Сибирячка пришла на новогодний «Модный приговор» — посмотрите на ее преображение

Героиня программы также рассказала, что недавно они поменяли свою деятельность и теперь посещают детей, которые не могут выходить из дома. Наталья со своей командой волонтеров приходит к болеющим детям в гости на дни рождения, чтобы подарить им эмоции. Они исполняют живую музыку и показывают представления.

— Однажды ребенок со СМА лежит на ИВЛ, и он начинает гудеть. Я забеспокоилась, спрашиваю маму, а она говорит, что ребенок поет. Его зацепила живая музыка. Я говорю это с дрожью, потому что у нас таких случаев множество, — поделилась сибирячка.

Дочь Натальи, Дарья, рассказала, что внутренний мир ее мамы должен соответствовать ее внешнему виду.

— Когда мы ходим по магазинам, мы берем очень много одежды, заходим в примерочную, и она всё бросает и уходит, — поделилась дочь.



Наталья рассказала, что в простых магазинах ей сложно найти одежду на нестандартную фигуру, но ведущие шоу уверили ее, что это не проблема.

Мечта Натальи