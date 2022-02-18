«Хочется, чтобы относились не как к навязчивому бедному родственнику». Для кого отдых в Сочи лучше, чем в Турции

В Сочи ожидают, что загрузка горнолыжных курортов на День защитника Отечества достигнет 90%: несмотря на всего один выходной, некоторые россияне планируют взять несколько дней в счет отпуска, чтобы полноценно покататься на лыжах в Сочи. Такую же загрузку ожидают в праздничные дни 8 Марта, тем более там будет три официальных выходных.
Директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина сообщила, что традиционно в феврале отмечается повышенный интерес туристов к отдыху в Красной Поляне. Сейчас загрузка горных курортов составляет около 82%.
По словам Светланы Батяйкиной, туристы приезжают на отдых зимой не только чтобы покататься на горных лыжах, но и просто сменить обстановку, отдохнуть от долгой зимы в своих регионах. Ожидается, что 23 февраля в приморском кластере будет занято порядка 67% номеров, на 8 марта, естественно, больше. Потому что в марте в Сочи существенно теплее, начинается бурное цветение.
В Сочи сейчас работают 653 объекта размещения на
Кто в Сочи, а кто в Турцию
У жителей Краснодара традиционно пользуются спросом зимние туры выходного дня на Красную Поляну. Хоть в этом году зима в краевой столице была снежная, но зимних развлечений там маловато. Игорь Большов с семьей планирует приехать в Сочи заранее, 19 февраля, и остаться там до 23 февраля.
— Мы не ездим в Поляну на Новый год: там такие очереди, что никакого катания не надо. Новогодние праздники провели в Домбае, там в два раза дешевле, чем в Сочи. А на выходные стараемся выбраться в Красную Поляну, потому что до нее далеко. Вот и сейчас перед наплывом туристов покатаемся, а 23 Февраля проведем у моря, — рассказал Игорь.
А жительница Ростова Марина Бондаренко несколько раз отдыхала в Сочи, теперь планирует провести праздники в Стамбуле.
— Хочется сменить обстановку и выехать из России вообще, чтобы не видеть соотечественников. Совдеповский сервис Сочи не располагает к полному расслаблению. Хотя есть очень дешевые варианты. Хочется, чтобы к тебе относились не как к навязчивому бедному родственнику, а со всем радушием, вот за этим мы едем в Турцию, — сообщила Марина, она планирует провести в Стамбуле больше двух недель, захватив 23 Февраля и 8 Марта.
— На приморских курортах сейчас делать нечего, конечно. Поэтому мы хотим посмотреть все достопримечательности Стамбула, обычно мы там какими-то то набегами были. Я заказывала тур еще в ноябре, на двоих с перелетом, проживанием и завтраками он нам обошелся в 56 тысяч рублей. Отель 4 звезды с бассейном и спа. Кстати, спа для клиентов бесплатно. В Сочи в спа-отеле мы оплачивали все процедуры дополнительно, — рассказала Марина.
Почем сейчас отдохнуть?
Сервис путешествий «Туту.ру» отмечает охлаждение интереса россиян к южным направлениям своей страны на гендерные праздники. Количество запросов на перелеты в Сочи и Краснодар снизилось на 25%, а в Минеральные Воды — на 40%. Это что касается самостоятельных туристов, которые сами планируют путешествия. У них популярным направлением считается Турция: спрос на полеты в Стамбул на 23 Февраля и 8 Марта увеличился в два раза, так же как в Баку и Ереван. Тем более цены равносильны. В среднем стоимость перелета Москва — Сочи — 5–6 тысяч рублей в один конец, в Ереван — от 6 тысяч рублей, в Баку — от 8 тысяч рублей.
Что касается людей, которые доверяют организацию своего отдыха туроператорам, то они выбирают Стамбул: турецкая столица на первом месте по бронированию на 23 Февраля и 8 Марта; по сообщению Ассоциации туроператоров России, тур в Стамбул на 10 ночей можно купить за 43 тысячи рублей на двоих с перелетом и завтраками, но цены растут. В среднем, если сравнивать с допандемийным 2020 годом, стоимость десятидневных туров в конце февраля — начале марта увеличилась на 40–80%. Поездка на 10 дней на египетские курорты обойдется от 80,4 тысячи рублей на двоих. В январе было в два раза дешевле.
Стоимость туров на Мальдивы и Сейшелы начинается от 150 тысяч рублей в бюджетном отеле на двоих. При этом сочинские отели предлагают отдых дешевле. Например, туроператор LEVEL TREVEL предлагает недельный отдых в четырехзвездочном отеле в центре Сочи на 7 дней на двоих человек с перелетом стоимостью от 32 тысяч рублей. Такой же тур в трехзвездочном отеле в Дагомысе — от 13 тысяч рублей. Сочинские отельеры не стали задирать цены: поняли, что могут не выдержать конкуренции с зарубежными курортами и, наоборот, к праздникам устроили акции; кроме того, в путешествиях по России действует туристический кешбэк 20 процентов.
