10 слов, звучащих совершенно неприлично. Попробуйте определить их значение

Слова, которые мы собрали в этом тесте, невинны, хотя на первый взгляд так и не скажешь. А всё дело в том, что они очень похожи на что-то неприличное. Сходу в них разберется только тот, кто знает их значение, а возможно, даже частенько ими пользуется. Проверьте, может ли вас поставить в тупик звучание некоторых слов.
Если с заданиями этого теста вы справились, попробуйте правильно ответить на задачки его практически близнеца — вот вам еще одна головоломка о словах, звучащих совершенно неприлично.