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«Началось какое-то безумие!» В Сочи 7-килограммовую радужную форель ловят голыми руками

Разбираемся, откуда она взялась и сможет ли выжить рыба в диких условиях

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Форелевый бунт в Сочи

Форелевый бунт в Сочи

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Сочинские торговцы рыбой несут убытки. Спрос на этот продукт резко упал, весь город от мала до велика увлекся рыбалкой. Несколько дней назад на удочки и спиннинги заядлых рыбаков стала попадать радужная форель, которая вообще не водится в море, да и в принципе ее нет в дикой природе. Поскольку радужную форель вывели искусственно — скрестили речную форель и лосося. Получилась крупная вкусная рыба до 8 килограммов весом с красивой розовой полоской вдоль тела. Обычно ее выращивают в спецхозяйствах. Но как она оказалась в море? Ведь живет она в пресной воде. Корреспондент SOCH1.RU попыталась выяснить, откуда такая роскошь.

Рыбу ловят на реке в центре Сочи

Рыбу ловят на реке в центре Сочи

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«Я такие экземпляры только на форелевом хозяйстве видел!»

Информация о необычном улове быстро распространилась по Сочи. Рыбак с 30-летним стажем Александр рассказывает: он чуть дар речи не потерял, когда вытащил из моря огромную форель. Глаза у заядлого рыболова горят, адреналин бьет через край. Давно о хороших уловах сочинские любители рыбной ловли забыли. Так, хобби, немного на жареху да кошек покормить. Чтобы был хороший улов, надо выходить в море. Обычно ловится кефаль, бычок, ставрида.

Не самая крупная особь

Не самая крупная особь

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— Когда клюнуло, я понял, что рыба крупная, кое-как вытащил ее. Оказалось, что это радужная форель! Весом 7 килограммов! Я такие экземпляры только на форелевом хозяйстве в Адлере видел. А тут на обычную удочку попалась! — до сих пор восторгается Александр. Его соседи по пирсу тоже стали вылавливать форель, это был первый день, когда она появилась у морских берегов. В этот день Александру удалось выловить 10 крупных экземпляров.

Не каждая леска выдержит такой вес

Не каждая леска выдержит такой вес

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— Все начали снимать на видео и выкладывать в соцсети. Началось какое-то безумие. Обычно мы тут стоим своим узким кругом уже много лет, знаем друг друга. А тут набежали пацаны, мужики, женщины, девушки. Ловили чуть ли не руками, — рассказал Александр. Рыба прикормленная, говорят рыбаки, привыкла питаться по часам, самостоятельно добывать себе корм не умеет. Поэтому на брошенный в воду кусок хлеба набрасывалось несколько крупных рыб — только хватай. На второй день «рыбной лихорадки» радужная форель появилась в реках, и там очень людно. На рыбалку пошли даже те, кто никогда ею не занимался. Андрей Рыбин достал с антресолей старую отцовскую удочку.

Рыбалкой увлеклись все: от мала до велика

Рыбалкой увлеклись все: от мала до велика

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— Я хоть и Рыбин, но не рыбак. В детстве с отцом ходили. А потом вырос, стало неинтересно, а папа умер. Я его снасти засунул далеко на антресоли и забыл. Хорошо, жена напомнила. «Иди, — говорит, — все ловят, и ты поймай форели». Я стер вековую пыль с удочки, отправил сыновей за прикормом — и мы пошли на реку прямо в центре Сочи. И поймали почти 20 килограммов! — рассказывает Андрей. Такая рыбалка им понравилась. Люди вокруг тоже вытягивали рыбу за рыбой. Экземпляры попадались сплошь толстенькие, откормленные.

Сначала форель начала ловиться в море

Сначала форель начала ловиться в море

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— Мы прямо загорелись рыбалкой. Получили такой адреналин и удовольствие. Заказал современные снасти в интернет-магазине. Будем с сыновьями теперь рыбачить. Вместо того чтобы на диване с гаджетами лежать, — говорит Александр. Форель уже и в духовке запекали, и коптили, и солили. За несколько дней им удалось выловить почти 50 килограммов. Получили, так сказать, заряд витаминов и микроэлементов, ведь в радужной форели много легкоусвояемого белка, а еще она содержит омега-3 кислоты, витамины A, D, E, группы B, натрий, фосфор, цинк, магний, железо, калий. По словам сочинских рыбаков, сегодня уже улов у них не такой богатый, но форель всё же ловится. Сегодня «рыбный день» в Туапсе и в Новороссийске.

Рыбаки облюбовали даже камни

Рыбаки облюбовали даже камни

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— Мы видели в соцсетях, что в Сочи настоящий рыбный бум, и знали, что через несколько дней рыба дойдет и до нас. Каждое утро выходили на море с удочками. Позавчера дождались, в море стали вылавливать радужную форель, но не так много, как в Сочи, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU житель Туапсе Егор Меркулов.

«Хозяин форели так и не нашелся»

Теперь попытаемся разобраться, откуда же взялось такое количество явно искусственно выращенной форели. По сообщениям в СМИ, в море и реки попало 300 тонн рыбы, но точную цифру знает только хозяин форели, который никак не признается в ее пропаже. Странно, да? Ведь он понес колоссальные убытки. Официально разведением форели еще с советских времен в Сочи занимается Адлерский племзавод. Находится он на реке Мзымте и далеко от побережья. Там сообщили, что сбежавшая рыба не их, своя вся на месте. Кстати, по прейскуранту живая радужная форель на племзаводе стоит от 520 до 740 рублей за килограмм в зависимости от размера. Охлажденная — от 550 до 790 рублей за кило. Хорошо, если это не адлерская форель, тогда чья же?

