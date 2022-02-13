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В Шерегеше построили снеговика высотой с 4-этажный дом — посмотрите на этого милого монстра

В руках скульптура держит 7-метровый сноуборд

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В руках скульптура держит 7-метровый сноуборд

В руках скульптура держит 7-метровый сноуборд

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В Шерегеше возвели гигантского снеговика. Его рост достигает 12 метров — это сопоставимо с высотой 4-этажного дома. Как сообщает NGS42.RU со ссылкой на организаторов, креативное агентство Octo, гигантского снеговика создали шестеро строителей из Тверской области в рамках кампании #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной и к дню рождения Шерегеша, который отмечался в эти выходные.

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Снеговика начали строить 31 января, а закончили 12 февраля. На его создание ушло 250 кубометров снега. Диаметр нижнего шара снеговика составляет 7 метров, а головы — 2,5 метра. В руках скульптура держит 7-метровый сноуборд.

В Шерегеше появилась новая достопримечательность

В Шерегеше появилась новая достопримечательность

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Ранее НГС публиковал программу грядущего фестиваля GrelkaFest в Шерегеше. В этом году он будет проходить с 7 по 24 апреля.

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Шерегешгигантский снеговик
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