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«Поставил всё на кон»: бердский чиновник уволился из администрации и пришел искать свою любовь на «Дом-2»

Он работал директором отдела по делам молодежи Бердска

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Программа вышла в эфир <nobr class="_">14 февраля</nobr>

Программа вышла в эфир 14 февраля

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Бывший директор отдела по делам молодежи города Бердска появился в новом выпуске телешоу «Дом-2». Владислав Дубровский приехал искать свою любовь после того, как отработал чуть больше года в администрации города.

Владислав Дубровский впервые появился в шоу «Дом-2» 14 февраля 2022 года в выпуске «Новая любовь». Он рассказал, что ему 26 лет и 10 лет он работал ведущим мероприятий.

— Так сложилось, что ушел из ведущих и стал руководителем муниципального учреждения. В общем, директор. Поставил всё на кон, приехал сюда, к вам. Если этот эфир выходит, то я лишаюсь всего полностью: всей работы, всего, что достигал 26 лет, — рассказал бывший чиновник.

В пресс-службе администрации Бердска корреспонденту НГС уточнили, что Владислав уволился по собственному желанию 9 февраля.

Владислав рассказал, что у него был первый несчастный брак с участницей женской сборной по хоккею Казахстана.

— Она уехала в Турцию на игры и из Турции прислала прекрасное видео, где она мне изменяет с другим молодым человеком, — поделился Владислав Дубровский.

Вторые отношения Владислава закончились перед Новым годом.

— В них, как оказалось, я был любовником. Девушка подделывала свидетельство о браке и говорила, что с мужем не живет. Она пожила с мужем, пришла ко мне, она с ребенком. Принял ее с ребенком, но оказался третьим лишним и ненужным, — вспомнил бывший директор.

Владислав приехал на шоу ради Яны Захаровой

Владислав приехал на шоу ради Яны Захаровой

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На проект Владислав приехал ради одной участницы — Яны Захаровой.

— Яна — именно та девушка, как многие говорят, что мужчины от нее сбегают, но ее надо просто уметь удержать. И быть с ней рядом, — уверен бывший чиновник.

О том, что Владислав — новый руководитель МБУ «Отдел по делам молодежи», рассказали в пресс-службе города Бердска 11 января 2021 года. Как писали тогда на сайте администрации, Владислав Дубровский планировал начать активную работу по созданию Молодежного парламента и Совета молодежи при администрации города Бердска, создать механизм для организации сверхплановой работы по реализации каждого направления отдела и многое другое.

В начале февраля этого года руководитель отдела сменился. Сейчас исполняет обязанности руководителя Елена Гусева.

С Владиславом Дубровским журналисту НГС связаться не удалось.

В августе 2021 года в Новосибирск приехал первый признанный Кен в России и скандальный экс-участник шоу «Дом-2» — 34-летний Егор Холявин. Человек, который пережил 29 пластических операций и которому предстоит пережить еще около сорока хирургических вмешательств. Прибыл в Новосибирск Егор без особого шума, с частным визитом, но решил задержаться в городе надолго и заявить о себе в полный голос.

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«Дом-2»Бердскчиновник
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