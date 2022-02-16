Жительница Новосибирска попыталась удивить участников шоу «Кондитер» на «Пятнице» денежным тортом — что сказало жюри?

Жительница Новосибирска Татьяна Матафонова пришла на шоу «Кондитер» на «Пятнице», чтобы попасть в финал и сразиться за миллион рублей. Темой выпуска стали торты к Дню дурака, поэтому сибирячка решила сделать торт в виде множества купюр долларов.
Татьяна рассказала, что торт заряжен на денежную энергию. Ведущий шоу Ренат Агзамов после того, как разрезал торт, решил позвонить знакомым Татьяны, чтобы услышать их мнение. Все, кому звонил ведущий, говорили, что у Татьяны самые вкусные торты.
Жюри шоу — Ренат Агзамов, Ольга Вашурина и Тимур Агзамов — попробовало торт Татьяны. Ренат Агзамов возмутился, что на торте сделаны доллары, а не русские рубли. Но также все участники жюри раскритиковали торт Татьяны. Девушка получила три «нет».
— Вы очень крутая, добрая, но не хватает немного опыта. Дорабатывайте и приходите в следующий раз, — сказал на прощание ведущий Ренат Агзамов.
Как уточнила девушка в словах после кастинга, она отказом не расстроена.
— Я всё равно очень довольна результатом. Поработаем над ошибками, и всё будет замечательно, — закончила девушка.
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