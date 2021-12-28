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Новосибирцы показали ценные елочные игрушки с удивительной историей — среди них украшения из СССР

А какими елочными игрушками предпочитаете украшать елку вы?

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Каждая из этих игрушек необычайно ценна для их владельцев

Каждая из этих игрушек необычайно ценна для их владельцев

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Празднование Нового года, украшение елки и сбор гостей за столом — это отдельная семейная традиция. Но есть вещи, которые незримо хранят в себе многолетние истории. Наши читатели поделились фотографиями игрушек, которые несут для них ценность и связаны с необычными историями. Смотрите в нашей подборке елочные украшения, связанные с трогательными и важными событиями.

— Когда мой папа был маленьким, на его елке была игрушка, которую в настоящий момент мы храним. Его уже нет, а игрушка с нами до сих пор, — пишет читательница Елена.

Эта игрушка напоминает о человеке, которого уже нет

Эта игрушка напоминает о человеке, которого уже нет

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— Эту игрушку своими руками сделал мой (на то время) молодой человек и подарил мне при знакомстве, когда прилетел из другого города на 31 декабря. В итоге наше знакомство переросло в отношения, и мы создали семью. У нас родился сынок. Каждый год мы 31 декабря отмечаем наше знакомство и создание семьи. А игрушку храним и вешаем на елку. Вот так, благодаря маленькой игрушке, создается семья. А вторую игрушку, ангелочка, мне подарили на Рождество. Совсем скоро я узнала, что ношу под сердцем сына, — пишет читательница НГС Наталья.

Эти игрушки связаны с созданием семьи

Эти игрушки связаны с созданием семьи

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— В нашей семье есть реликвия — шар из зеркального стекла, которому около 60 лет. Подвесная петелька вставлена в пробку. Этот шар мой дедушка подарил моему папе в детстве на Новый Год. Каждый год этот шар вешает только папа на самый верх елки. Это особенная традиция нашей семьи. Мы очень бережем эту игрушку, — показала свою реликвию читательница Екатерина.

Этой игрушке уже 60 лет — она ценна и старинна

Этой игрушке уже 60 лет — она ценна и старинна

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Читательница Алиса прислала сразу несколько стеклянных игрушек из времен СССР и флажки для украшения. А вы помните такие?

Стеклянные елочные игрушки из СССР

Стеклянные елочные игрушки из СССР

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Праздничные флажки времен СССР

Праздничные флажки времен СССР

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