Индия на Обском море, фильм «Асса» на большом экране и история советского правозащитника: события на выходные

17 и 18 июня в Музыкальном театре — премьера яркой музыкальной фантазии для всей семьи «Бременские музыканты». Это новая версия легендарной истории с музыкой Геннадия Гладкова. В Новосибирском музыкальном театре «Бременские музыканты» впервые поставил в 1977 году режиссер Михаил Дотлибов. Вторая постановка «Бременских», которую выпустил Михаил Михайлов, состоялась в 2000 году и шла в театре 22 года. Сейчас постановщиком мюзикла стала режиссер и хореограф Татьяна Безменова, оформлением спектакля занимается Елена Турчанинова, которая взяла за основу стилистики спектакля знаменитый мультипликационный фильма 1969 года режиссера Инессы Ковалевской и художника Макса Жеребчевского.

