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80 фильмов и сериалов, которые скрасят самый скучный вечер и ленивые выходные (сохраняйте наши карточки)

Большая подборка, которую посоветовали читатели НГС

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Несмотря на то что кинотеатры вновь открыты для посетителей, многие новосибирцы предпочитают смотреть фильмы дома

Несмотря на то что кинотеатры вновь открыты для посетителей, многие новосибирцы предпочитают смотреть фильмы дома

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Кажется, что только после глобального закрытия кинотеатров во время коронавирусных ограничений новосибирцы поняли удобство онлайн-платформ. Зачем выходить из дома, если вот он, домашний кинотеатр, прямо под боком? В самом начале пандемии мы уже делали подборку для хорошего отдыха. Мы вновь попросили у наших читателей совета насчет фильмов и сериалов, которые будет интересно посмотреть на выходных. Удачного просмотра!

Начнем с самого частого запроса — сериалов. В этой карточке мы собрали зарубежные сериалы на любой вкус и картину мира. Здесь вы также найдете свежие новинки от стримингового сервиса Netflix.

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Настроение ни к черту, завал на работе, а жизнь вообще катится в тартарары? Есть пара фильмов, от которых вам может стать еще грустнее (но это не точно).

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Хочется чего-то необычного? В этот список мы добавили картины, которые помогут вам окунуться в другую вселенную, отличающуюся от нашей. А мультсериал «Наруто», который насчитывает 220 серий по 20 минут, поможет вам надолго отвлечься от вида за окном.

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Не хотите выходить за рамки разумного? У нас есть специальная подборка фильмов, основанных на реальных событиях, и биографий, которые помогут вам лучше узнать того или иного знаменитого человека. Так, фильм «Социальная сеть» рассказывает историю основателя Facebook Марка Цукерберга.

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«Карты, деньги, два ствола», конечно, классика, но хочется и чего-то нового. Скучаете по картинам Гая Ричи? Эта подборка для вас.

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Хочется смеяться не только над мемами, но и над чем-то другим? Вау, да это же карточка с чем-то забавным!

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Вам в жизни не хватает ужасов? Ловите нашу подборку фильмов и сериалов, от которых кровь будет замирать прямо в венах.

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Не любите зарубежное? Есть целая карточка с российскими творениями. Несколько наших читателей с восторгом рекомендовали эти фильмы и сериалы к просмотру.

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