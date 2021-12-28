Новосибирцы показали ценные елочные игрушки с удивительной историей — среди них украшения из СССР





Празднование Нового года, украшение елки и сбор гостей за столом — это отдельная семейная традиция. Но есть вещи, которые незримо хранят в себе многолетние истории. Наши читатели поделились фотографиями игрушек, которые несут для них ценность и связаны с необычными историями. Смотрите в нашей подборке елочные украшения, связанные с трогательными и важными событиями.

— Когда мой папа был маленьким, на его елке была игрушка, которую в настоящий момент мы храним. Его уже нет, а игрушка с нами до сих пор, — пишет читательница Елена.