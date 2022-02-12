Цвета шампанского и мечты о путешествиях: новосибирский дизайнер оформила супружескую спальню в «Квартирном вопросе»

В субботу, 12 февраля, на телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу «Квартирный вопрос», где дизайнеры переделывают интерьеры квартир по желанию их хозяев. В этот раз в качестве дизайнера в программу пригласили девушку из Новосибирска. Она создала новый вид спальни для супругов, которые мечтают отправиться в путешествие на колесах. Название выпуска — «Роскошная супружеская спальня в брызгах шампанского».
Сибирячке Анне Михайловой нужно было создать новый дизайн спальни для супружеской пары — Олеси и Константина Кошелевых. Супруг без ума от гонок
Анна Михайлова поделилась с НГС, что это был ее первый опыт участия в телевизионном шоу:
— Мне написали в директ и предложили принять участие в передаче. Примерно через месяц мне прислали видео героев, которое они отправили на кастинг, и планировку квартиры. У меня было
Она также пояснила, что герои и дизайнеры не платят денег за участие в проекте.
Главной задачей девушки было выражение ее авторского видения интерьера с учетом пожеланий героев программы. В итоге спальню оформили в светлых тонах: в интерьере превалировали белый, светло-розовый и бежевый цвета. Также в комнате было множество предметов декора округленной формы — так дизайнер сделала отсылку к тому самому дому на колесах, о котором мечтали супруги. В комнате также появился большой и удобный шкаф, которого не было ранее. В помещении установили новую батарею и купили приточное очистительное устройство, чтобы проветривать комнату подогретым воздухом. Вместе с пространством спальни захватили и балкон, куда повесили гамак и поставили пуфики.
— В реализации мне очень помогли производители из Новосибирска — я хотела показать, какие талантливые мастера есть в нашем городе. Вся мебель и искусство — из Новосибирска, — поделилась дизайнер. — Немного осложняло реализацию проекта то, что мебель нужно было отправлять из Новосибирска в Москву и мы попадали на новогодние праздники, но в итоге всё получилось.
Девушка призналась, что с героями ей очень повезло:
— Константин и Олеся яркие и позитивные, их искренняя реакция — лучшая награда для всех причастных к проекту.
Анна рассказала, что реакция героев снимается одним дублем, чтобы показать их реальные и самые первые впечатления:
— Никакого заученного текста не понадобилось. Всё действительно снимается в формате живого общения с ведущей. На съемках царила теплая атмосфера, команда у «Квартирного вопроса» потрясающая. Все очень поддерживали и подбадривали, помогали справиться с волнением, — подытожила сибирячка.
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