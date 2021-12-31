Новосибирцы рассказали, почему не первый год работают в новогоднюю ночь. Что они делают и как отмечают праздник?

Часто говорят, что Новый год — семейный праздник, но мы нашли новосибирцев, которые уже не первый год отмечают этот день на работе. Чем они занимаются в новогоднюю ночь и когда и с кем им на самом деле хочется проводить эту ночь? Читайте 3 короткие истории новосибирцев и расскажите нам в комментариях, в каком кругу проходит ваш праздник.
Илья, играет в музыкальной группе
— Хочется проводить Новый год в кругу близких людей, но, увы, получается очень редко. Мы — единственная своего рода группа в Сибири, даже, не побоюсь этого слова, в России, которая сочетает в себе трубу, тромбон, тубу, барабаны, вокал и электронную музыку. Когда ты работаешь в кавер-группе, то в основном проводишь новогоднюю ночь на сцене. И ты даже не сможешь спланировать, как будешь отмечать этот праздник, так как в любой момент могут позвонить и забронировать нашу группу на ночь с 31 декабря на 1 января. В прошлом году эту ночь мы провели, играя на корпоративе.
Мы очень любим сцену и поэтому выступаем везде, где только можно, начиная от улиц и заканчивая различными фестивалями! Фестивалями! Конечно же, Новый год для нас — праздник, ведь как, не имея праздничного настроения, зарядить этой атмосферой слушателя?
Наталья Полетаева, работает в реанимации
— Я работаю в реанимации новорожденных в клинике Мешалкина вот уже 19 лет. Из них 5 лет я встречала Новый год на работе! И новый, 2022 год тоже встречу на работе. Иногда в реанимации остается на праздники много тяжелых пациентов, а также поступают экстренные. А бывает и потише. Кажется, что мы обделены праздником, когда находимся на работе, но почему-то утром 1 января у нас возникает такая радость и ощущение полноты жизни, каких не бывает дома. А еще потом столько дней отдыха, что сполна хватает и встретиться с родными, и куда-то поехать.
Обычно у нас очень скромный стол, даже скорее чисто символический — пьем по капельке шампанского и едим мандаринки. Происходит это тут же, в холле реанимации, чтобы не упускать из вида мониторы и пациентов. Потом мы слушаем куранты и поздравления президента. К самым нашим маленьким пациентам, которые вынуждены встретить Новый год в больнице, приходят Дед Мороз и Снегурочка. И иногда эти роли играет кто-то из сотрудников.
Для нас Новый год — это не просто обычный день. Мысленно мы подводим итоги уходящего года, благодарим за хорошее, с легкостью пытаемся отпустить то, что не сбылось. И каждый раз в сердце есть такое неповторимое волнующее ощущение чего-то нового и сказочного, где бы я ни находилась в эту ночь.
Леонид, корпоративный ведущий
— Я работаю в новогоднюю ночь уже более 15 лет. А праздную 1 или 10 января, когда все праздники только начинаются или, наоборот, заканчиваются. Если честно, я уже не представляю, как праздновать этот день дома. Для меня Новый год на работе — настоящий праздник, потому что, пока все отдыхают и развлекаются, я присоединяюсь и отмечаю вместе с людьми. Да еще и деньги зарабатываю. Несмотря на то что обычно я уже с 10 декабря начинаю проводить новогодние корпоративы, для меня даже 31 декабря — Новый год и особый день.