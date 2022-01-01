17 дурацких подарков, которые никогда и никому не следует дарить (например, укроп или телефонный справочник)

Вам дарят подарки, которые вы постоянно передариваете или удивляетесь, как такая идея вообще могла прийти кому-то в голову? Вы не одиноки. Мы спросили у наших читателей, что самое нелепое или дурацкое дарили им на праздники. Представляем вам 17 вариантов подарков, которые лучше никогда не дарить родным и близким. В комментариях вы можете писать свои варианты странных подарков.
Может быть, кто-то коллекционирует статуэтки с символами года, но зачастую они совсем не радуют людей. Вот несколько реальных историй. В скобках мы подписали ники в Instagram наших читателей, которые поделились своими историями.
— Статуэтки с символами года. Вот лучше бы палку сырокопченой колбасы подарили. (kolokoltsova_photo)
— Статуэтка обезьяны, сломанная, от близких друзей. При перевозке в самолете они ее сломали, но «прости, так вышло, но вот, ее можно заклеить». (katyashev)
— В год свиньи подарили мягкую игрушку, огромную, с символом года, с уродской мордой, и пасть была как у акулы, только без зубов. Получила этот подарок в 18 лет, не ожидала совсем именно такой. (svetlu4a)
Денежные подарки тоже следует продумывать внимательно. Так, читательнице под ником oksshap подарили пустой конверт на свадьбу, а комментатору под ником phatnev_is — фальшивые деньги.
Не всегда удачными получаются и гендерно окрашенные подарки. Они не только смотрятся нелепо, но еще и выглядят слишком банальными или непонятными.
— На 8 Марта подарили гель для душа «Маленькая фея». (larina_berezkina)
— Трусы, причем мужские. Перепутали подарки. (dariasvarovski9996)
— Противогаз на день рождения. Я так и не понял, на что намекали дарители. (dennis_stoo)
— Туфли 41 размера, хотя у меня 36-й, — смеется читательница под ником balutinaolga. «Ну, хоть не жали», — добавляет читатель под ником a.m.osintsev.
— Триммер для стрижки волос на груди и в интимных местах. (sergeyzavyalovskii)
Есть очень странные подарки, предыстория которых остается загадкой. Пожалуй, именно им можно смело присвоить статус «Т
— Телефонный справочник Чулымского района. (che39_)
— Укроп. (kha.svetaaa)
— Батарейки. (_sss_._s_)
— Мне на день рождения парень подарил засохший букет роз (реальный гербарий). Сказал, что купил их заранее с зарплаты и убрал в кладовку в вазе. Не ожидал, что он завянет за 2 недели. (kazakevichkseniia)
— Какой-то тайский напиток, где в бутылке змея и скорпион. (whiser10)
СЮЖЕТ
— Имбирный пряник, который тут же был съеден дарителем, пока хозяин ходил за чаем. (parfa88)
— Я как-то дарила знакомому средство для мытья посуды. Правда, была и предыстория — однажды я была у него в гостях, и на меня упал кухонный шкаф с посудой. (neformatika)