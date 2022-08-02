«Сейчас купание в фонтане как-то устарело»: день ВДВ отметили в Новосибирске — репортаж
Официальной программы в этом году в городе не было
Сегодня, 2 августа, в России традиционно отмечают День Воздушно-десантных войск. В 90-х праздник имел дурную славу, сегодня некоторые горожане по старинке побаиваются массовых гуляний десантников. Откуда пошла традиция купаться в фонтанах, почему сегодня вэдэвэшники стараются вести себя как можно более прилично и за что они в обиде на городские власти — в репортаже НГС.
Центральный парк
В парке стихийные гулянья начинаются с утра — и это в будний день. Компании крепких парней в голубых беретах и тельняшках поздравляют друг друга, даже если не знакомы. В фонтане никто не купается (возможно, потому что его отключили накануне предусмотрительные городские власти). Сами отставные десантники превращаться в ходячие стереотипы отказываются наотрез.
— Сейчас купание в фонтане как-то устарело, — объясняет один из гуляющих, Сергей Рудов. На вечер у мужчины четкие планы — посиделки с друзьями в некоей загадочной беседке. Адрес Сергей не уточняет.
Уже в обед легкий аромат праздничного настроения местами начинает витать в воздухе. Немногочисленные любители традиций пьют тихо и культурно, но открыто — прямо в парке, на лавочке.
— Если про выключение фонтанов говорить, то это зря, — обижается Вадим Киселев. — Если кто-то захочет искупаться, то найдет место, даже в той же Оби.
Десантник ностальгически вспоминает, как купался в фонтанах «давным-давно, в молодости», и с удовольствием рассказывает о том, как зародилась эта традиция: мол, на Илью-пророка (то есть как раз 2 августа) положено купаться в последний раз за лето, а этот святой — негласный покровитель десантуры.
Впрочем, сегодня в воду мужчина не лезет и не собирается.
Михайловская набережная
В Оби действительно купаются. Но не десантники, а мальчишки.
— У нас вообще всё культурно, с детьми же гуляем, — объясняет Василий Степанов.
На набережную он пришел с сыном лет пяти, женой и сослуживцем. Таких семейных десантников на набережной даже больше, чем в Центральном парке. В полосатые тельняшки одеты и взрослые, и дети. Горячительным напиткам такие компании обычно предпочитают мороженое.
Отсутствие культурной программы, кажется, никого не смущает: кому-то вполне хватает прогулки с семьей, другим — общества боевых товарищей, портативной колонки и спиртного. Впрочем, и те, и другие ведут себя вполне мирно. Дебоши и погромы продуктовых палаток, кажется, навсегда ушли в прошлое.
В прошлом году новосибирские десантники всё же получили проблемы с полицией — точнее, с ГИБДД. Они проехались в кузове пикапа на двухъярусной кровати.