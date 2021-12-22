Санта-Клаус ушел под воду кормить акул — 10 захватывающих фото из новосибирского дельфинария

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появился подводный Санта-Клаус. Он опускается в аквариум и приветствует посетителей. Сегодня, 22 декабря, состоялся первый в этом году заплыв.

— Мы подготовили новогоднюю программу. В праздники каждый день в 20:20 будет опускаться в воду наш Санта-Клаус — поздравлять посетителей и рыб и кормить подводных жителей вкусняшками, — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Появились новые новогодние локации. Поставили еще манекен Санта-Клауса.