«Поставил всё на кон»: бердский чиновник уволился из администрации и пришел искать свою любовь на «Дом-2»

Бывший директор отдела по делам молодежи города Бердска появился в новом выпуске телешоу « Дом-2 ». Владислав Дубровский приехал искать свою любовь после того, как отработал чуть больше года в администрации города.

Владислав Дубровский впервые появился в шоу « Дом-2 » 14 февраля 2022 года в выпуске «Новая любовь». Он рассказал, что ему 26 лет и 10 лет он работал ведущим мероприятий.