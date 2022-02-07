У Григория Лепса поднялась температура перед выступлением в Новосибирске — концерт он провел

Певец Григорий Лепс после концерта в Кемерове 3 февраля сообщил на своей верифицированной странице в соцсети «ВКонтакте», что у него была температура 38,2.

Несмотря на это, артист не отменил последующие выступления. В субботу, 5 февраля, он выступил в Новосибирске на площадке «Локомотив Арена». Зрители концерта в Новосибирске в разговоре с корреспондентом НГС высказали предположения, что Григорий был заболевшим.