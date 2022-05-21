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«Димон, чё за балет?»: проверьте, какую рекламу из 2010-х вы еще не забыли

Если вы смотрели телевизор в эти недавние времена, то справитесь без труда

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Вспомнить рекламу из 2010-х — задача не из легких (хоть и было это не так давно)

Вспомнить рекламу из 2010-х — задача не из легких (хоть и было это не так давно)

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Реклама девяностых и нулевых вызывает огромную ностальгию у тех, кто в те времена смотрел телевизор (и у кого он вообще был). Но сейчас немного ощутим себя старыми: 2010 год был уже 12 лет назад. Так что рекламные ролики того времени — тоже в какой-то степени история. Вы уже успели их благополучно забыть? Или всё еще помните? Давайте проверим!

У нас было очень много тестов о рекламе из прошлого, посмотрите:

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рекламароликитест2010-е
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