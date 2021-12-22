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Санта-Клаус ушел под воду кормить акул — 10 захватывающих фото из новосибирского дельфинария

Шоу для посетителей будут проводить все праздники

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Санта-Клаус опускается в аквариум и приветствует посетителей

Санта-Клаус опускается в аквариум и приветствует посетителей

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В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появился подводный Санта-Клаус. Он опускается в аквариум и приветствует посетителей. Сегодня, 22 декабря, состоялся первый в этом году заплыв.

— Мы подготовили новогоднюю программу. В праздники каждый день в 20:20 будет опускаться в воду наш Санта-Клаус — поздравлять посетителей и рыб и кормить подводных жителей вкусняшками, — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Появились новые новогодние локации. Поставили еще манекен Санта-Клауса.

Наш фотокорреспондент НГС посмотрел на погружение Санта-Клауса. Полюбуйтесь на подводного волшебника вместе с нами!

Рыбы не пугаются гостя

Рыбы не пугаются гостя

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Санта-Клаус будет развлекать посетителей

Санта-Клаус будет развлекать посетителей

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Аквалангист будет кормить рыбок

Аквалангист будет кормить рыбок

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И маленьких, и больших

И маленьких, и больших

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Плавание выглядит захватывающе

Плавание выглядит захватывающе

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Не каждому удается вот так ловить акул

Не каждому удается вот так ловить акул

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Рыбы рады угощению

Рыбы рады угощению

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Выглядит это очень необычно

Выглядит это очень необычно

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Гости в восторге от шоу

Гости в восторге от шоу

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На прошлой неделе на дно бассейна «Спартак» в Новосибирске установили новогоднюю елку. Она будет находиться там месяц. Посмотрите впечатляющее видео.

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Дед Морозпод водой
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