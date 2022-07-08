Футбол в кино, электронная музыка и события погорячее — афиша на летние выходные

Участники представят свои авторские маршруты в современном формате: «для друзей», которым вы от себя открываете различные стороны жизни Новосибирска, или «для туриста», которого интересуют особенности нового города, его атмосфера, история, места отдыха и досуга.



Истории о городских улицах, воспоминания, любимые вами достопримечательности, уютные кафе, атмосферные места, сувенирные лавки, авторские находки — в трендовом формате «гулять и говорить».



Расписание экскурсий и точки сбора можно посмотреть здесь.

