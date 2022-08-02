«Сейчас купание в фонтане как-то устарело»: день ВДВ отметили в Новосибирске — репортаж

Уже в обед легкий аромат праздничного настроения местами начинает витать в воздухе. Немногочисленные любители традиций пьют тихо и культурно, но открыто — прямо в парке, на лавочке.



— Если про выключение фонтанов говорить, то это зря, — обижается Вадим Киселев. — Если кто-то захочет искупаться, то найдет место, даже в той же Оби.

Десантник ностальгически вспоминает, как купался в фонтанах «давным-давно, в молодости», и с удовольствием рассказывает о том, как зародилась эта традиция: мол, на Илью-пророка (то есть как раз 2 августа) положено купаться в последний раз за лето, а этот святой — негласный покровитель десантуры.