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Netflix приостановил работу в России

Ранее стриминговый сервис поставил на паузу все свои проекты в стране

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Теперь и Netflix — всё

Теперь и Netflix — всё

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Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

— Учитывая обстоятельства, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России, — цитирует Variety слова представителя стримингового сервиса.

Несколько дней назад Netflix приостановил все свои российские проекты, в том числе съемки собственных фильмов с участием россиян.

Также Netflix заявил, что не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.

Сегодня TikTok заявил, что приостанавливает работу в России из-за закона о фейках.

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