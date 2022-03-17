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Тема дняНовосибирский ПЛП: репортаж из зоны на 30 млрд
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«Думали, что завершили сезон твердой воды, но не тут-то было»: новосибирские рыбаки пользуются весенними заморозками

Смотрим их уловы в середине марта

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Ночные заморозки пока делают лед достаточно крепким

Ночные заморозки пока делают лед достаточно крепким

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Ночные заморозки сыграли на руку новосибирским рыбакам — лед по-прежнему достаточно крепкий и позволяет наслаждаться зимней рыбалкой в привычных местах. Хотя на некоторых участках стоит быть аккуратнее.

Смотрим, что удается ловить новосибирцам в середине марта.

Очень приятный улов

Очень приятный улов

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Улов из Спирино

Улов из Спирино

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— На календаре у нас уже середина марта, но к нам снова вернулась зима! Мы думали, что завершили сезон твердой воды, но не тут-то было, — радуются рыбаки в группе «Рыбалка в Новосибирске».

Зимой можно поймать рыбу приличных размеров

Зимой можно поймать рыбу приличных размеров

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В феврале на Обском водохранилище в Новосибирской области один из рыбаков поймал крупного судака весом 8 килограммов. Другие рыбаки стали фотографироваться с рекордным уловом.

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