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Русалку из колбасы на 23 Февраля сделали в новосибирском строительном магазине

Сибирячки отличаются креативностью

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Выглядит очень аппетитно

Выглядит очень аппетитно

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Жительницы Новосибирска сегодня, 22 февраля, пытаются удивить своих коллег-мужчин и максимально креативно поздравить их с Днем защитника Отечества. Они собирают шикарные столы с угощениями, дарят необычные подарки и устраивают квесты.

— Девушки из магазина стройматериалов на Станиславского, поздравляют мужчин с наступающим 23 февраля! — прислали фото с русалкой из колбасы в редакцию НГС.

Сибирячки проявляют максимум креативности, и их коллеги-мужчины очень довольны.

Креативное решение для стола

Креативное решение для стола

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А это стол из агенства недвижимости

А это стол из агенства недвижимости

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Очень яркий торт

Очень яркий торт

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Полезные и вкусный подарок

Полезные и вкусный подарок

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23 ФевраляДень защитника Отечества
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