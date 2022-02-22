«Снимал из сугроба»: новосибирец сделал космические фото Души и Сердца

Новосибирский фотограф Алексей Поляков 20 февраля сделал снимок туманности «Душа» и «Сердца». Официальные названия туманностей IC1848 и IC 1805, но из-за форм, которые напоминают сердце и младенца, им дали другие названия.



— Я выезжал по Ленинск-Кузнецкой трассе. Не далеко, к сожалению. Луна выходила около 12 ночи и смысла далеко уезжать не было. Снимал в узкой полосе, так скажем, — это линия водорода. Городская засветка не сильно помеха в этой линии. Поэтому уехал примерно на 20 километров от города. Там и снимал. В сугробе, как обычно, — рассказал НГС Алексей Поляков.