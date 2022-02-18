«Хочется, чтобы относились не как к навязчивому бедному родственнику». Для кого отдых в Сочи лучше, чем в Турции

А жительница Ростова Марина Бондаренко несколько раз отдыхала в Сочи, теперь планирует провести праздники в Стамбуле.



— Хочется сменить обстановку и выехать из России вообще, чтобы не видеть соотечественников. Совдеповский сервис Сочи не располагает к полному расслаблению. Хотя есть очень дешевые варианты. Хочется, чтобы к тебе относились не как к навязчивому бедному родственнику, а со всем радушием, вот за этим мы едем в Турцию, — сообщила Марина, она планирует провести в Стамбуле больше двух недель, захватив 23 Февраля и 8 Марта.



— На приморских курортах сейчас делать нечего, конечно. Поэтому мы хотим посмотреть все достопримечательности Стамбула, обычно мы там какими-то то набегами были. Я заказывала тур еще в ноябре, на двоих с перелетом, проживанием и завтраками он нам обошелся в 56 тысяч рублей. Отель 4 звезды с бассейном и спа. Кстати, спа для клиентов бесплатно. В Сочи в спа-отеле мы оплачивали все процедуры дополнительно, — рассказала Марина.

