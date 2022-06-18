Просто мы больше не детки: чем занимаются и как сейчас выглядят участницы группы «Ранетки»

Это не помешало экс-«Ранетке» начать успешную сольную карьеру. Под сценическим именем Лера Лера девушка выпустила альбом «Дай мне знак», а с 2015 по 2017 годы была участницей группы 5sta Family. В 2020 году Лера выпустила песню «Мой мальчик», а в клипе на нее снялась вместе с еще одной участницей «Ранеток» — Анной Байдавлетовой, которая в свое время заменила Леру в группе. Сейчас же, судя по соцсетям девушки, она больше занимается благотворительностью, чем музыкой — Лера активно помогает приютам и бездомным животным.