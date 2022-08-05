Опера о лягушке, встреча с Чумным Доктором и экскурсии по мистическому Новосибирску — самые интересные события выходных
Подборка культурных событий выходных от внештатного обозревателя НГС
Незаметно приблизились первые выходные августа — самое время взять себя в руки и сосредоточиться на том, чтобы остатки лета не прошли мимо. Что интересного происходит в это время в Новосибирске, точно знает автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова и рассказывает читателям НГС.
Фестиваль уличного кино продолжается. Очередной показ пройдет 5 августа в Нарымском сквере. Зрители увидят девять конкурсных короткометражек, в том числе режиссерский дебют Саши Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.
Программу поддержат выступления музыкальных групп, творческие мастер-классы, зоны активного отдыха и многое другое.
Начало программы — в 18:00, начало кинопросмотра — в 20:30. Вход свободный, захватите с собой плед.
Пока большинство театров на каникулах, а в оперном билетов на летние спектакли этой недели уже нет, смотрим на большом экране видеоверсию барочной оперы «Платея» в постановке Opéra de Paris — 7 августа в 15:00.
Уродливая и самоуверенная болотная нимфа Платея становится жертвой проделки богов, которые внушают ей, что ее полюбил Юпитер. Дочь реки могла бы стать очередной Русалочкой, а обернулась царицей-лягушкой. Опера Жана-Филиппа Рамо была сочинена по случаю свадьбы дофина Людовика Фердинанда, сына Людовика XV, с инфантой Марией Терезией Испанской, не отличавшейся красотой, и каждая страница этой партитуры пронизана иронией. Этот жестокий, но в то же время трогательный фарс возвращается на сцену Парижской оперы в искрометной постановке Лорана Пелли.
Где: кинотеатр «Победа», Ленина, 7.
Цена билета — 600 рублей.
В ЦК19 открылась Международная выставка дизайна «Творческий мост — Новосибирск 2022», организованная Международной академией дизайна. В экспозицию вошли архитектурные проекты, проекты в области дизайна, декоративно-прикладного и изобразительного творчества авторов из России, Италии, Индии, Республики Кореи, Латвии, Казахстана, Узбекистана и Республики Сенегал. Помимо выставки, в рамках проекта пройдут культурно-образовательные мероприятия.
Где: Свердлова, 13.
Цена билета — 150 рублей.
А в Художественном музее открылась выставка «Сокровища "Ковчега" в сердце Сибири». Она посвящена древней и средневековой истории армянского народа. В залах представлены образцы исключительной культурно-исторической ценности: уникальные артефакты, бесценные христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении из основной экспозиции музея «Тапан». Этот музей является своеобразным хранителем истории и культуры армянского народа. Его название тоже символично: «тапан» в переводе с армянского языка означает «ковчег». Выставка посвящена 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией, а также 25-летию с момента подписания Договора о дружбе.
6–7 августа в магазине комиксов «Секретная галактика» пройдет встреча с главным злодеем фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», актером Сергеем Горошко и главным редактором издательства «Bubble» и сценаристом комиксов Романом Котковым. «Майор Гром: Чумной Доктор» стал первой в России экранизацией российского комикса. Фильм успешно продали «Нетфликсу», и там он несколько месяцев был в топе.
Где: лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161.
Цена билета — 1000–2500 рублей.
Отличный способ лучше узнать свой город — экскурсии. Вот несколько самых интересных.
6 августа в 12:00 — авторская прогулка «Линия авангарда: Внутри и снаружи» с Евгением Дубровиным. Прогуляемся по уютным дворикам конструктивистских построек, где вы узнаете об особенностях архитектуры и самих зданиях, о людях и их жизни в авангарде. Особенность экскурсии в том, что она проходит не только вокруг зданий, но внутри некоторых из них.
Где: старт — от штаб-квартиры проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!», ул. Горького, 64, контора «Госэлектросиндикат».
Цена билета — 400 рублей.
6 августа в 15:00 — экскурсия-воспоминание «Где зарождался и сгорел Ново-Николаевск — Новосибирск».
Вы посетите место первого поселения людей в черте Новосибирска — Чертова городища, сопровождается рассказом об истории этого археологического памятника.
Где: место сбора — у выхода № 1 станции метро «Октябрьская» по четной стороне ул. Кирова (напротив соснового бора у сада им. Кирова).
Цена билета: 100 рублей — детский, 150 — взрослый.
5 и 6 августа в 19:00 — «Городская мистика в Новосибирске».
Призраки в центре города, мешки с золотом и проклятые места — хорошо ли вы знаете город, в котором живете? Прогуляемся по знакомым местам Новосибирска, которые на самом деле скрывают в себе жуткие тайны.
Цена билета — 400 рублей для взрослых и детей.
Подробности — здесь.
Если лето хочется запечатлеть не только в памяти, но и на снимках, вам пригодится наш обзор бесплатных фотозон.