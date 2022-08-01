Не надо стесняться: журнал MAXIM ищет самую горячую красотку страны

Когда заканчивается один конкурс Miss MAXIM, тут же появляются вопросы от красавиц со всей страны: а когда следующий? Отвечаем: он уже стартовал! Наши коллеги из журнала MAXIM объявили о возобновлении приема заявок.

Прием заявок продлится до 1 сентября. Заполняйте анкету и загружайте фотографии на сайте конкурса. Голосование за самых-самых участниц продлится с 15 августа по 15 сентября. Выразить свою симпатию можно будет всё там же — на сайте журнала. Главное правило для голосующих: они должны быть совершеннолетними.