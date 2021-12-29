«Ты станешь героем новостей!»: получите свое предсказание на 2022 год от NGS.RU

Настало время дарить подарки и радовать своих близких. И мы приготовили подарок для вас, дорогие читатели — это новогодняя игра с персональными предсказаниями на 2022 год.



Для этого достаточно перейти по ссылке и нажать на кнопку «Получить предсказание». А если оно вам не понравится — просто получите еще одно: в конце концов, вы хозяева своей судьбы и заслуживаете такого будущего, какое сами хотите.

Редакция на всякий случай напоминает, что генератор предсказаний — всего лишь новогодняя шутка, являющаяся продуктом совместного творчества журналистов Сети городских порталов, куда входит NGS.RU, и генератора случайных чисел. С наступающим! Всего самого лучшего в 2022 году!