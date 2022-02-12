Цвета шампанского и мечты о путешествиях: новосибирский дизайнер оформила супружескую спальню в «Квартирном вопросе»

В субботу, 12 февраля, на телеканале НТВ вышел новый выпуск шоу «Квартирный вопрос», где дизайнеры переделывают интерьеры квартир по желанию их хозяев. В этот раз в качестве дизайнера в программу пригласили девушку из Новосибирска. Она создала новый вид спальни для супругов, которые мечтают отправиться в путешествие на колесах. Название выпуска — «Роскошная супружеская спальня в брызгах шампанского».

Сибирячке Анне Михайловой нужно было создать новый дизайн спальни для супружеской пары — Олеси и Константина Кошелевых. Супруг без ума от гонок Формулы-1, за ним не отстает и сын. Так как Олеся — единственная женщина в семье, в декоре их квартиры превалируют мужские элементы обихода. Супруги всегда мечтали о доме на колесах. Поэтому в этом выпуске «Квартирный вопрос» попытался найти золотую середину между гонками и романтизмом и обустроить супружескую спальню с учетом интересов и Константина, и Олеси.