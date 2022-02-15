«Поставил всё на кон»: бердский чиновник уволился из администрации и пришел искать свою любовь на «Дом-2»

Бывший директор отдела по делам молодежи города Бердска появился в новом выпуске телешоу «
Владислав Дубровский впервые появился в шоу «
— Так сложилось, что ушел из ведущих и стал руководителем муниципального учреждения. В общем, директор. Поставил всё на кон, приехал сюда, к вам. Если этот эфир выходит, то я лишаюсь всего полностью: всей работы, всего, что достигал
В пресс-службе администрации Бердска корреспонденту НГС уточнили, что Владислав уволился по собственному желанию
Владислав рассказал, что у него был первый несчастный брак с участницей женской сборной по хоккею Казахстана.
— Она уехала в Турцию на игры и из Турции прислала прекрасное видео, где она мне изменяет с другим молодым человеком, — поделился Владислав Дубровский.
Вторые отношения Владислава закончились перед Новым годом.
— В них, как оказалось, я был любовником. Девушка подделывала свидетельство о браке и говорила, что с мужем не живет. Она пожила с мужем, пришла ко мне, она с ребенком. Принял ее с ребенком, но оказался третьим лишним и ненужным, — вспомнил бывший директор.
На проект Владислав приехал ради одной участницы — Яны Захаровой.
— Яна — именно та девушка, как многие говорят, что мужчины от нее сбегают, но ее надо просто уметь удержать. И быть с ней рядом, — уверен бывший чиновник.
О том, что Владислав — новый руководитель МБУ «Отдел по делам молодежи», рассказали в пресс-службе города Бердска
В начале февраля этого года руководитель отдела сменился. Сейчас исполняет обязанности руководителя Елена Гусева.
С Владиславом Дубровским журналисту НГС связаться не удалось.
В августе 2021 года в Новосибирск приехал первый признанный Кен в России и скандальный экс-участник шоу «