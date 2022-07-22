Обещают нового «Тора»: в кинотеатрах Новосибирска рискнут показать санкционные голливудские фильмы
Санкционные фильмы будут идти в залах сети «Кино Сити»
Сеть «Кино Сити» заявила о показе в своих новосибирских кинозалах западных кинопремьер, которые попали под западные санкции, наложенные на Россию.
Фильмы, как пояснили корреспонденту НГС в «Кино Сити», соответствуют формату, который используется во всех кинотеатрах, и по качеству — на том же самом высоком уровне.
— В связи с тем, что наши зарубежные партнеры не дают нам показывать их фильмы, наши арендаторы нашли вот такой выход: через третьи руки нашли качественный контент и сейчас его транслируют. Это не копии с торрентов, а вполне качественные фильмы. Ассоциация кинотеатров России заявляла [в начале месяца] о порядке 130 кинотеатрах в России, которые показывают такой несанкционированный контент, — рассказали в «Кино Сити».
Как быстро будут появляться мировые премьеры в Новосибирске, никто сказать точно не может: какие-то фильмы могут появиться чуть ли не сразу, какие-то могут прийти с опозданием. Например, «Топ Ган: Мэверик» вышел с задержкой примерно в неделю, а вот «Тор: Любовь и гром», мировая премьера которого была 7 июля, в прокате пока еще не появился.
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— Конечно, то что делают наши субарендаторы, может вызвать вопросы у наших зарубежных коллег, но выживать кинотеатрам надо. Тем более после пандемии, когда отрасль сильно пострадала, — заметили в «Кино Сити». При этом в сети не уточнили, какие компании являются субарендаторами.
В Новосибирске сеть «Кино Сити» представлена в кинозалах «Сибирского Молла». Стоимость билетов, заметили в киносети, осталась на прежнем уровне.
2 июля НГС рассказал, что кинокомпания Universal Pictures заявила, что окончательно уходит из России и закрывает свой офис.