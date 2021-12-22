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Сибирячка не прошла в финал шоу «Кондитер» на «Пятнице» — ей помешал кот

В торте Татьяны Пермяковой обнаружили кошачью шерсть

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Выпуск шоу вышел вечером во вторник

Выпуск шоу вышел вечером во вторник

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Вечером во вторник, 21 декабря, в эфир телеканала «Пятница!» вышел шестой выпуск девятого сезона шоу «Кондитер». Участие в нем приняла 20-летняя сибирячка Татьяна Пермякова.

Эта серия шоу была посвящена 10-летию проекта «Орел и решка», а потому участники должны были приготовить стилистически уместный торт с монетой.

— Я Таня. Я начинающий кондитер. Я в этом деле около полугода. Внутри торта шоколадный бисквит, арахис с мягкой соленой домашней карамелью и мусс на основе молочного шоколада с криспи-шариками, — рассказала девушка о торте, который приготовила.

Уже в начале демонстрации торта главный ведущий шоу «Кондитер» Ренат Агзамов устроил сибирячке курьезный опрос о том, чем домашняя карамель отличается от любой другой. Татьяна Пермякова призналась, что домашняя карамель сделана с любовью.

Ведущий также узнал, что у девушки дома есть кот и пошутил, что, разрезав торт, проверит, не оставил ли тот внутри свою шерсть.

Пробуя торт Татьяны, судьи пришли к выводу, что криспи-шарики промокли и не хрустят. Также, к удивлению участницы, в торте действительно обнаружили кошачьи волосы.

— Как прозвище кошки? — спросил Ренат Агзамов.

— Барсик, — ответила девушка

— Барсик! Зачем ты залазишь на стол, когда Танечка готовит? Как тебе не стыдно! А вы говорите, что Барсик вам не помогал. Помогал! — пошутил ведущий.

В итоге все три судьи сказали девушке нет. В финал шоу она не прошла.

— Не получилось у меня сегодня пройти в финал, но Барсика запомнит вся страна, — подытожила Татьяна.

В сентябре в эфир шоу «Кондитер» попала 13-летняя школьница из Новосибирска Екатерина Зенкова. Девушка немного не дотянула до суперфинала телепрограммы.

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«Пятница!»шоу «Кондитер»
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