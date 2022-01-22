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10 слов, звучащих совершенно неприлично. Попробуйте определить их значение

Они могут показаться ругательствами, но будьте уверены: всё в рамках приличия

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Даже в самых неприличных, на первый взгляд, словах нет ничего, за что нам пришлось бы краснеть

Даже в самых неприличных, на первый взгляд, словах нет ничего, за что нам пришлось бы краснеть

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Слова, которые мы собрали в этом тесте, невинны, хотя на первый взгляд так и не скажешь. А всё дело в том, что они очень похожи на что-то неприличное. Сходу в них разберется только тот, кто знает их значение, а возможно, даже частенько ими пользуется. Проверьте, может ли вас поставить в тупик звучание некоторых слов.

Если с заданиями этого теста вы справились, попробуйте правильно ответить на задачки его практически близнеца — вот вам еще одна головоломка о словах, звучащих совершенно неприлично.

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ругательстварусский языксловатест
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