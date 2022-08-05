Опера о лягушке, встреча с Чумным Доктором и экскурсии по мистическому Новосибирску — самые интересные события выходных

Пока большинство театров на каникулах, а в оперном билетов на летние спектакли этой недели уже нет, смотрим на большом экране видеоверсию барочной оперы «Платея» в постановке Opéra de Paris — 7 августа в 15:00.



Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что ее полюбил Юпитер. Дочь реки могла бы стать очередной Русалочкой, а обернулась царицей-лягушкой. Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской оперы в искрометной постановке Лорана Пелли.

