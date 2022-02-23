«Жалеть о решении, которое я принял, нелепо»: бывший новосибирский чиновник рассказал об участии в «Доме-2»

Владислав два раза был в браке. В одном из них, по словам самого бывшего чиновника, ему изменяла его жена. После двух разводов Владислав вступил в новые отношения, которые тоже оказались несчастными. Девушка, у которой был ребенок, обманывала Владислава, что она в разводе. Как утверждает бывший чиновник, она даже подделывала документы, чтобы скрыть свои отношения с чиновником. Обман вскрылся в новогодние праздники, а через месяц Владислав отправил заявку на участие в «Дом-2».

— Чтобы попасть сюда, нужно отправить анкету/заявку участника. Потом отправить видеовизитку и уже после этого сотрудники шоу будут отсматривать и говорить, проходишь ли ты. У меня достаточно быстро всё этого произошло. В течение двух дней мне дали ответ и пригласили в проект, — вспомнил Владислав Дубровский.

Владислав в проекте уже больше недели. Как признаётся бывший директор ОДМ, переключаться на то, чтобы всегда быть под камерами, ему не приходилось.

— Достаточно комфортно. Не скажу, что тяжело переключаться, потому что на руководящей должности всё равно находишься в постоянном внимании общества, поэтому ничего не изменилось. Как за мной следило до этого общество, так оно сейчас за мной следит, — рассуждает Владислав Дубровский.