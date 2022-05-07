Справятся только те, кто смотрел «Клон»: очень сложный тест по бразильским сериалам

Помните, как лет 20–30 назад бразильские сериалы заполонили телеканалы? Каждый вечер мы стремились к экранам, чтобы вникать в увлекательные перипетии загадочной латиноамериканской жизни. Мы решили вернуть вам эти беззаботные времена, а заодно проверить, насколько хорошо вы помните всё, что смотрели. Справятся только те, кто смотрел «Клон» — но его одного, конечно же, не хватит!