Сибирячка не прошла в финал шоу «Кондитер» на «Пятнице» — ей помешал кот

Вечером во вторник, 21 декабря, в эфир телеканала «Пятница!» вышел шестой выпуск девятого сезона шоу «Кондитер». Участие в нем приняла 20-летняя сибирячка Татьяна Пермякова.



Эта серия шоу была посвящена 10-летию проекта «Орел и решка», а потому участники должны были приготовить стилистически уместный торт с монетой.

— Я Таня. Я начинающий кондитер. Я в этом деле около полугода. Внутри торта шоколадный бисквит, арахис с мягкой соленой домашней карамелью и мусс на основе молочного шоколада с криспи-шариками, — рассказала девушка о торте, который приготовила.