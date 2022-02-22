Русалку из колбасы на 23 Февраля сделали в новосибирском строительном магазине

Жительницы Новосибирска сегодня, 22 февраля, пытаются удивить своих коллег-мужчин и максимально креативно поздравить их с Днем защитника Отечества. Они собирают шикарные столы с угощениями, дарят необычные подарки и устраивают квесты.
— Девушки из магазина стройматериалов на Станиславского, поздравляют мужчин с наступающим 23 февраля! — прислали фото с русалкой из колбасы в редакцию НГС.
Сибирячки проявляют максимум креативности, и их коллеги-мужчины очень довольны.
Сегодня мы ведем онлайн с праздничных офисов.