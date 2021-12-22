Сибирячка пришла на новогодний «Модный приговор» — посмотрите на ее преображение

Волонтер из Новосибирска Наталья Стемковская побывала на новогодней программе «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск «Дарю улыбки, а в них открытки» вышел 21 декабря. По сюжету передачи
Волонтер и мама
Наталья Стемковская работает бухгалтером, но параллельно занимается волонтерской деятельностью.
— У меня есть два волонтерских проекта. Мы ходили по больницам к детям и показывали им концерты. И после каждого концерта дети-участники дарили открытки, сделанные руками школьников, — поделилась Наталья.
Героиня программы также рассказала, что недавно они поменяли свою деятельность и теперь посещают детей, которые не могут выходить из дома. Наталья со своей командой волонтеров приходит к болеющим детям в гости на дни рождения, чтобы подарить им эмоции. Они исполняют живую музыку и показывают представления.
— Однажды ребенок со СМА лежит на ИВЛ, и он начинает гудеть. Я забеспокоилась, спрашиваю маму, а она говорит, что ребенок поет. Его зацепила живая музыка. Я говорю это с дрожью, потому что у нас таких случаев множество, — поделилась сибирячка.
Дочь Натальи, Дарья, рассказала, что внутренний мир ее мамы должен соответствовать ее внешнему виду.
— Когда мы ходим по магазинам, мы берем очень много одежды, заходим в примерочную, и она всё бросает и уходит, — поделилась дочь.
Наталья рассказала, что в простых магазинах ей сложно найти одежду на нестандартную фигуру, но ведущие шоу уверили ее, что это не проблема.
Мечта Натальи
Героиня шоу также рассказала, что у нее есть мечта — побывать в Большом театре на балете и увидеть свою любимую балерину. Прима-балерина Евгения Образцова стоит уже несколько лет на экране телефона Натальи. Ведущие шоу сделали подарок женщине и пригласили на программу Евгению. Балерина подарила сибирячке подписанные пуанты.
А детям-волонтерам, которые приехали вместе со своей руководительницей, подарили музыкальное выступление трио Хабибка&Galibri&Mavik.
Наталья с детьми привезла ведущим подарки: мягкую игрушку в балетной пачке, новосибирские конфеты в специальной шкатулке. Наталья привезла открытки ручной работы и попросила звезд, которые сидели в зале, подписать их. Эти открытки, по словам героини программы, подарят болеющим детям.
Пока Наталья переодевалась, прима-балерина рассказала, что она несколько раз танцевала в Новосибирске.
— Я согласна с тем, что в Новосибирске живут очень добрые и отзывчивые люди. Театр великолепный, огромная сцена. Очень приятные и добрые люди. И Наталья человек, который излучает добро. И я верю, что преображение произойдет достаточно яркое. Мне кажется, что бы она ни надела, что бы она с собой ни сделала, она будет выглядеть прекрасно, — рассказала Евгения Образцова.
У Натальи было три выхода с работой стилистов: синий яркий костюм в клетчатом пальто, классический костюм и вечерняя темная юбка с кофтой. Наталью перекрасили в блондинку и уложили волосы.
— Я хочу поблагодарить свою дочь, потому что большую роль, что я здесь, сыграла она. И поблагодарить своего мужа, потому что он поддерживает нас и без него нашей деятельности не было бы. И хочу поблагодарить свою команду. Они у меня самые замечательные, — подвела итог программы сибирячка.
Наталья также пообещала укладывать волосы и пользоваться лаком, как делали стилисты. Ведущий Александр Васильев подарил Наталье серебряную брошь из своей коллекции и новогодние украшения для волонтеров, которые приехали поддержать свою руководительницу.
Как прошли съемки
Как рассказала Дарья корреспонденту НГС, пока выход программы не сильно повлиял на жизнь их волонтерского проекта, но помог ее маме.
— Мама довольна, что ее образ изменили профессионалы такого высокого уровня. Новый образ помог ей еще больше поверить в себя и стать более самодостаточной. Она сказала, что теперь есть еще больше стимула следить за собой, — поделилась Дарья.
Герои программы рассказали, что у них много ярких эмоций и впечатлений.
— Увидеть предновогоднюю столицу — это классно. Очень слаженная команда в программе, всё отточено и четко. Работают профессионалы высокого уровня. Ведущие были очень корректные, и в целом атмосфера доброжелательная. Организаторы программы умеют быть волшебниками — они сделали сюрпризы всем, — рассказала Дарья.
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