Фестиваль на острове, обнимашки с собаками и игра на волынке: чем заняться на выходных в Новосибирске

Лето — время фестивалей. Сегодня стартуют сразу два: мультиформатный десятидневный PLAYA на острове в Обском море и фестиваль культур «Города Солнца», который пройдет до 3 июля на территории экопарка «Чкаловские дачи». Фестиваль на острове в этом году посвящен тотемам. Будет много электронной и живой музыки, световое и лазерное шоу, ярмарка, мастер-классы, вечеринки, прогулки на лодках и массовый заплыв на сапах.