В Шерегеше построили снеговика высотой с 4-этажный дом — посмотрите на этого милого монстра

В Шерегеше возвели гигантского снеговика. Его рост достигает 12 метров — это сопоставимо с высотой 4-этажного дома. Как сообщает NGS42.RU со ссылкой на организаторов, креативное агентство Octo, гигантского снеговика создали шестеро строителей из Тверской области в рамках кампании #wewillROCyou в поддержку российской олимпийской сборной и к дню рождения Шерегеша, который отмечался в эти выходные.
Снеговика начали строить 31 января, а закончили 12 февраля. На его создание ушло 250 кубометров снега. Диаметр нижнего шара снеговика составляет 7 метров, а головы — 2,5 метра. В руках скульптура держит 7-метровый сноуборд.
Ранее НГС публиковал программу грядущего фестиваля GrelkaFest в Шерегеше. В этом году он будет проходить с 7 по 24 апреля.