Netflix приостановил работу в России

Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.
— Учитывая обстоятельства, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России, — цитирует Variety слова представителя стримингового сервиса.
Несколько дней назад Netflix приостановил все свои российские проекты, в том числе съемки собственных фильмов с участием россиян.
Также Netflix заявил, что не будет транслировать 20 российских федеральных каналов первого и второго мультиплекса, несмотря на требование законодательства РФ.
Сегодня TikTok заявил, что приостанавливает работу в России из-за закона о фейках.
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