В АТОР отмечают, что средняя цена десятидневного тура на 23 Февраля в Сочи и Крым составляет 26–28 тысяч рублей на двоих с авиаперелетом без питания. В горах Сочи дороже: например, тур с проживанием в апарт-отеле три звезды с завтраками на двоих и перелетом на 10 дней обойдется в 85 тысяч рублей; тур на горнолыжные курорты Турции в трехзвездочный отель можно купить за 66 тысяч рублей. Тур на 10 дней в Анталью стоит 74 тысячи рублей на двоих с перелетом, проживанием в отеле четыре звезды и с питанием «всё включено». При этом купаться на пляжах Антальи еще рано, но можно — температура воды там +18, в Сочи тоже, конечно, можно устроить заплыв, но исключительно моржам. Температура морской воды здесь +9 градусов.
А за теплым морем в это время едут в ОАЭ. Стоимость десятидневного тура в Дубай сейчас составляет в среднем 65 тысяч рублей на двоих, столько же он стоил в конце января.
Сочи нужно узнать, чтобы полюбить
Представитель туристической компании «Здоровый мир Сочи», председатель комиссии общественного совета Ростуризма Дмитрий Богданов говорит, что Сочи востребован и в так называемые гендерные праздники; понятно, что не так, как на Новый год и майские праздники, но часть людей из городов, где хорошая транспортная логистика с Сочи — Москва, Краснодар, Ростов-на-Дону, — всегда прилетают на курорт на короткие выходные.
— Жители Крыма с удовольствием распробовали Сочи и выбираются к нам на 3–4 дня. Буквально позавчера моя знакомая из Крыма у меня была, гуляла по Имеретинке. И она пишет своим крымчанам, что Сочи — просто космос. Говорит, что они в Крыму не представляют, настолько Сочи крут, — рассказал Дмитрий. Он считает, что Сочи и Турцию нельзя сравнивать. Везде свои плюсы и минусы. Большинство турецких приморских отелей находятся вдали от городов, поэтому там «всё включено». Летом — море, бассейны, развлечения, а сейчас тоскливо.
— А в Сочи ты вышел за пределы отеля, и к твоим услугам все 33 удовольствия. Шикарный выбор ресторанов самой разной кухни: хочешь — морепродукты, хочешь — плов, хочешь — стейки, хочешь — барабуля. Есть хорошие вина, сейчас есть прекрасные линейки — наши, краснодарские. Хочешь устриц — «Мидийное место» взорвало рынок, — говорит Дмитрий.
Да и прилететь для многих проще в Сочи без загранпаспорта, в Турцию могут и не пустить, если осталось несколько месяцев до его окончания. Да и в условиях пандемии на российских курортах отдыхать проще, ограничения действуют во всех регионах фактически одинаковые. А по приезде на зарубежные курорты нужно сдать ПЦР, а потом и при возвращении обратно. В Сочи могут отдыхать и те, кто любит горные лыжи, судя по очередям на подъемники, таких много, и те, кто любят длительные пешие прогулки.
— Негативно отзываются о Сочи, как правило, те, которые несильно разбираются в теме. Те, кто разбираются, говорят, что у Сочи масса своих преимуществ, но я люблю Куршевель. Кто может себе позволить потратить несколько тысяч евро, они Сочи как раз не ругают, они, наоборот, говорят: у вас много плюсов, но я люблю другое. Сочи в первую очередь — лечебный курорт, — говорит Дмитрий.
Особенный спрос на путевки в феврале, марте, апреле, когда действуют скидки. И многие россияне, особенно старшего возраста, прилетают в канун 23 Февраля и лечатся в санаториях до 8 Марта.
— Как оздоровительный курорт Сочи — самый доступный в плане цены в мире. В феврале-апреле путевка на 10 дней с трехразовым питанием, с бассейном, с консультациями врача и лечебными процедурами с учетом кешбэка стоит 17 тысяч 200 рублей, — говорит Дмитрий.
СЮЖЕТ
В Сочи можно ехать в гастрономический тур, а еще — в банный. Оказывается, Красная Поляна — столица банного дела России. И об этом преступно мало говорят, считает Дмитрий Богданов. Сейчас в горах работает около 80 банных комплексов с разными видами парения. И это именно банная культура, с алкогольными напитками туда не пустят, предложат чай из горных трав. У туристов в межсезонье популярны пешеходные экскурсии по историческому центру Сочи, по паркам и скверам. Летом очень жарко, а сейчас комфортно: температура воздуха прогревается до +14, главное, чтобы дожди не зарядили. Такие хорошие тропические ливни.