Зима, темнота и советская архитектура: фотограф путешествует на 30 тысяч в месяц и делает волшебные снимки

Профессиональным фотографом Арсений не был, но поездки дарили большое количество возможностей снимать архитектуру и людей, и он стал выкладывать их в Инстаграм:



— Я не учился специально, просто смотрел, что делают другие люди, и пытался делать так же.

Постепенно у фотографа появился свой узнаваемый стиль: снимки Арсения всегда сдержанные по цветам, холодные, но при этом в них всегда есть капля оптимизма или юмора.