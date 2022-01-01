17 дурацких подарков, которые никогда и никому не следует дарить (например, укроп или телефонный справочник)

Вам дарят подарки, которые вы постоянно передариваете или удивляетесь, как такая идея вообще могла прийти кому-то в голову? Вы не одиноки. Мы спросили у наших читателей, что самое нелепое или дурацкое дарили им на праздники. Представляем вам 17 вариантов подарков, которые лучше никогда не дарить родным и близким. В комментариях вы можете писать свои варианты странных подарков.

Может быть, кто-то коллекционирует статуэтки с символами года, но зачастую они совсем не радуют людей. Вот несколько реальных историй. В скобках мы подписали ники в Instagram наших читателей, которые поделились своими историями.