«Димон, чё за балет?»: проверьте, какую рекламу из 2010-х вы еще не забыли

Реклама девяностых и нулевых вызывает огромную ностальгию у тех, кто в те времена смотрел телевизор (и у кого он вообще был). Но сейчас немного ощутим себя старыми: 2010 год был уже 12 лет назад. Так что рекламные ролики того времени — тоже в какой-то степени история. Вы уже успели их благополучно забыть? Или всё еще помните? Давайте проверим!