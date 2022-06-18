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Просто мы больше не детки: чем занимаются и как сейчас выглядят участницы группы «Ранетки»

Сольная карьера выдалась успешной не у всех девушек

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Даже после распада группы участницы не забыли друг о друге

Даже после распада группы участницы не забыли друг о друге

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Группа «Ранетки» была практически неизвестна людям, когда только появилась на сцене — несколько песен девушек прозвучало в сериале «Кадетство». Но после выхода на экраны одноименного сериала всё изменилось. А как сложилась жизнь участниц группы после окончания сериала и дальнейшего распада коллектива? Решили узнать, как они сейчас выглядят и чем занимаются.

Валерия Козлова (в сериале — Лера Новикова)

Изначально Лера была главной солисткой группы

Изначально Лера была главной солисткой группы

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В группе Лера играла на барабанах, а также была главной солисткой первого состава «Ранеток». Правда, в 2009 году Лера покинула группу, причем не без скандала — по словам девушки, в нее был безответно влюблен продюсер группы Сергей Мильниченко. Он уволил Леру после того, как узнал, что она предпочла другого.

После ухода из группы Лера начала успешную сольную карьеру

После ухода из группы Лера начала успешную сольную карьеру

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Это не помешало экс-«Ранетке» начать успешную сольную карьеру. Под сценическим именем Лера Лера девушка выпустила альбом «Дай мне знак», а с 2015 по 2017 годы была участницей группы 5sta Family. В 2020 году Лера выпустила песню «Мой мальчик», а в клипе на нее снялась вместе с еще одной участницей «Ранеток» — Анной Байдавлетовой, которая в свое время заменила Леру в группе. Сейчас же, судя по соцсетям девушки, она больше занимается благотворительностью, чем музыкой — Лера активно помогает приютам и бездомным животным.

Сейчас Валерия активно занимается благотворительностью

Сейчас Валерия активно занимается благотворительностью

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После ухода из «Ранеток» певица несколько лет выступала в составе группы 5sta Family

После ухода из «Ранеток» певица несколько лет выступала в составе группы 5sta Family

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Анна Руднева (в сериале — Аня Прокопьева)

В первом сезоне сериала повествование идет от лица героини Анны

В первом сезоне сериала повествование идет от лица героини Анны

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В «Ранетках» Анна играла на ритм-гитаре — девочка попала в группу, когда ей было 15 лет. За время карьеры в группе она успела не только побыть исполнительницей, но и сама написала несколько песен. В сериале же рассказ в первом сезоне шел именно от лица героини Анны — Ани Прокопьевой (в дальнейшем создатели решили отойти от этой идеи).

После ухода из группы Анна начала сольную карьеру, но особых успехов не добилась

После ухода из группы Анна начала сольную карьеру, но особых успехов не добилась

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Анна Руднева покинула группу в 2011 году, назвав причиной ухода конфликт с продюсером. Тогда же девушка решила заняться сольной карьерой и выпустила сингл «Магнит», однако он не имел ожидаемого успеха. Анна успела дважды выйти замуж. Ее первым мужем был актер Павел Сердюк («Моя прекрасная няня»), а ее нынешний супруг — музыкант Дмитрий Белин. У певицы двое детей: дочь Соня (от первого брака) и сын Тимофей.

Певица успела дважды выйти замуж

Певица успела дважды выйти замуж

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Сейчас зарабатывать на жизнь Анне помогает семейный бизнес. Вместе с мужем Руднева владеет студией звукозаписи и медиашколой, где они дают уроки вокала и игры на гитаре. Также Анна пробует себя в качестве дизайнера ювелирных изделий.

Анна занимается семейным бизнесом

Анна занимается семейным бизнесом

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Наталья Мильниченко (в сериале — Наташа Липатова)

Наталья написала для группы несколько главных хитов

Наталья написала для группы несколько главных хитов

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Наталья занимала в «Ранетках» место соло-гитаристки и написала для группы несколько песен, некоторые из которых оказались их главными хитами. На пике популярности «Ранеток» девушка вышла замуж за продюсера группы Сергея Мильниченко. После того как коллектив распался, Наталья полностью посвятила себя воспитанию дочерей. Девушка предприняла несколько попыток реанимировать свою музыкальную карьеру, но они все провалились.

«Зеленый или фиолетовый?» — спросила Наталья у подписчиков после экспериментов с цветом волос

«Зеленый или фиолетовый?» — спросила Наталья у подписчиков после экспериментов с цветом волос

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Тем не менее Наталья иногда находит время и на себя. Экс-«Ранетка» получила высшее образование по специальности «продюсирование». Наталья занимается монтажом, а ее муж делает на заказ аранжировки, работает над телевизионными проектами и раскручивает группу своей дочери от первого брака. Также в доме у семейной пары есть звукозаписывающая студия.

