вновь куда-то побежали. На этот раз, как оказалось, — за гонораром. Сопровождающие, которые встречали нас у метро, обменивали наши билеты на деньги — аккуратненько сложенные 1200 рублей.
— Ваши деньги, — повторяла каждому человеку из «массовки» сопровождающая. — Если придете завтра, возьмите гарантийный билет и проходите в автобус.
Получив свою зарплату, заметно повеселевшие люди стекались в автобусы, которые вернули всех обратно на место встречи — станцию метро «Улица 1905 года».
— Повезло, сегодня до закрытия метро успели, — порадовалась бабушка Нина. — Так бы нас отвезли на Китай-город, и пришлось на ночном автобусе несколько часов домой добираться. А завтра ведь снова на съемку с утра, надо и выспаться, и выглядеть хорошо.
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