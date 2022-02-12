80 фильмов и сериалов, которые скрасят самый скучный вечер и ленивые выходные (сохраняйте наши карточки)

Кажется, что только после глобального закрытия кинотеатров во время коронавирусных ограничений новосибирцы поняли удобство онлайн-платформ. Зачем выходить из дома, если вот он, домашний кинотеатр, прямо под боком? В самом начале пандемии мы уже делали подборку для хорошего отдыха. Мы вновь попросили у наших читателей совета насчет фильмов и сериалов, которые будет интересно посмотреть на выходных. Удачного просмотра!

Начнем с самого частого запроса — сериалов. В этой карточке мы собрали зарубежные сериалы на любой вкус и картину мира. Здесь вы также найдете свежие новинки от стримингового сервиса Netflix.