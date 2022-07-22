Обещают нового «Тора»: в кинотеатрах Новосибирска рискнут показать санкционные голливудские фильмы

Сеть «Кино Сити» заявила о показе в своих новосибирских кинозалах западных кинопремьер, которые попали под западные санкции, наложенные на Россию.

Фильмы, как пояснили корреспонденту НГС в «Кино Сити», соответствуют формату, который используется во всех кинотеатрах, и по качеству — на том же самом высоком уровне.



— В связи с тем, что наши зарубежные партнеры не дают нам показывать их фильмы, наши арендаторы нашли вот такой выход: через третьи руки нашли качественный контент и сейчас его транслируют. Это не копии с торрентов, а вполне качественные фильмы. Ассоциация кинотеатров России заявляла [в начале месяца] о порядке 130 кинотеатрах в России, которые показывают такой несанкционированный контент, — рассказали в «Кино Сити».

