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Тема дняФедеральная сеть суши-кафе ушла из Новосибирска
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Не надо стесняться: журнал MAXIM ищет самую горячую красотку страны

Победительница получит корону, гордый титул и главное место на digital-обложке

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Даже самая обычная девушка может стать первой красавицей страны!

Даже самая обычная девушка может стать первой красавицей страны!

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Когда заканчивается один конкурс Miss MAXIM, тут же появляются вопросы от красавиц со всей страны: а когда следующий? Отвечаем: он уже стартовал! Наши коллеги из журнала MAXIM объявили о возобновлении приема заявок.

Прием заявок продлится до 1 сентября. Заполняйте анкету и загружайте фотографии на сайте конкурса. Голосование за самых-самых участниц продлится с 15 августа по 15 сентября. Выразить свою симпатию можно будет всё там же — на сайте журнала. Главное правило для голосующих: они должны быть совершеннолетними.

Новый логотип конкурса

Новый логотип конкурса

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В этом году конкурс немного сменил название — «MISS MAXIM 2022 & Точка любви». Титульным спонсором конкурса выступит сеть магазинов для взрослых «Точка Любви». Победительница конкурса получит корону Miss MAXIM, а также профессиональную фотосессию от одного из самых востребованных звездных фотографов и украсит digital-обложку в лучших традициях печатной версии журнала.

По итогам читательского голосования сотню девушек с лучшим рейтингом пригласят в Москву на фотокастинг, по результатам которого определится десятка финалисток — главных претенденток на победу. Эти девушки предстанут перед гостями грандиозного финала «Miss Maxim 2022 & Точка любви», который состоится в конце октября.

В разные годы корону MISS MAXIM надевали участницы из Тюмени, Томска, Москвы, Новосибирска, Петербурга, Нижнего Новгорода и Ялты. Победительницей конкурса в 2021 году стала Валерия Богачева из Калининграда.

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