Санта-Клаус ушел под воду кормить акул — 10 захватывающих фото из новосибирского дельфинария

В Центре океанографии и морской биологии «Дельфиния» появился подводный Санта-Клаус. Он опускается в аквариум и приветствует посетителей. Сегодня, 22 декабря, состоялся первый в этом году заплыв.
— Мы подготовили новогоднюю программу. В праздники каждый день в 20:20 будет опускаться в воду наш Санта-Клаус — поздравлять посетителей и рыб и кормить подводных жителей вкусняшками, — рассказал корреспонденту НГС представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния» Антон Нагорняк. — Появились новые новогодние локации. Поставили еще манекен Санта-Клауса.
Наш фотокорреспондент НГС посмотрел на погружение Санта-Клауса. Полюбуйтесь на подводного волшебника вместе с нами!
На прошлой неделе на дно бассейна «Спартак» в Новосибирске установили новогоднюю елку. Она будет находиться там месяц. Посмотрите впечатляющее видео.