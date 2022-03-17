«Думали, что завершили сезон твердой воды, но не тут-то было»: новосибирские рыбаки пользуются весенними заморозками

Ночные заморозки сыграли на руку новосибирским рыбакам — лед по-прежнему достаточно крепкий и позволяет наслаждаться зимней рыбалкой в привычных местах. Хотя на некоторых участках стоит быть аккуратнее.
Смотрим, что удается ловить новосибирцам в середине марта.
— На календаре у нас уже середина марта, но к нам снова вернулась зима! Мы думали, что завершили сезон твердой воды, но не тут-то было, — радуются рыбаки в группе «Рыбалка в Новосибирске».
В феврале на Обском водохранилище в Новосибирской области один из рыбаков поймал крупного судака весом 8 килограммов. Другие рыбаки стали фотографироваться с рекордным уловом.