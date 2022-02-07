У Григория Лепса поднялась температура перед выступлением в Новосибирске — концерт он провел

Певец Григорий Лепс после концерта в Кемерове 3 февраля сообщил на своей верифицированной странице в соцсети «ВКонтакте», что у него была температура 38,2.
Несмотря на это, артист не отменил последующие выступления. В субботу, 5 февраля, он выступил в Новосибирске на площадке «Локомотив Арена». Зрители концерта в Новосибирске в разговоре с корреспондентом НГС высказали предположения, что Григорий был заболевшим.
Как рассказал зритель Арсений Романов, перед входом в «Локомотив Арену» у всех проверяли QR-коды.
— Артист чувствовал себя не очень. Это всем известно, что у него была температура. Это было в Кемерове. Здесь, как я понимаю, у него тоже была температура. Слышно было и его заложенность, и кашель. Но в начале концерта он за это извинился. Попросил понять и простить. Где-то, может, какая-то нота недотянута была, но главная фишка Лепса в том, что он поет вживую, и это было слышно, — поделился Арсений.
Григорий Лепс, по словам Алексея, исполнил 25 песен. Как уточняет зритель, к середине концерта голос у певца немного охрип.
Другая зрительница Нина также считает, что артист был заболевшим.
— Концерт прошел замечательно! Григорий Викторович выступил просто замечательно! Что заболел, он сам сказал в начале концерта. Как чувствовал себя он? Не знаю, на мой взгляд, ему концерт дался очень тяжело! Хочется сказать ему большое спасибо! Ни капли не пожалела, что приехала на концерт из Барнаула, — рассказала посетительница концерта Нина.
Зритель Матвей тоже остался доволен концертом, хоть, по его словам, Григорий Лепс был заболевшим.
— Концерт был восхитительный, и организаторы молодцы. Впечатлений много, Григорий приболел немного, по голосу слышно, а так нормально, — уточнил Матвей.
Мы обратились за комментарием к концертному директору, который указан в официальной группе. На момент публикации ответ от него не пришел.
Концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна, который должен был пройти в Новосибирске 26 января, перенесли на другую дату. Организаторы назвали причиной эпидемиологическую ситуацию.