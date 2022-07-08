Футбол в кино, электронная музыка и события погорячее — афиша на летние выходные
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Сезон отпусков и каникул в самом разгаре. Многие просто разъехались, но это не значит, что культурная жизнь в городе замерла. Сегодня будет подборка событий выходных сразу на две недели вперед — о них рассказывает автор телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидия Маркова.
Футбол в кино. Битва за первый трофей сезона 2022/2023, игра «Зенит» — «Спартак»: в кинотеатре «Синема Парк» в «Ройял Парке» покажут прямую трансляцию матча за ОЛИМП-Суперкубок России. 9 июля в 23:00 у болельщиков появится возможность почувствовать атмосферу стадиона, впечатлиться динамикой и красотой игры в отличном качестве на большом экране!
Где: Красный проспект, 101, кинотеатр «Синема».
Цена: 350 рублей.
С 8 по 10 июля в ДК «Академия» проходит XI Межрегиональный фестиваль лоскутных одеял «У моря Обского». В программе — выставки, мастер-классы и экскурсии. Расписание и все подробности можно посмотреть здесь. Отдельно отмечу авторскую выставку мастеров лоскутного шитья Оксаны Винниченко (Суздаль) и Ольги Миловановой (Ковров) в Доме ученых.
Основная площадка проведения фестиваля — на Ильича, 4.
Вход свободный.
8 и 9 июля в честь дня рождения Музея Новосибирска пройдет V Городской фестиваль пеших экскурсий «Прогулка для друзей».
Участники представят свои авторские маршруты в современном формате: «для друзей», которым вы от себя открываете различные стороны жизни Новосибирска, или «для туриста», которого интересуют особенности нового города, его атмосфера, история, места отдыха и досуга.
Истории о городских улицах, воспоминания, любимые вами достопримечательности, уютные кафе, атмосферные места, сувенирные лавки, авторские находки — в трендовом формате «гулять и говорить».
Расписание экскурсий и точки сбора можно посмотреть здесь.
Вход свободный.
Пока театры на каникулах, самое время посмотреть записи лучших спектаклей, удостоенных «Золотой маски», на большом экране. 10 июля в 15:00 — грандиозная постановка Римаса Туминаса по великому роману «Война и мир» — полное погружение в историю семьи, страны, литературы.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа».
Цена: 500 рублей.
К середине лета возвращается труппа НОВАТа. 15 и 16 июля на Большой сцене — балет «Конек-Горбунок». Билетов на июль практически нет, поэтому в афишу добавили еще два показа на
Цена билета: от 500 руб.
14 июля в кинотеатры вернется один из главных фильмов о любви — культовый мюзикл «Шербурские зонтики» c Катрин Денёв в главной роли и музыкой трехкратного обладателя премии «Оскар» Мишеля Леграна. Лента получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1964 году и пять номинаций на «Оскар». «Шербурские зонтики» — первый мюзикл в истории кинематографа, где нет ни одного разговорного диалога — абсолютно все герои фильма поют. На предпоказе в «Победе» 13 июля зрителей ждет встреча с историком костюма Анной Баштовой, автором книги «Мода и кино: 100 лет вместе».
Где: Ленина, 7.
Цена: 350 рублей.
В краеведческом музее открылась выставка «Таинственная Тыва». На ней представлена богатая история и самобытная культура одного из древнейших этносов Центральной Азии. Идентичность тувинского народа на протяжении многих веков складывалась под влиянием Монголии, Китая и Российской империи. Вы увидите колоритные национальные костюмы и украшения тувинцев, музыкальные инструменты и ритуальные маски, предметы буддийского культа и атрибуты шаманов.
Как и тысячелетия назад, многие тувинцы до сих пор ведут кочевой образ жизни: пасут стада и несколько раз в год переезжают на новое место. Центральный экспонат выставки — полномасштабная войлочная юрта степных кочевников с традиционным интерьером.
Где: Красный проспект, 23.
Цена: от 150 рублей.
И несколько событий для тех, кто любит погорячее.
9 июля на пляже «Звезда» состоится вечеринка «Совесть / open air 2».
9 июля на Ленина, 21 пройдет «Тату-Контест» — для тех, кто неравнодушен к татуировкам и хорошей музыке.
9 июля в 22:00 — вечеринка #indeepndance в Stories во дворике на Коммунистической, 45. Вечер с концептуальным диджей-сетом от московского музыканта Monoplay.
16 июля — большая тусовка от промогруппы Aktru fire works. Локацию, как всегда, раскроют в день мероприятия.
Если еще не придумали, что надеть на мероприятие, посмотрите наш обзор летних трендов и антитрендов — возможно, это поможет создать лучший образ.