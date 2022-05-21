«Димон, чё за балет?»: проверьте, какую рекламу из 2010-х вы еще не забыли
Если вы смотрели телевизор в эти недавние времена, то справитесь без труда
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Реклама девяностых и нулевых вызывает огромную ностальгию у тех, кто в те времена смотрел телевизор (и у кого он вообще был). Но сейчас немного ощутим себя старыми: 2010 год был уже 12 лет назад. Так что рекламные ролики того времени — тоже в какой-то степени история. Вы уже успели их благополучно забыть? Или всё еще помните? Давайте проверим!
У нас было очень много тестов о рекламе из прошлого, посмотрите:
- угадывали рекламу по слоганам и цитатам;
- вспоминали популярные ролики 90-х (знаменитые деревни Вилларибо и Виллабаджо тоже там есть);
- а здесь — новогодняя реклама 90-х годов;
- и немного роликов из начала нулевых.