Фестиваль на острове, обнимашки с собаками и игра на волынке: чем заняться на выходных в Новосибирске
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Подбираемся к середине лета и надеемся на хорошую погоду. В ближайшие выходные нас ждут музыкальные фестивали, знакомство с якутскими лайками, игра в племя и концерт для волынки и органа — новая подборка мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой. Скучать летом просто некогда!
Лето — время фестивалей. Сегодня стартуют сразу два: мультиформатный десятидневный PLAYA на острове в Обском море и фестиваль культур «Города Солнца», который пройдет до
Цена билета: 2800 рублей.
На «Чкаловских дачах» будут танцы народов мира, боевые искусства, арт-терапия, семинары и лекции о культуре разных народов, более
Где: микрорайон Дом отдыха Мочище, 4
Цена билета: от 1000 рублей.
Кстати, если соберетесь на «Чкаловские дачи», загляните к ребятам из Sibodyssey — они устраивают в сосновом бору обнимашки с якутскими лайками и небольшие походы, в которые можно отправиться вместе с детьми. Получите массу позитивных эмоций и узнаете о том, как мечта отправиться на собачьей упряжке к устью Оби стала началом этого сложного, но интересного проекта. Ближайшая встреча —
Где: микрорайон Дом отдыха Мочище, 4
Цена билета: взрослые —
В кинотеатре «Победа» стартовало «Лето итальянских комедий» — это ежегодный кинофестиваль, который объединяет главные комедийные хиты Италии. Новая комедия мэтра Серджо Кастеллитто, иронично-психологическая история от автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе, мотивирующие и оптимистические бестселлеры, которые учат радоваться жизни даже в самых непредвиденных обстоятельствах. Программа и расписание здесь.
Где: Ленина, 7, кинотеатр «Победа»
Цена билета: от 300 руб.
Каждые выходные в главном здании Краеведческого музея племя сражается с волками и духами. С подростками здесь играют в «Племя» — игру по мотивам «Мафии»: с масками, карточками, в удобных креслах, со звуковым и световым сопровождением. На просторах древней Сибири проживало множество племен. Участники становятся частью одного из них и борются с обозлившимися духами, хищниками и разбойниками. Перед началом игры проводится небольшая экскурсия по экспозиции «Сибирь в древности». Согласитесь, так усваивать информацию намного интереснее?
По субботам в 15 часов: группа
По воскресеньям в 15:00: группа
Количество мест ограничено, поэтому лучше заранее записаться по телефону
Цена билета: 300 рублей, действует Пушкинская карта.
2 июля в 15:00 в лабораторном корпусе Института археологии и этнографии СО РАН пройдет экскурсия «Искусство реставрации», посвященная памяти новосибирского реставратора Елены Карпеевой. Экспозиция представляет предметы древности, которые были восстановлены реставратором практически из руин. Среди них первыми привлекают внимание предметы вооружения (бронзовые чеканы), детали костюма (меховая шуба и войлочные чулки) и орнаментированное покрытие седла пазырыкской археологической культуры возрастом две с половиной тысячи лет.
Где: Кутателадзе,
Цена билета:
3 июля в 19:30 в Кафедральном соборе вас ждет оригинальная музыкальная программа «Собор на вершине». Оригинальную программу, включающую в себя сочинения для волынки и органа, представит петербургский дуэт в составе Натальи Михайловой (орган) и Олега Вишневского (шотландская волынка). Вы услышите произведения
Где: Максима Горького, 94.
Цена билета: от 400 рублей.
Синоптики говорят, что дожди в ближайшие дни прекратятся, что хорошо для гостей фестивалей под открытым небом. Только оденьтесь потеплее, жары в эти дни не обещают.