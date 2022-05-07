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Справятся только те, кто смотрел «Клон»: очень сложный тест по бразильским сериалам

Впрочем, даже если вы знаете, кто такие Жади и Лукас, это вам не сильно поможет

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К счастью, в сериале на этот вопрос нашли ответ

К счастью, в сериале на этот вопрос нашли ответ

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Помните, как лет 20–30 назад бразильские сериалы заполонили телеканалы? Каждый вечер мы стремились к экранам, чтобы вникать в увлекательные перипетии загадочной латиноамериканской жизни. Мы решили вернуть вам эти беззаботные времена, а заодно проверить, насколько хорошо вы помните всё, что смотрели. Справятся только те, кто смотрел «Клон» — но его одного, конечно же, не хватит!

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ностальгиятестбразильские сериалы
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