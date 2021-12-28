Новосибирцы показали ценные елочные игрушки с удивительной историей — среди них украшения из СССР

Празднование Нового года, украшение елки и сбор гостей за столом — это отдельная семейная традиция. Но есть вещи, которые незримо хранят в себе многолетние истории. Наши читатели поделились фотографиями игрушек, которые несут для них ценность и связаны с необычными историями. Смотрите в нашей подборке елочные украшения, связанные с трогательными и важными событиями.
— Когда мой папа был маленьким, на его елке была игрушка, которую в настоящий момент мы храним. Его уже нет, а игрушка с нами до сих пор, — пишет читательница Елена.
— Эту игрушку своими руками сделал мой (на то время) молодой человек и подарил мне при знакомстве, когда прилетел из другого города на 31 декабря. В итоге наше знакомство переросло в отношения, и мы создали семью. У нас родился сынок. Каждый год мы 31 декабря отмечаем наше знакомство и создание семьи. А игрушку храним и вешаем на елку. Вот так, благодаря маленькой игрушке, создается семья. А вторую игрушку, ангелочка, мне подарили на Рождество. Совсем скоро я узнала, что ношу под сердцем сына, — пишет читательница НГС Наталья.
— В нашей семье есть реликвия — шар из зеркального стекла, которому около 60 лет. Подвесная петелька вставлена в пробку. Этот шар мой дедушка подарил моему папе в детстве на Новый Год. Каждый год этот шар вешает только папа на самый верх елки. Это особенная традиция нашей семьи. Мы очень бережем эту игрушку, — показала свою реликвию читательница Екатерина.
Читательница Алиса прислала сразу несколько стеклянных игрушек из времен СССР и флажки для украшения. А вы помните такие?