Радужная форель

Радужная форель

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Не так давно, после очередного шторма, телеграм-каналы опубликовали видеозапись, на которой подписчики запечатлели странную конструкцию, выброшенную на берег.

Конструкция, которую вынесло на пляж после шторма

Конструкция, которую вынесло на пляж после шторма

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Многие посчитали, что это часть глубоководного выпуска сточных вод в море. Но некоторые пользователи предположили, что это садок для выращивания рыбы. Форель появилась через несколько дней после шторма. Достаточно было загуглить. И сравнить картинки. Действительно, на пляж штормом выбросило круглый садок для разведения рыб из полиэтиленовых труб. Только где он находился? На сочинских реках — вряд ли, они же горные и очень бурные, особенно зимой. Возможно, частники выращивали речную форель в море.

Поверхностное садовое устройство

Поверхностное садовое устройство

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«Рыба прекрасно адаптируется в море»

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Александр Касумян в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU отметил, что форель в Сочи раньше никогда не выращивали в море.

Девушки в Сочи тоже пристрастились к рыбалке

Девушки в Сочи тоже пристрастились к рыбалке

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— Попав в море, радужная форель не погибнет, в отличие от многих пресноводных рыб, и может прекрасно адаптироваться к новым условиям и начать активно питаться. Собственно, уловы местных рыбаков об этом свидетельствуют, если, конечно же, рыбаки используют крючковую снасть, а не сети или неводы, — рассказал Александр Ованесович. Он отметил, что правильное русское название радужной форели — микижа, латинское название — Parasalmo (=Oncorhynchus) mykiss. Ее родина — Северная Америка и Камчатка. При этом на Камчатке, в отличие от Канады и США, сохранились нетронутые человеком природные популяции микижи. Это очень интересная по своей биологии рыба, которая в местах своего природного обитания образует много разных форм в зависимости от конкретных условий. Одни рыбы могут всю жизнь провести в родной реке, но они никогда не дорастут до крупных размеров. Другие рыбы могут выходить в устье реки и в приустьевую зону, но дальше в море не уходят и быстро возвращаются в реки.

Радужная форель умеет приспосабливаться к любым условиям

Радужная форель умеет приспосабливаться к любым условиям

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— А есть такие рыбы, которые уходят в море далеко и надолго — на месяцы и даже больше. Они вырастают в крупных красивых рыб, которые, став взрослыми, возвращаются в родные реки лишь для размножения. Такая форма получила специальное название — стальноголовый лосось. Есть и промежуточные формы между этими основными. И на все эти формы могут разделиться родные братья и сестры радужной форели еще в относительно юном возрасте, — рассказал Александр Ованесович. Специалисты кафедры ихтиологии Московского государственного университета многие годы успешно занимаются всесторонним изучением этой интересной лососевой рыбы, выяснением жизненных стратегий, которые она использует. Микижа относительно малочисленная в наших водах, это объект Красной книги России, рассказал он.

Радужная форель, микижа, которая выросла на свободе, занесена в Красную книгу России

Радужная форель, микижа, которая выросла на свободе, занесена в Красную книгу России

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— Я не исключаю, что те рыбы, которые не попадут на крючок, не будут истреблены хищниками и не погибнут по каким-то другим причинам, смогут вырасти в море, созреть и образовать небольшую локальную популяцию радужной форели, — рассказал профессор. Кстати, радужная форель относится к инвазийным рыбам, которые в настоящее время встречаются практически на всех континентах, включая Южную Америку, Африку, Австралию и даже Новую Зеландию. И так широко распространилась она благодаря человеку, который научился ее культивировать в искусственных условиях. Те рыбы, которым удается тем или иным образом попасть в природные водоемы, могут приживаться в новых для себя местах. К сожалению, бесследно для аборигенных рыб это не проходит, многие из них могут быть вытеснены из родных мест.

Возможно, в Сочи научились выращивать форель в море, но подпольно

Возможно, в Сочи научились выращивать форель в море, но подпольно

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— Скорее всего, в Сочи рыбоводы научились выращивать форель и в морских садках, так, как это делают, например, в Норвегии и во многих других странах. Но там есть фьорды или удобные бухты, защищающие садки от штормов. А у берегов Сочи таких мест практически нет. Скорее всего, один из штормов послужил причиной высвобождения рыб, — предположил Александр Ованесович.

Если всю не переловят, форель приживется в Черном море

Если всю не переловят, форель приживется в Черном море

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Если сейчас всю рыбу не выловят, то, возможно, через несколько лет она станет обычным обитателем Черного моря, но явно станет меньше без постоянного кормления и заботы человека.

Рыбалка этой зимой в Сочи — модное занятие

Рыбалка этой зимой в Сочи — модное занятие

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Форель вкусная и полезная

Форель вкусная и полезная

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Удочки доставали с антресолей, кто-то заказывал новые

Удочки доставали с антресолей, кто-то заказывал новые

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Форелевая лихорадка

Форелевая лихорадка

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