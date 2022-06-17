Индия на Обском море, фильм «Асса» на большом экране и история советского правозащитника: события на выходные
Подборка культурных событий от внештатного обозревателя НГС
Музыкальные фестивали, документальные фильмы, премьера сказки для всей семьи и книжный своп — встречайте новую подборку мероприятий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой.
К юбилею Виктора Цоя на экраны возвращается «Асса»— культовый фильм Владимира Соловьева, ставший гимном целого поколения.
Ялта в снегу, неформальная молодежь 1980-х, песни «Аквариума», «Браво», «Кино», экскурсы в историю — на фоне этих декораций разворачивается классический любовный треугольник. Красивая девушка, криминальный авторитет и молодой авангардный музыкант по имени Бананан. Пронзительная картина о любви, молодости и жажде к переменам.
Список кинотеатров и расписание показов можно посмотреть здесь.
Цена билета: от 350 рублей.
17 и 18 июня в Музыкальном театре — премьера яркой музыкальной фантазии для всей семьи «Бременские музыканты». Это новая версия легендарной истории с музыкой Геннадия Гладкова. В Новосибирском музыкальном театре «Бременские музыканты» впервые поставил в 1977 году режиссер Михаил Дотлибов. Вторая постановка «Бременских», которую выпустил Михаил Михайлов, состоялась в 2000 году и шла в театре 22 года. Сейчас постановщиком мюзикла стала режиссер и хореограф Татьяна Безменова, оформлением спектакля занимается Елена Турчанинова, которая взяла за основу стилистики спектакля знаменитый мультипликационный фильма 1969 года режиссера Инессы Ковалевской и художника Макса Жеребчевского.
До начала премьерного спектакля 17 июня в театре состоится праздничный концерт «Мюзикл — детям», а в фойе театра будет открыта выставка детских рисунков, посвященных премьере.
Где: Каменская, 43.
Цена билета: от 400 руб.
Возрастных ограничений нет.
В парке «У моря Обского» с 17 по 19 июня пройдёт IV фестиваль авторской песни «Станция Сибирь». В программе — многочисленные выступления мастеров, известных и начинающих бардов на сценах фестиваля и у костров; детская и поэтическая площадки; творческие мастерские.
Где: Софийская, 15.
Вход свободный.
Фестиваль начнется 16 июня с пролога — большого бардовского концерта в Государственном концертном зале
Где: Красный проспект, 18/1.
Билеты — от 300 рублей.
И еще один фестиваль на берегу Обского моря — сибирская Индия в самом сердце Караканского бора. Фестиваль-кемпинг ИНДИЯ — это электронная музыка всю ночь на четырех сценах. Дневная программа:
йога, массаж, мастер-классы, ярмарка, джемы, детская площадка, арт-мастерская, тренинги, семинары. И абсолютно полная луна!
Кемпинг — на живописном берегу Обского моря, ориентир — между деревней Завьялово и деревней Ерестная (130 км от Новосибирска).
Цена билета: 2700 рублей.
В выходные можно посмотреть два классных документальных фильма. Потрясающе красивый и величественный «Реки» — завораживающая киноодиссея с голосами актеров Сергея Бурунова и Уиллема Дефо под музыку Radiohead и Австралийского камерного оркестра. Реки, текущие сквозь пространство и время, — свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Это эко-послание человечеству, коллекция редчайших кадров из экзотических точек планеты.
Список кинотеатров и расписание показов можно посмотреть здесь.
Корень квадратный из истины = любовь. 18 июня в 14:00 состоится специальный показ документального фильма «Андрей Сахаров. По ту сторону окна...» в кинотеатре «Формула Кино» в ТРЦ «Аура». Картину представит режиссер Дмитрий Завильгельский. После показа состоится обсуждение фильма с режиссером и зрителями.
В основе фильма о великом ученом, мыслителе, правозащитнике — воспоминания его соратников, рассекреченные документы ЦК КПСС и КГБ СССР, хроника, снятая КГБ в городе Горьком, а главное — ожившие рисунки, которые Андрей Дмитриевич оставлял на полях тетрадей с формулами, в письмах детям и внукам. Он выдумывал каких-то фантастических персонажей, в некоторых из них мы угадываем его самого, его близких.
Где: Военная, 5.
Цена билета: от 350 рублей.
Книжный своп на Shopping Weekend — 19 июня с 13:00 до 15:00. Формат этого мероприятия я опробовала уже несколько раз и вот сейчас провожу его на площадке маркета, который пройдет в «Калейдоскопе» на этих выходных.
Своп — это бесплатный обмен книгами. Его идея заключается в том, что вы передаете уже не нужные вам книги другому человеку, который в них заинтересован. Книги на своп приносите те, которые уже не нужны, но при этом готовы горячо рекомендовать их приятному человеку. И они обязательно должны быть в хорошем состоянии! Участие предполагает соблюдение баланса «брать — давать». Обменивайтесь книгами по обоюдному согласию. И самое главное — общайтесь! Видео с прошлого книжного свопа можно посмотреть здесь.
Где: ТЦ «Калейдоскоп», площадь Маркса, 6/1, площадка маркета.
Вход свободный.
Недавно съемочная группа НГС побывала на гастролях новосибирского театра «Красный факел» — как они проходили в Томске, можно почитать в нашем репортаже.