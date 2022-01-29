«Началось какое-то безумие!» В Сочи 7-килограммовую радужную форель ловят голыми руками

— Мы видели в соцсетях, что в Сочи настоящий рыбный бум, и знали, что через несколько дней рыба дойдет и до нас. Каждое утро выходили на море с удочками. Позавчера дождались, в море стали вылавливать радужную форель, но не так много, как в Сочи, — рассказал корреспонденту SOCHI1.RU житель Туапсе Егор Меркулов.



«Хозяин форели так и не нашелся»

Теперь попытаемся разобраться, откуда же взялось такое количество явно искусственно выращенной форели. По сообщениям в СМИ, в море и реки попало 300 тонн рыбы, но точную цифру знает только хозяин форели, который никак не признается в ее пропаже. Странно, да? Ведь он понес колоссальные убытки. Официально разведением форели еще с советских времен в Сочи занимается Адлерский племзавод. Находится он на реке Мзымте и далеко от побережья. Там сообщили, что сбежавшая рыба не их, своя вся на месте. Кстати, по прейскуранту живая радужная форель на племзаводе стоит от 520 до 740 рублей за килограмм в зависимости от размера. Охлажденная — от 550 до 790 рублей за кило. Хорошо, если это не адлерская форель, тогда чья же?