После распада группы Наталья полностью посвятила себя воспитанию дочерей

После распада группы Наталья полностью посвятила себя воспитанию дочерей

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Девушка получила высшее образование по специальности «продюсирование» и занимается монтажом

Девушка получила высшее образование по специальности «продюсирование» и занимается монтажом

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Евгения Огурцова (в сериале — Женя Алёхина)

Героиня Жени была отличницей, но при этом бунтаркой

Героиня Жени была отличницей, но при этом бунтаркой

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В «Ранетках» Женя играла на клавишных. После распада группы девушка продолжала активно заниматься музыкой и создала панк-группу «Рыжая», но особого успеха добиться не получилось. Поэтому Евгения решила освоить социальные сети и превратила их в источник заработка. Кроме того, в середине лета 2021 года она выпустила онлайн-книгу, в которой рассказала о закулисной жизни группы.

После перерыва в музыкальной карьере Женя освоила социальные сети

После перерыва в музыкальной карьере Женя освоила социальные сети

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Огурцова выходила замуж три раза. С первым супругом, музыкантом Павлом Авериным, она прожила три года.

— Развелись по моей инициативе. Ни о каких чувствах речи уже не шло — мы стали просто друзьями, — призналась позже певица.

Два брака Огурцовой завершились разводом

Два брака Огурцовой завершились разводом

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Спустя пару месяцев на концерте вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина Женя познакомилась с дизайнером Анатолием Рамоновым, который позже стал ее мужем. Но и этот брак завершился разводом. В 2021 году Евгения вышла замуж в третий раз — за музыканта Николая Осипова.

У экс-«Ранетки» двое детей — сын Марк и дочь. Сейчас Евгения полностью сконцентрирована на воспитании детей, поэтому музыка для нее отошла на второй план.

У Евгении двое детей

У Евгении двое детей

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Елена Третьякова (в сериале — Лена Кулёмина)

Елена сама продемонстрировала подписчикам, как изменился ее образ за эти годы

Елена сама продемонстрировала подписчикам, как изменился ее образ за эти годы

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Бас-гитаристка Лена, как и показывали в сериале, с детства увлекалась спортом: футбол, кикбоксинг — и это далеко не весь список. Уже после «Ранеток» девушка попытала свои силы в музыке, но ничего не вышло. Кроме того, Елена столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем: семь лет назад у нее выявили гипертонический криз, из-за которого постоянно повышалось давление. Девушка решила последовать советам близких и занялась кундалини-йогой. Теперь артистка и сама стала гуру и проводит уроки кундалини-йоги в Москве, а также выезжает с мастер-классами в другие города.

Елена занялась кундалини-йогой и теперь сама проводит уроки

Елена занялась кундалини-йогой и теперь сама проводит уроки

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Позже Елена поступила в Московский институт психоанализа, а в 2021 году окончила РГСУ по специальности «клиническая психология». В своем блоге девушка позиционирует себя как коуча, психолога и гештальт-терапевта.

Лена вместе с другой экс-участницей «Ранеток» — Нютой Байдавлетовой

Лена вместе с другой экс-участницей «Ранеток» — Нютой Байдавлетовой

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Девушка предпочла образование психолога музыкальной карьере

Девушка предпочла образование психолога музыкальной карьере

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Анна Байдавлетова (в сериале — Нюта Морозова-Шинская)

Нюта заменила в группе Леру Козлову

Нюта заменила в группе Леру Козлову

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Аня Байдавлетова попала в группу, когда ей было 16 лет, она перебралась из Ставрополя в Москву вместе с мамой. Она заняла место барабанщицы и солистки Леры Козловой и пробыла в «Ранетках» до самого распада группы. После этого девушка долго не могла решить, что сделать со своей карьерой. Она бралась за любую работу, но денег на жизнь всё равно не хватало. Тогда Анна завела свой блог на YouTube, где рассказывала о своей жизни и о том, как делает ремонт в новом доме. Количество подписчиков дошло до отметки в 500 тысяч, но вскоре девушка забросила блог.

Певица возобновила музыкальную карьеру, выпустив четыре трека за последние полтора года

Певица возобновила музыкальную карьеру, выпустив четыре трека за последние полтора года

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Сейчас певица надеется после долгого перерыва получить второе дыхание — в прошлом году она выпустила три трека, а в этом записала сингл «Спеши любить». О семье и детях Анна пока не задумывается.

Анна с радостью делится с подписчиками любыми интересными событиями из своей жизни, будь то музыкальная премия...

Анна с радостью делится с подписчиками любыми интересными событиями из своей жизни, будь то музыкальная премия...

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...или хорошо проведенное на отдыхе время

...или хорошо проведенное на отдыхе время

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