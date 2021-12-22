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Сибирячка пришла на новогодний «Модный приговор» — посмотрите на ее преображение

Наталья Стемковская занимается волонтерской деятельностью

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Наталью перекрасили и уложили волосы

Наталью перекрасили и уложили волосы

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Волонтер из Новосибирска Наталья Стемковская побывала на новогодней программе «Модный приговор» на Первом канале. Выпуск «Дарю улыбки, а в них открытки» вышел 21 декабря. По сюжету передачи 51-летнюю женщину в том, что она одевается невзрачно, обвинила ее дочь Дарья. Сам выпуск, как рассказала корреспонденту НГС сама участница шоу, снимался 7 декабря.

Волонтер и мама

На передачу вместе с мамой приехали сын и дочь

На передачу вместе с мамой приехали сын и дочь

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Наталья Стемковская работает бухгалтером, но параллельно занимается волонтерской деятельностью.

— У меня есть два волонтерских проекта. Мы ходили по больницам к детям и показывали им концерты. И после каждого концерта дети-участники дарили открытки, сделанные руками школьников, — поделилась Наталья.

Героиня программы также рассказала, что недавно они поменяли свою деятельность и теперь посещают детей, которые не могут выходить из дома. Наталья со своей командой волонтеров приходит к болеющим детям в гости на дни рождения, чтобы подарить им эмоции. Они исполняют живую музыку и показывают представления.

— Однажды ребенок со СМА лежит на ИВЛ, и он начинает гудеть. Я забеспокоилась, спрашиваю маму, а она говорит, что ребенок поет. Его зацепила живая музыка. Я говорю это с дрожью, потому что у нас таких случаев множество, — поделилась сибирячка.

Дочь Натальи, Дарья, рассказала, что внутренний мир ее мамы должен соответствовать ее внешнему виду.

— Когда мы ходим по магазинам, мы берем очень много одежды, заходим в примерочную, и она всё бросает и уходит, — поделилась дочь.

Наталья рассказала, что в простых магазинах ей сложно найти одежду на нестандартную фигуру, но ведущие шоу уверили ее, что это не проблема.

Мечта Натальи

Наталья вместе с командой волонтеров посмотрела Москву

Наталья вместе с командой волонтеров посмотрела Москву

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Героиня шоу также рассказала, что у нее есть мечта — побывать в Большом театре на балете и увидеть свою любимую балерину. Прима-балерина Евгения Образцова стоит уже несколько лет на экране телефона Натальи. Ведущие шоу сделали подарок женщине и пригласили на программу Евгению. Балерина подарила сибирячке подписанные пуанты.

А детям-волонтерам, которые приехали вместе со своей руководительницей, подарили музыкальное выступление трио Хабибка&Galibri&Mavik.

Наталья с детьми привезла ведущим подарки: мягкую игрушку в балетной пачке, новосибирские конфеты в специальной шкатулке. Наталья привезла открытки ручной работы и попросила звезд, которые сидели в зале, подписать их. Эти открытки, по словам героини программы, подарят болеющим детям.

Пока Наталья переодевалась, прима-балерина рассказала, что она несколько раз танцевала в Новосибирске.

— Я согласна с тем, что в Новосибирске живут очень добрые и отзывчивые люди. Театр великолепный, огромная сцена. Очень приятные и добрые люди. И Наталья человек, который излучает добро. И я верю, что преображение произойдет достаточно яркое. Мне кажется, что бы она ни надела, что бы она с собой ни сделала, она будет выглядеть прекрасно, — рассказала Евгения Образцова.

У Натальи было три выхода с работой стилистов: синий яркий костюм в клетчатом пальто, классический костюм и вечерняя темная юбка с кофтой. Наталью перекрасили в блондинку и уложили волосы.

— Я хочу поблагодарить свою дочь, потому что большую роль, что я здесь, сыграла она. И поблагодарить своего мужа, потому что он поддерживает нас и без него нашей деятельности не было бы. И хочу поблагодарить свою команду. Они у меня самые замечательные, — подвела итог программы сибирячка.

Наталья также пообещала укладывать волосы и пользоваться лаком, как делали стилисты. Ведущий Александр Васильев подарил Наталье серебряную брошь из своей коллекции и новогодние украшения для волонтеров, которые приехали поддержать свою руководительницу.

Как прошли съемки

Дарья с волонтером повеселилась на съемках передачи

Дарья с волонтером повеселилась на съемках передачи

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Как рассказала Дарья корреспонденту НГС, пока выход программы не сильно повлиял на жизнь их волонтерского проекта, но помог ее маме.

— Мама довольна, что ее образ изменили профессионалы такого высокого уровня. Новый образ помог ей еще больше поверить в себя и стать более самодостаточной. Она сказала, что теперь есть еще больше стимула следить за собой, — поделилась Дарья.

Герои программы рассказали, что у них много ярких эмоций и впечатлений.

— Увидеть предновогоднюю столицу — это классно. Очень слаженная команда в программе, всё отточено и четко. Работают профессионалы высокого уровня. Ведущие были очень корректные, и в целом атмосфера доброжелательная. Организаторы программы умеют быть волшебниками — они сделали сюрпризы всем, — рассказала Дарья.

На программе «Давай поженимся» недавно побывали близняшки, студентки 3-го курса медицинского университета. Девушки рассказали НГС свою историю.

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