«Жалеть о решении, которое я принял, нелепо»: бывший новосибирский чиновник рассказал об участии в «Доме-2»

Прежний директор отдела по делам молодежи города Бердска Владислав Дубровский принял участие в «Доме-2» с целью найти свою вторую половинку. Как рассказал корреспонденту НГС бывший чиновник, он принял решение уйти с должности в конце января после неудачных личных отношений.
— Есть такое понимание, что руководитель учреждения должен быть всецело развитой и стабильной личностью, а если у тебя один из моментов твоей жизни не складывается, значит, надо сначала разобраться с этим моментом, собраться с мыслью, — поделился бывший директор.
Владислав два раза был в браке. В одном из них, по словам самого бывшего чиновника, ему изменяла его жена. После двух разводов Владислав вступил в новые отношения, которые тоже оказались несчастными. Девушка, у которой был ребенок, обманывала Владислава, что она в разводе. Как утверждает бывший чиновник, она даже подделывала документы, чтобы скрыть свои отношения с чиновником. Обман вскрылся в новогодние праздники, а через месяц Владислав отправил заявку на участие в «Дом-2».
— Чтобы попасть сюда, нужно отправить анкету/заявку участника. Потом отправить видеовизитку и уже после этого сотрудники шоу будут отсматривать и говорить, проходишь ли ты. У меня достаточно быстро всё этого произошло. В течение двух дней мне дали ответ и пригласили в проект, — вспомнил Владислав Дубровский.
Владислав в проекте уже больше недели. Как признаётся бывший директор ОДМ, переключаться на то, чтобы всегда быть под камерами, ему не приходилось.
— Достаточно комфортно. Не скажу, что тяжело переключаться, потому что на руководящей должности всё равно находишься в постоянном внимании общества, поэтому ничего не изменилось. Как за мной следило до этого общество, так оно сейчас за мной следит, — рассуждает Владислав Дубровский.
В первом выпуске, в котором появился Владислав, он рассказывал, что приехал ради Яны Захаровой. Он понял, что она ему нравится, когда смотрел выпуски «Дома-2». Но спустя неделю в проекте Владислав свое мнение поменял.
— Могу сказать, что эфиры и реальная жизнь немного различаются, так что на данный момент я свободен абсолютно полностью. Эфиры эфирами, но, когда ты приходишь сюда, ты можешь пообщаться с человеком более глубоко, узнать какие-то особенности человека. Узнать, какой он есть не на экране. И иногда сходится твое мнение, а иногда понимаешь, что он совершенно другой, — аккуратно выразился Владислав.
Несмотря на симпатию к Яне, Владислав не считает себя поклонником проекта. Он говорит, что смотрел его не так часто.
— Смотрел я «Дом-2» с разрывом и с периодичностью. Наверное, как и все, смотрел периодически, включал. Наверное, с самого зарождения проекта. Как и всё наше общество, мог посмотреть, — поделился Владислав.
Сейчас бывший чиновник не знает, чем он будет заниматься после проекта «Дом-2» и сколько он в нем пробудет. Время участия в проекте зависит не от него, а от того, как примут его другие участники.
— Понятно, что в Бердск мне придется вернуться, но как моя жизнь будет дальше складываться, я пока не думал, не загадывал. Я не пожалел, что ушел из администрации. Это было сугубо мое решение. Жалеть о том решении, которое я принял сам, немного нелепо для меня, — рассказал Владислав Дубровский.
Бывший директор ОДМ хорошо оценивает год своей работы в администрации Бердска.
— Мы сделали достаточно большую работу по развитию молодежной политики. Многие мероприятия перешли с городского уровня на областной и межрегиональный. Был международный форум. На хорошем уровне оцениваю свою работу. А настоящую оценку может дать вышестоящее руководство, — подвел итог Владислав.
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