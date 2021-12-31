Новосибирцы рассказали, почему не первый год работают в новогоднюю ночь. Что они делают и как отмечают праздник?

Для нас Новый год — это не просто обычный день. Мысленно мы подводим итоги уходящего года, благодарим за хорошее, с легкостью пытаемся отпустить то, что не сбылось. И каждый раз в сердце есть такое неповторимое волнующее ощущение чего-то нового и сказочного, где бы я ни находилась в эту ночь.

Леонид, корпоративный ведущий

— Я работаю в новогоднюю ночь уже более 15 лет. А праздную 1 или 10 января, когда все праздники только начинаются или, наоборот, заканчиваются. Если честно, я уже не представляю, как праздновать этот день дома. Для меня Новый год на работе — настоящий праздник, потому что, пока все отдыхают и развлекаются, я присоединяюсь и отмечаю вместе с людьми. Да еще и деньги зарабатываю. Несмотря на то что обычно я уже с 10 декабря начинаю проводить новогодние корпоративы, для меня даже 31 декабря — Новый год и особый день.